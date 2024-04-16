澳門自由行 四天三夜行程表 Day1 星宇航空JX201–>味賞(午餐)–>上葡京酒店Check in–>自助山(晚餐)–>上葡京酒店 Day2 自助山(早餐)–>大廚(午餐)–>大三巴牌坊、議事亭前地等–>晚餐自理–>上葡京酒店 Day3 自助山(早餐)–>午餐自理–>崗頂劇院、%咖啡等–>Palazzo Versace酒店Check in–>華亭(晚餐)–>Palazzo Versace 酒店 Day4 自助山(早餐)–>御花園(午餐)–>官也街美食/伴手禮–>星宇航空JX206

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官也街美食餐廳全攻略

世紀咖啡氹仔外賣店

安德魯蛋塔

榮記牛雜

鳳城茶檔

土耳其冰淇淋

必達士甜品咖啡

誠昌飯店

梁錦記

老Day牛雜

莫義記貓山王

長洲糯米糍

旺記咖啡

世紀咖啡 內用店

興記咖啡室

星巴克

義順鮮奶

大利來記豬扒包

老虎堂

爆打檸檬茶

老K牛雜

好美味牛雜

好記牛雜

陳記牛雜

津悅軒

譚家魚翅

新陶陶酒家

鳳城禮記魚翅

UFO BURGER

葡薏園 Tapas de Portugal

Antonio

貝蒙特

Portuguese Bakery

澳葡之家 La Famiglia

永興 台式小食

Portugália 葡多利正宗葡國菜

打鉄豆花

誠品咖啡

甜磨坊

暹羅小館

澤賢記雞蛋仔

官也街伴手禮全攻略

鉅記手信

杏仁餅、花生糖、蛋卷和中式餅等爲主，我以前最喜歡他們家的肉鬆鳳凰卷，可惜現在因為韓豬肉所以不能帶回台灣了。

咀香園餅家

晃記餅家

文記餅家

英記餅家

官也媽媽

秉承「工藝為本、創作研發」的理念，致力還原即將失傳的美食配方，融入創新元素與健康理念，突顯靈魂、生命及傳𠄘。首創鴨蛋卷讓你 未見其身，先聞其味！

香記肉乾

澳門葡式辣魚店

金燕西洋牛油糕葡式食品

金燕西洋牛油糕葡式糕點在澳門已有百多年歷史，至今已是第三代傳人，全部食品都是古法手工制造没有其他添加。葡式糕點在土生葡人逢節期間為必備食品，在2012年土生葡厨藝更被列入非物質文化遺產。主要販售豆撈、雞蛋糖、曲奇餅等。

