《瑞里綠色隧道》這個阿里山景點，不知不覺間我來了好幾次！但直到這次瑞里紫藤花季時，阿偉才認出來瑞里綠色隧道我來過，印象最深的莫過於在《瑞里綠色隧道》中體驗竹林茶席，那氛圍太讓人享受了，山友分享非常好走，距離不長適合健行，想拍《瑞里綠色隧道》的竹林密境，可以在入口處跟步行五分鐘處，這兩邊的竹林最為密集好拍～

目錄摘要 瑞里綠色隧道 瑞里綠色隧道 瑞里綠色隧道 瑞里綠色隧道竹林IG打卡點 瑞里綠色隧道評價 延伸閱讀

瑞里綠色隧道

原來瑞里綠色隧道阿偉不只來一次了！以前上到阿里山旅遊玩樂，印象中就曾來過2次，一次在午後，一次天氣不佳起大霧，還是看到竹林密境跟竹林茶席體驗地點阿偉才想起來😂《瑞里綠色隧道》這個瑞里景點很適合來阿里山旅行時，有經過瑞里時彎進來走走，瑞里不僅瑞里茶葉、瑞里咖啡很讚，瑞里的阿里山景點也值得一看，4月份還有阿里山螢火蟲季可以看，上個月有瑞里紫藤花季，阿偉住的瑞里住宿高帝園茶業民宿可以報名夜間螢火蟲導覽，搭配活動是免費的喔！沒記錯地點也在《瑞里綠色隧道》，真的是棒極了～

瑞里綠色隧道

地址：603嘉義縣梅山鄉竹林綠色隧道 / 地圖

瑞里綠色隧道

瑞里綠色隧道就位在嘉義166縣道上，早上空氣清新帶點濕度，剛進來會感覺有些涼，步行幾分鐘後就變成涼爽，午後的《瑞里綠色隧道》較易出現霧氣，尤其濕度較高快下雨時，整個壟罩白茫茫的更是神秘。

瑞里綠色隧道竹林IG打卡點

《瑞里綠色隧道》的竹林ig打卡點有兩個地方，一是瑞里綠色隧道入口不遠處，兩側就是茂盛竹林，但往內走約5分鐘還有第二處，這邊會更美！

雖說不到極度盛開的狀況，但這也算是另類的竹林一線天了。

仰望《瑞里綠色隧道》天空的角度也非常漂亮，讓人非常享受這氛圍。

阿偉覺得第二段竹林更美一些，除了茂盛的密集竹林外，還有道路的蜿蜒曲線，拍起來更加有美感。

拍完竹林後，右邊有一條叉路可以向上走，這段路坡度較陡，加上竹林高聳以及山間水氣較重濕度高，所以白天地面較為濕滑，步行時要注意腳步，下山時更要小步走謹慎慢行。

經過這段艱辛的上坡路段，上面有個很棒的觀景台，左看滿山茶園，右看群山稜線白雲飄，雖然辛苦一點點，但算值得拉～

右邊山頭是滿山的茶園，茶樹沿著山坡一層一層堆疊而上，近看有點像是階梯。

另一邊則是群山環繞，呈現一個被大自然包圍的狀態。

瑞里綠色隧道評價

《瑞里綠色隧道》這個阿里山景點好拍也好走，拍照可以在入口處或往內步行5分鐘左右時間，就有一大片竹林美景可拍，旁邊就是竹林茶席的場地，如果沒有竹林茶席體驗在活動，也可過去坐坐，拿出自備的茶水休息一下，當然！垃圾請隨手帶走，好的景點很需要大家一起努力維護，瑞里綠色隧道步道也很好走，這部分是山友說的，阿偉沒走過喔～

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