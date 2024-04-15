台北、北投石牌美食推薦這家彈芽麵，彈芽麵在石牌算是非常有名的老店，很多人都是從小吃到大，平價大份量味道好也深受許多遊客的喜歡，它主要是以彈牙的自製手工麵條聞名，所以店名也是取為彈牙的諧音『彈芽麵』，很多網友都說到彈芽麵點小份來的感覺就像大份的，到底是有多誇張？現在來去瞧瞧吧！

彈芽麵｜交通方式、停車資訊

彈芽麵位於北投石牌商城附近，位轉角招牌也大非常顯眼，是石牌隱藏版大份量美食，從捷運石牌站2號出口走過來大概5分鐘的距離，如果開車過來建議不要亂停，附近很會拖吊，旁邊的阿財鍋貼與蕭記大餛飩也是石牌熱門美食，彈芽麵生意真的很好，連騎樓都有擺桌椅讓大家在外面吃

彈芽麵｜用餐環境

彈芽麵在石牌算是生意超級爆好的店，營業時間從中午11點到晚上8點55分，中間有餐間休息時間，但晚上來用餐越接近用餐時間人越多，基本上都是一直維持著客滿狀態，外帶的單也不少，排隊排到你店員會跟你說桌號，入座之後再畫單點餐

醬料區，有酸菜、油撥辣子、辣椒醬、醋等調味料可以自取，另外提醒一下如果沒吃完打包，打包也是自助式的，醬料區旁邊有袋子可以自行打包

小餐先點再去櫃檯結帳，很重要！小菜直接跟餐檯後面的店員點就可以了，點好店員會幫你送到座位上，小菜種類非常多，必點就是口水雞、麻辣豬頭皮、黑胡椒豬肝，都非常好吃唷

後面的廚師也一直沒閒過，因為彈牙麵的料理時間比較長，所以有一個大鍋子一直在煮麵，煮好麵會再往下分是去炒麵還是做湯麵

彈芽麵｜菜單

彈芽麵菜單主力就是麵點，有牛肉麵跟一些乾拌麵，必點是木鬚肉絲炒麵，幾乎每桌都有點，然後我看到隔壁桌點了麻辣牛肉麵我就投降，看起來有夠好吃啦，雖然大多數人都是點牛肉醬拌麵或二合一….

來店消費都會給超大一張消費券，一個月內回來消費即可兌換免費的彈牙麵條一斤或是泡菜喔

彈芽麵｜推薦餐點

小菜不用等會先來，我們點了脆麗口水雞、麻辣豬頭皮、黑胡椒豬肝跟不苦的苦瓜 ，彈芽麵的小菜口味上都比較重，相對的也非常開胃，脆麗口水雞裡面還有加脆脆的高麗菜，跟嫩嫩的雞肉與麻辣香醬汁一起吃很也層次，麻辣豬頭皮有點類似川味，吃起來也是很有辣感的那種，豬頭皮切很大片，很過癮

黑胡椒豬肝我超愛，黑胡椒的香氣極濃，而且黑胡椒醬汁僅僅附在嫩豬肝上，鹹香好吃，這也很配飯，不苦的苦瓜 也是辣味的，但辣度不高，且白玉苦瓜水嫩，餘韻帶有許的苦甜滋味

木鬚肉絲炒麵，招牌必點！我這盤只是小份的而已，份量真的誇張大，兩個人吃應該也是綽綽有餘！木鬚炒麵是加了肉絲、雞蛋、木耳、紅蘿蔔用大火去快炒，吃起來味道不會太重鹹，調味算是很剛好，醬汁帶有濃稠吃起來十分順口

重點在於這裡的麵條，口感相當的彈牙，很Q很有嚼勁，有一點像是刀削麵或是面疙瘩的感覺，老實說吃起來還蠻費力的，Ｑ到一個極致啊，應該是目前吃過數一數二Ｑ的麵，真的很特別！

麻辣牛肉麵，也是走一個大碗路線，湯頭看起來相當濃郁，裡面給了三大塊的牛肉，牛肉吃起來非常入味且軟嫩，幾乎不太需要咀嚼，麵條也是一樣的麵條，不過因為麵條浸潤在湯裡，所以吃起來沒有像木鬚麵這麼Ｑ，但跟一般牛肉麵Ｑ度比較，還是Ｑ了好幾個等級！

麻辣牛肉麵湯頭真的是很麻辣的那種，越吃後勁越強，還好這裡有酸菜可以自己加，中和一下辣度，不太能吃辣的朋友可以點紅燒牛肉麵，再自己加辣調味也行

彈芽麵果然是大份量美食，份量真的爆多，叫一份真的會兩個人飽，而且口味上也確實很不錯，彈芽麵小菜也是相當厲害，建議一定要點唷， 彈芽麵推薦給愛吃麵食的人唷

彈芽麵

地址：台北市北投區裕民一路40巷15號

電話：02 2828 7028

營業時間：11:00–13:55, 16:30–20:55

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