O-Moon x Kuromi

官也街拍照景點推薦

官也街一日遊 自由行推薦

來澳門一定會造訪的就是官也街了，建議大家可以至少留半天時間在官也街，吃美食買伴手禮一次搞定。官也街於1884年正式以總督官也之名命名，官也街是氹仔舊城區的重要組成街道之一，街上林立着一家家地道餐館和特色店舖，非常繁華熱鬧。大家熟知的鉅記手信、晃記餅家、安德魯蛋塔、世紀咖啡、老Day牛雜、爆打檸檬茶…等，幾十家不同特色的小吃與餐廳以及必買伴手禮，都能在官也街一次購足，絕對是來澳門自由行不能錯過的澳門景點推薦。這次安排的四天三夜澳門自由行主要入住澳門上葡京綜合度假村其中的兩間酒店，分別是澳門上葡京酒店以及Palazzo Versace澳門。行程方面因為太久沒有去澳門了，所以我把自己當成觀光客，重溫了觀光客必去的大三巴牌坊及周邊景點，還有官也街美食與伴手禮。無論是酒店住宿還是行程美食安排，都讓我覺得時間遠遠不夠用，想一整天待在飯店裡體驗設施享受奢華，也想要一整天去外面跑景點拍美照吃美食。想從飯店到官也街也不用擔心交通問題，只要入住「澳門上葡京綜合度假村」，就可以搭乘免費穿梭巴士抵達官也街。巴士會在「Vila da Taipa巴波沙總督」下車，跟著人群走就能走到官也街，沿路也能邊走邊吃邊逛。從飯店搭計程車到官也街大概是52塊澳幣左右(約台幣208元)，車程10分鐘內，趕時間或是回程大包小包時也可以選擇搭計程車。計程車上下車處就在官也街入口對面的世紀咖啡氹仔外賣店旁邊，對初來乍到的觀光客來說不用擔心會迷路。官也街最令人印象深刻的絕對是由【咀香園餅家】和【澳門佳作】合作的官也墟，除了有咀香園餅家售賣禮品手信外，也有不少澳門當地文化的創意設計物品。世紀咖啡在澳門一共有4家分店，這次的自由行我就造訪了其中3家，深深愛上他們家的香滑奶茶和厚蛋豬扒包。官也街的世紀咖啡一共有兩家，一家是位在計程車排班處也就是官也街入口處的氹仔外賣店。建議大家可以先在這裡買罐瓦煲咖啡或香滑奶茶帶著走，陪伴妳接下來的美食行程。澳門最夯的葡式蛋塔店，安德魯蛋塔絕對榜上有名！造訪當日是平日的午後，排隊人潮卻絲毫沒有減少過，一眼望去綿延不絕超過20個人。蛋塔單顆是11澳幣，一盒6顆是65澳幣/12顆是130澳幣，因為排隊的人太多所以拿到的幾乎都是新鮮出爐熱呼呼的蛋塔。一咬下去外酥內嫩，香氣撲鼻而來，剛出爐的蛋塔真的超好吃蛋也非常油。很多人除了買單顆現場吃以外，幾乎都會買上好幾盒帶回台灣當伴手禮送人，畢竟安德魯蛋塔是澳門葡式蛋塔的代表之一，送禮非常有面子。榮記牛雜屹立澳門七十多年，已經承傳第三代歷史，以祖傳秘方製作牛雜，濃郁的咖喱醬汁滲透至每款食材之中。牛雜也是澳門的代表美食之一，官也街上就看到好幾家牛雜店，榮記牛雜在安德魯蛋塔旁邊，排隊人潮也滿多的，店員手腳都超快速，沒兩三下工夫，一碗熱騰騰的牛雜就煮好了。鳳城茶檔主打以味道清新、100%純天然的椰子甜品，當中的招牌椰子雪糕、椰子凍均採用新鮮椰子肉製作，出品絕無添加香精。另外像是酸奶也有滿多人推薦說好喝的，下次有機會也想試試看。在鳳城茶檔旁邊是澳門第一家土耳其冰淇淋，對台灣人來說應該都不陌生，去到一些觀光地方都會看到好吃又好玩的土耳其冰淇淋，在澳門官也街這裡也可以吃的到。必達士甜品咖啡是一家咖啡及甜品外賣店，供應十多款歐洲式咖啡，以葡式咖啡最受歡迎。他們家的木糠布甸共有八種口味，看起來超大一個，這次來澳門還沒機會吃到木糠布甸，聽說他們家的滿好吃。