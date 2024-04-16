澳門自由行 四天三夜行程表 Day1 星宇航空JX201–>味賞(午餐)–>上葡京酒店Check in–>自助山(晚餐)–>上葡京酒店 Day2 自助山(早餐)–>大廚(午餐)–>大三巴牌坊、議事亭前地等–>晚餐自理–>上葡京酒店 Day3 自助山(早餐)–>午餐自理–>崗頂劇院、%咖啡等–>Palazzo Versace酒店Check in–>華亭(晚餐)–>Palazzo Versace 酒店 Day4 自助山(早餐)–>御花園(午餐)–>官也街美食/伴手禮–>星宇航空JX206這次安排的四天三夜澳門自由行主要入住澳門上葡京綜合度假村其中的兩間酒店，分別是澳門上葡京酒店以及Palazzo Versace澳門。行程方面因為太久沒有去澳門了，所以我把自己當成觀光客，重溫了觀光客必去的大三巴牌坊及周邊景點，還有官也街美食與伴手禮。無論是酒店住宿還是行程美食安排，都讓我覺得時間遠遠不夠用，想一整天待在飯店裡體驗設施享受奢華，也想要一整天去外面跑景點拍美照吃美食。 想從飯店到官也街也不用擔心交通問題，只要入住「澳門上葡京綜合度假村」，就可以搭乘免費穿梭巴士抵達官也街。巴士會在「Vila da Taipa巴波沙總督」下車，跟著人群走就能走到官也街，沿路也能邊走邊吃邊逛。從飯店搭計程車到官也街大概是52塊澳幣左右(約台幣208元)，車程10分鐘內，趕時間或是回程大包小包時也可以選擇搭計程車。計程車上下車處就在官也街入口對面的世紀咖啡氹仔外賣店旁邊，對初來乍到的觀光客來說不用擔心會迷路。 官也街最令人印象深刻的絕對是由【咀香園餅家】和【澳門佳作】合作的官也墟，除了有咀香園餅家售賣禮品手信外，也有不少澳門當地文化的創意設計物品。
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