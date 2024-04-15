桃園、南崁快炒推薦這家呷尬八八快炒，桃園我們吃過不少快炒店，但大概有9成以上都是走重口味路線，不過最近我們發現了一家超讚的熱炒店：呷尬八八快炒，近期才新開幕，但瞬間累積了不少熟客，用餐時間總是人潮滿滿，而且外帶客人極多，主打平價且走清爽行路線的熱炒，在一片熱炒紅海中殺出自己的一條路！

呷尬八八快炒｜交通方式、停車資訊

呷尬八八快炒就位在蘆竹區南昌路16號1樓，新開沒多久，招牌店面都還很新穎，門口處掛著一條紅布條：『真』白飯吃到飽，來店內用餐呼哩白飯呷尬八八！沒錯！內用就是白飯吃到飽啦！

呷尬八八快炒｜用餐環境

呷尬八八快炒內用環境相當的乾淨整潔，而且很是寬敞舒適，有別於一般我們對於熱炒店的想像，反而比較像是一般簡餐店那種乾淨清爽的樣子，光是值這點就非常加分呢，用餐時間內用、外帶客人都很多，建議提早打電話訂位或訂餐

不收服務費餐具請自取，畢竟是熱炒店，所以還是有賣啤酒、飲料等飲品，另外很棒的是內用白飯無限吃到飽，不少三五好友或是小家庭一起來，點個4～5樣菜，平均一個人兩百出頭就可以吃得超飽的

呷尬八八快炒｜菜單

呷尬八八快炒的菜色非常多，目測看下來應該有超過百道，一時之間還真讓人眼花撩亂，如果第一次來不知道點什麼，可以先點有『👍』符號的菜色，價位也很便宜，建議找多一點人來可以吃更多種菜色

然後如果要外帶的建議先打電話來訂，外帶非常多這樣一點就是7~8道的大戶，先打電話來就不用等那麼久

呷尬八八快炒｜推薦菜色

我們也是第一次來，一時之間也不知道要點什麼，先把有『👍』的菜色都點一輪，呷尬八八快炒的上菜速度也非常的快，值得讚賞的是呷尬八八快炒都是用瓷盤盛裝菜餚，感覺比較衛生也很有質感

肉絲炒飯，通常我到一家新的熱炒店，我一定會點他們最基礎的炒飯，即使他們有白飯吃到飽，因為如果連簡單的炒飯都炒不好，其他就別提了，炒飯真的就有夠強的，幾乎跟鼎泰豐同樣級數的炒飯，雖然味道沒有很重，但蛋香跟肉香整個有炒出來，而且粒粒分明又很乾爽不油膩

蔥爆牛肉，這裡的蔥爆牛肉不像一般快炒店顏色很深，口味也比較清淡，但基本蔥的香氣跟牛肉的柔嫩都有兼備，而且更能吃到蔥爆的香氣跟蔥的甜香，如果想吃辣也可以點餐註名要加辣唷

薑絲炒大腸，客家菜的經典，酸味溫和清雅，大腸吃起來相當有彈性且無腥味，好吃！

宮保雞丁，這裡是用肉汁充沛充滿彈性的去骨雞腿肉，先炸過讓雞腿外層帶有酥脆感，再與乾辣椒、花生、花椒等辛香料爆炒，辣香氣十足，辣非常有層次感，加上花生米脆脆的口感，口感特別好吃

糖醋魚條，通常糖醋我都會點雞丁或是排骨，但我看到好多媽媽帶小孩都點糖醋魚條，我也點一道來吃看看，魚條是用鯛魚，外層裹上粗粒的炸粉油炸，把肉汁封鎖在裡面，再運用糖醋醬汁快炒，醬汁吃起酸酸甜甜，搭配無刺的魚條，難怪媽媽都會點給小孩吃

鳳梨蝦球，很多快炒店都會把蝦子尾巴留著，看起來比較大隻，但相對讓小孩吃起來就沒那麼友善，這裡是把蝦尾去掉，然後再多給幾隻蝦，調味也跟一般的不一樣，主廚特調類似蜂蜜芥末醬的沙拉醬，吃起來酸度溫和且果香氣十足，微微的甜更帶出蝦球的鮮

鹹酥蝦，也是用大尺寸的白蝦，大火炸過後加入辛香佐料拌炒，上面灑了胡椒鹽跟滿滿蒜酥，整隻蝦炸的酥酥脆脆，可以連殼整隻吃，佐料直接用來拌飯也很讚

三杯中卷，必點！這個真的非常好吃！吃起來有咬勁帶Q感，然後醬汁都有收乾還帶著九層塔香，而且佐料的味道有融入了中卷裡面，份量也滿多的，十分下飯也很適合配酒

炒水蓮，水蓮吃起來有脆口，份量也頗足，清香甜脆的水璉還帶有一絲蒜香，簡單的炒青菜也能炒出層次風味，真的厲害啊

呷尬八八快炒真的非常夠水準！今天點的菜色沒有一樣不好吃的，而且份量也很足，口味又精緻，而且內用白飯還吃到飽！不管是要吃飯或喝酒，呷尬八八快炒都可以滿足你的需求，價格又便宜，這麼讚的快炒店不吃嗎？

呷尬八八快炒

地址：桃園市蘆竹區南昌路16號1樓

電話：03 322 8988

營業時間：11:00–14:30, 16:30–21:00

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