說到誠昌飯店就不得不提他們家最具代表的水蟹粥，話說十幾年前我第一次來澳門的時候就是慕名而來，之到誠昌飯店最有名的是水蟹粥，但價格也著實不便宜。官也街的這家誠昌飯店裝潢看起來還不錯，門口也有菜單推薦，適合多人來點餐，當然必點的絕對就是水蟹粥了。看招牌就知道是一家什麼都賣的店，有豬扒包、咖哩魚蛋、牛雜和咖啡，但可能相較於官也街的其他商家沒那麼有名，所以買的人也就沒有很多。整條官也街除了安德魯蛋塔排隊的人最多外，再來就是這家老Day牛雜了，從我來到走的時間人都沒少過，長長的隊伍一直排到其他店家門口前，而且是平日下午，想吃的人要有耐心。牛雜看起來份量十足，除了牛雜外還有蘿蔔，光色澤就令人口水直流，難怪排隊人潮沒斷過。莫義記貓山王也是觀也街上很有名的店家，已經有近90年的歷史，以販售榴槤雪糕為主，選材自馬來西亞的極品「貓山王」榴槤而聞名。莫義記貓山王目前已經傳承到第三代，店內還有像大菜糕、木槺布丁、楊枝甘露等甜點，都可以吃吃看。這家長洲糯米糍也滿多人排隊的，從名字實在看不出來是什麼，所以決定買一個吃吃看，口味選擇很多，最後選了一個安全的芒果口味。換算台幣的話一個約80元不算便宜，看起來像是麻糬的東西，可以想像成長形版的芒果麻糬，裡面的芒果很厚很甜，外層的糯米糍軟QQ的不會黏牙，整體吃起來軟Q清爽，我滿喜歡的。旺記咖啡的外牆看起來就超好拍，主要是賣豬扒包、牛雜、咖哩魚蛋、蛋塔…等，可以內用也可以外帶。剛才有說官也街上有2家世紀咖啡，在計程車排班處旁邊大家最熟知的是外帶店，而這一家是在莫義記貓山王轉角過來走到底的內用店。不過這家內用店沒有賣豬扒包，要外面那家外帶店才有，分這麼細有點麻煩，但如果妳純粹走累了想坐下來喝杯咖啡或奶茶，這裡的環境還是滿不錯的。跟隔壁的世紀咖啡裝潢成現滿大的反差感，這家興記咖啡室就非常有道地港式咖啡廳的復古懷舊風，裡面的桌椅就像看港片時那樣，店內的環境也是小小暗暗的，但整間坐滿人，外面還有人在排隊，感覺生意也頗好。習慣走到哪裡都要來杯星巴克的人也不用擔心，官也街上也有一家星巴克，但相較於其他更有特色的葡式小吃，我發現近去星巴克的人滿少的，大多是外國人居多。星巴克旁邊是義順鮮奶，他們家也是大家熟知的義順牛奶公司，除了雙皮奶類之外，還有賣些三文治、豬扒包等小點。我對澳門豬扒包的第一印象，就是大利來記，所以一直覺得大利來記的豬扒包很好吃，列為來澳門必吃美食之一。這次來澳門因為想吃的東西太多，在大利來記跟世紀咖啡之間選擇了沒吃過的世紀咖啡豬扒包，而大利來記就成了遺珠之憾。在澳門看到台灣的手搖飲還是滿開心的，但既然是台灣就喝的到的就不選擇在澳門買了。在老虎堂隔壁的這家爆打檸檬茶最近非常火紅，在ig上常常看到人家打卡拍照，成為來澳門必喝的人氣飲品。澳門的牛雜專賣店多到數不清，每家都有不同特色，這家老K牛雜是在旺記咖啡的旁邊，紅色的招牌滿顯眼的。爆打檸檬茶的旁邊也有一家牛雜店，除了牛雜外還有咖哩魚蛋跟豬扒包，看起來也是一間開滿久的店了。光是官也街我就看到超過5家賣牛雜的店，可惜我的時間不夠多胃也不夠大，官也街要全攻略的話應該要來個好幾次吧。牛雜專賣店再一家，看布條感覺很厲害，是間39年老店，還引用詩人推薦，腦波弱的我如果肚子餓時應該會走進去吃。看起來是一家有賣粥跟麵的特色料理店，有火鍋也有熱炒類，種類不少。