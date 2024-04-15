蛋餅控必看！

中和創意口味的酥皮蛋餅你吃過嗎？

【福洱商行】超人氣蛋餅專賣店，光是蛋餅的選項就多達了12幾種口味

每一種都是很獨特的口味，麻辣油條、九層塔配香腸、菲力雞配魚子醬

，有鹹也有甜，顛覆對食材搭配的想像！

除了傳統口味外，也有新奇的口味，意外的好吃！吃出蛋餅美味新境界〜

這間是福洱商行的二店，位於中和環球正對面，周邊不好停車，建議騎車來比較方便

走進店內，可以看到淺色木質調的裝潢元素，營造清新、溫暖的視覺感受

店內約25個位子，舒適整潔、寬敞明亮的空間氛圍

他們是「寵物友善餐廳」呦，可以安心帶毛孩一起共進早餐，無提供寵物餐

毛小孩可以上椅也可以落地，只要不影響其他客人用餐都沒問題！

福洱商行的菜單，主要品項以蛋餅、吐司為主，還有幾種口味的煎餅

飲料部分滿滿一張，我們看到菜單其實有點被嚇到，怎麼這麼多口味啊？

不說還以為來到手搖飲店XD

自行到櫃檯點餐、結帳，點完餐會有震動器、自己取餐，吃完再將剩餘餐盤放置回收檯

【蛋餅-糖醋鬼頭刀】

他們家的蛋餅是屬於酥皮型，像太陽餅般一層層的酥皮

非常誇張的酥！！ 而且完全不油不膩，只會吃到卡滋卡滋的餅皮

鮮香酥軟的鬼頭刀魚肉裹上濃濃的酸甜汁，酥脆酸甜，一點都不違和，出乎我意料的好吃

推薦一定要加辣，辣椒醬是店家特製，獨特香氣風味，風味更上一層樓

好吃到天天吃一份都沒問題！

【吐司-海陸魚子雞】

製作完成的吐司後對切，裝在木盤送上來

蛋液的畫面，視覺上的饗宴真的一絕啊！

就被已流潟出來的金黃泥漿樣迷住，蛋液流下的滋味可真是誘人〜

剖面就可以看到食材，有半熟蛋以及超大片的菲力雞，和滿滿魚子醬誰能不愛！

滿滿黃金魚子醬的魚卵在嘴裡嗶嗶啵啵的，越嚼越香，滿滿的海味在嘴裡擴散〜

濕潤柔軟吐司有著淡淡奶味，菲力雞肉片帶胡椒香氣，鹹鹹香香，濃郁海味讓人意猶未盡

吐司真的是太棒了！

【黑糖麻糬煎餅】

一上桌就聞到濃郁的黑糖香氣

煎餅和酥皮蛋餅的口感不一樣，煎餅餅皮嚼起來是鬆脆有勁

黑糖麻糬煎餅手工麻糬配上酥脆餅皮一口接一口，彈牙的甜蜜口感，好吃到完全不能自我，愛不釋口！

小珊珊碎碎念：

蛋餅控請舉手 ，特別的蛋餅口味在這裡！

蠻喜歡他們家的蛋餅耶，包著鬼頭刀的蛋餅還是第一次吃到，酥脆的外皮配上豐富的餡料，完全絕配！

雖然主打蛋餅，但他們家的茶飲意外好喝，可惜不是透明的飲料杯拍不到哈哈

【Info】

福洱商行中和環球店

地址：新北市中和區中山路三段119號1樓

營業時間：07:00-15:00

訂購電話：02-22210689

Line線上訂餐：https://lin.ee/hqiA7wa

粉絲專頁：福洱商行

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