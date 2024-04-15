台南中西區正興街【泰成水果店】每次經過都是大排長龍景象

已經好多年沒來吃了，近幾年他們家最夯的就是哈密瓜冰，整整半顆哈密瓜相當吸睛！

泰成水果店 ❙ 超人氣半顆哈密瓜草莓冰、綜合水果拼盤，台南排隊美食!

當天還蠻幸運

話說原本也沒有計畫要吃，畢竟來這裡之前我們已經先吃過圓仔冰了

結果經過時沒有人排隊，天氣又熱，就想說不然吃一下好了

進去後，沒多久就排這樣的長長人龍了，沒有排到隊真的很幸運！

ADD:台南市中西區正興街80號

TEL:06 228 1794

營業時間:12:30-18:00 (週四公休)

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門口擺滿新鮮水果是泰成水果店的特色

泰成水果店是台南70年老店，雖說是水果店，但除了賣新鮮水果切盤及新鮮果汁外，還有賣哈密瓜冰

店內空間不大，桌位數也不多

無論內用外帶都是排隊點餐

點餐時我被一旁的切片水果給吸引，然後就點了一盤水果切盤

泰成水果店的哈密瓜冰有四種搭配可以選擇

有雪酪及新鮮草莓，價格都是230元

我選擇了最吸睛的哈密瓜草莓組合

一端上桌真是太吸睛了

整整半顆哈密瓜加上好幾顆新鮮草莓，大概10顆草莓左右吧

230元真的不便宜，但我發現大家都會買單耶

幾乎每桌都有點！

半顆哈蜜瓜口感香甜

哈密瓜裡還有哈密瓜雪酪，口感像是更細緻的冰沙

雖然草莓季已經過了，但草莓也蠻新鮮，帶點微酸感

綜合水果切盤有五種水果150元

當天搭配的水果有鳳梨、蓮霧、木瓜、哈密瓜及西瓜

每種水果都很甜，台灣果然是水果王國啊！

除了哈密瓜草莓冰及水果切盤，我們另外還點了一杯木瓜牛奶！

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