譚家魚翅在官也街上也有好幾家店，以魚翅菜式為主，聽說價錢還滿親民的，口味也不錯，如果人多然後有點預算的話可以去吃吃看。新陶陶酒家就是非常道地的港式飲茶餐廳，60年的老店以古法雞煲翅為招牌菜色，價格不算便宜，是適合人多一起點的那種合菜式餐廳。隱身在巷弄裡的鳳城禮記魚翅，不知道是不是內行人才會知道的店。一樣是在巷弄裡的UFO BURGER漢堡店，小小的店看起來青春洋溢，感覺是家漢堡專賣店，適合喜歡嚐鮮的年輕人。葡薏園Tapas de Portugal是一家正宗葡國菜專賣店，粉色系的店面充滿濃厚的葡式風格。店裡有名的是葡式烤乳豬，主廚推薦菜式包括碳燒魷魚配蒜蓉橄欖油、三文魚塔塔、薯絲馬介休、葡式海鮮飯、葡式焗鴨飯、葡式烤乳豬及焗非洲雞，再配上人氣地道葡式甜品木糠布丁，為豐富的一餐劃上完美句號。光看這家ANTONIO的外牆掛了那麼多米其林就知道這家餐廳不簡單，ANTONI連續十一年榮獲香港及澳門米其林飲食指南推薦，門口有菜單可以參考。貝蒙特也是一家正宗葡國菜餐廳，菜式包括一系列創意新派的葡萄牙小吃，海鮮、肉類、米飯及甜品，並配以各式各樣的美酒、啤酒和雞尾酒，應有盡有。顧客可以選擇位於地面層或一樓充滿歐陸風情的用膳層享用佳餚，甚至在頂層酒吧俯瞰氹仔舊城區的繁華街道，欣賞迷人景色。Portuguese Bakery是一間可以內用的葡式麵包輕食咖啡店，有三明治、蛋塔和咖啡，外觀看起來很有歐式風格。澳葡之家 La Famiglia是一家非常道地的葡國菜餐廳，外觀色系我就超愛，重點是位置也滿隱密的，不在熱鬧的官也街上，而是在僻靜的巷子裡。澳葡之家以暖色為主要色調，配上小巧玲瓏的酒窖、深褐色的木紋餐桌及雕花椅子，為餐廳締造土生葡人之家的氛圍。菜色方面提供正宗的土生葡菜佳餚，熱門菜式包括葡式釀蟹蓋配麵包 、蒜蓉黃油焗蝦仁 、里斯本白酒煮蜆 、薯絲炒馬介休…等。想在澳門吃到懷念的台灣味嗎?在官也街的永興台式小食就可以滿足你的願望了。聽說是從2014年開店至今，深受越來越多的人輕人喜愛，老闆為了更好的還原台灣味，大部分的食材也是從台灣空運過來。一碗滷肉飯，一杯冬瓜茶，一份蛋餅，你還會懷疑你並非身處台灣嗎？販售的美食有：菜脯飯糰、大腸麵線、滷肉飯、招牌臺式撈米線、魷魚焿等。Portugália 葡多利也是一家葡國菜餐廳，我發現官也街除了牛雜店很多外，葡國菜餐廳也滿多家的，而且每一家的裝潢都個有特色。這家打鐵豆花聽說是台灣的芋圓甜品店如果你想要在官也街有一個網美下午茶，選擇Seng Pan Coffee 誠品咖啡準沒錯。外牆是找插畫師畫的，藍天白雲有些人仔在玩，一片祥和景色，成為網紅打卡熱點。Seng Pan Coffee 誠品咖啡是由有20年供應澳門咖啡豆的品牌所開設，專業程度毋庸置疑，店內最大的特色就是有一個可以看到風景的大大窗戶。甜磨坊是一家甜品店，從網路照片上看起來小巧溫馨，可惜當天可能遇到休息日。店內有販售很可愛的雞蛋布丁，是用雞蛋殼做的，有不同口味，很想吃吃看，另外還有冰糖陳皮燉檸檬、西米露、糯米糍…等。暹羅小館創立於1988年，在官也街這邊的分店應該是近幾年新開的，主要有販售海南雞飯、泰式湯粉跟飯類。澤賢記雞蛋仔位在晃記餅家旁邊的巷子裡，想吃可能要等半小時以上，店裡店外全都擠滿排隊的人非常誇張。具有75年歷史的雞蛋仔老字號「澤賢記」創新地將澳門名物蛋塔融合雞蛋仔，獨創出令人一試難忘的焦糖葡撻雞蛋仔，每一粒雞蛋仔都放入蛋塔內餡，口感外脆內軟，每一口都可以吃到雞蛋仔的香脆及蛋塔獨有的嫩滑蛋香。說到澳門伴手禮大家第一個會想到的一定是鉅記手信，基本上無論走到哪個觀光景點一定都會看到鉅記手信，儼然成為澳門三大手信店之一，市場佔有率為74.4%非常高，機場也有不用擔心買不到，基本上算是人手一代的伴手禮。鉅記手信在澳門超過15年歷史，主要販售商品有咀香園餅家創立於1935年，跟鉅記餅家和英記餅家號稱澳門三大手信店，主要的商品有杏仁餅、鳳凰卷、香蕉糕、雞蛋卷、老婆餅等，也是隨處可見的伴手禮店。晃記餅家始於光緒32年，已經過百年歷史，以家庭式經營，目前傳至第三代，更曾榮獲米其林推薦。最具特色之處是至今堅持手工製作，人氣招牌肉切酥、老婆餅和雞仔餅每款都有濃厚的人情味及懷舊感。晃記餅家的杏仁餅也是非常多人喜歡的，官也街的晃記餅家每週三公休，所以想買的人一定要避開週三去。文記餅家有著30年的老字號歷史，以老婆餅和花生酥糖聞名。老婆餅的酥皮包著軟滑的芋蓉餡，甜而不膩，滋味無窮；花生酥糖則香脆鬆化，甜度適中，老少咸宜。其他產品如雞仔餅、鹹切酥、光酥餅及杏仁餅等全以手工製造，每日新鮮出爐，排隊購買的人也滿多的。剛才說英記餅家和鉅記手信、咀香園餅家並稱為澳門三大手信，英記餅家創立於1928年，是澳門最老牌的餅家之一。他們家有名的是杏仁餅、蛋捲、核桃酥，商品種類也很多。官也媽媽創立於2003年，算是比較新的澳門伴手禮，香記肉乾創立於1969年，從精挑上乘豬肉開始，乃至使用家傳醬汁醃製提味，到堅持不懈的即席炙烤，使每塊肉乾都蘊含薪火傳承的最初。如果說提到杏仁餅就會想到鉅記手信、晃記餅家的話，那說到澳門肉乾就會想到香記肉乾是一樣的意思。澳門葡式辣魚店絕對是官也街裡最具特色的伴手禮店！這間看起來很有文輕風格的辣魚店創立於2016年，店內有一面300多種魚罐頭組合而成的網美牆，多達19種葡萄牙知名的罐頭品牌，不同的口味真的會讓你有選擇障礙。店內每天都會選擇一種罐頭提供客人試吃，基本上罐頭的單價不便宜，大概是80澳幣起跳，但有試吃過的旅伴都說非常值得，只是對我這種有選擇障礙的人來說，可能要在這裡待上一整天才選的出來。不過每一款罐頭包裝都很有特色，不管是自己吃還是拿來送禮都非常的適合。O-Moon 成立於2016年，售賣具澳門特色元素的精品，結合了美觀性和實用性。2023年O-Moon與Sanrio 再度合作, 推出充滿澳葡風味的 KUROMI限定精品、禮品和文具，呈現澳門多個標誌性地標和文化元素。官也街除了吃美食買伴手禮外，還能逛逛二手精品店跟拍些美照，是個能待個一整天的地方。從鉅記手信和咀香園餅家中間那條最繁榮的美食街走到底，過馬路可以看到老虎糖跟爆打檸檬茶，旁邊有一個階梯彩繪牆，走上去之後會感覺來到非常葡式風格的地方，跟剛才人潮擁擠的美食一條街有著很明顯的反差。這裡有許多特色小店，甚至還有二手精品店，一樣有吃有逛可以消磨時間，還有彩繪牆可以拍美照，建築風格來的活潑許多，整體氛圍上比較愜意輕鬆。如果來澳門自由行，建議一定要排半日或一日的官也街行程，來吃美食或是買伴手禮都可以，不要小看這短短的一條街，其實巷弄裡都隱藏著很厲害的店家，等你去挖掘。有時候轉個彎，看到的又是不一樣的風景，這就是自由行的好處，可以自己安排行程隨心所欲。重點是官也街這裡好吃好買的非常多，來個一次絕對不夠，如果跟我一樣入住澳門上葡京綜合度假村的酒店，還可以搭乘酒店提供的免費穿梭巴士來回省下車資，非常划算。