阿堂豬肉麵線｜一中街人氣復古小吃店，高湯熬煮出的麵線吃了會上癮!

沒事就喜歡來逛一中街的我，每次經過這家新開的【阿堂豬肉麵線】，總是人潮滿滿要排隊才能吃，這次趁著人較少終於試看看，一吃馬上明白生意這麼好的原因，以高湯熬煮的柴魚高湯，打造出甘甜順口的風味，搭配超讚的超夠味滷大腸，有種讓人上癮停不下來的魔力!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【阿堂豬肉麵線】位於台中市北區一中街，同時也是熱鬧的益民商圈當中，鄰近一中街、中友百貨、中國醫藥大學，大大的紅白招牌寫著店名，經過時讓人忍不住多看幾眼，開車可停放於附近的停車場。

▼【阿堂豬肉麵線】老闆們都是年輕帥哥，堅持每日新鮮現煮麵線，以蝦米、豬骨等食材熬煮柴魚高湯，點餐時就能聞到陣陣的香氣。

▼【阿堂豬肉麵線】主要是外帶的模式，門口放了很多鐵板凳，想吃到熱騰騰風味的話，可以直接坐下用餐即可，很有古早懷舊的台灣味感覺。

菜單

餐點介紹

豬肉麵線💰65元

▼他們家麵線是偏甜的南部口味，以蝦米和豬骨熬煮的柴魚高湯為基底，喝起來順口充滿鮮甜感，再加入蒜泥、醋、香菜，層層堆疊出的香氣涮嘴又過癮，而且麵線不會過於軟爛我很喜歡，搭配大火快炒爆香的豬肉，以瘦肉為主吃起來沒有油膩感！



大腸麵線💰65元

▼榮登我最愛的大腸麵線，光看這顏色就知道大腸滷的超級入味，還沒吃就聞到迷人香氣，完全沒有腥味又Ｑ又香，真的有夠好吃的啦~~

綜合麵線💰65元

▼選擇障礙可以直接點綜合麵線，能夠同時吃到豬肉和豬大腸，而且價錢也沒有比較貴超佛心，另外推薦愛吃辣的話可以選擇加辣，不只超香而且超夠味，辛辣香氣讓麵線風味更過癮!

用餐心得

下次來一中街不要只吃雞排了，這家【阿堂豬肉麵線】也很不錯，完全不輸許多老字號的麵線名店，以高湯煮出甘甜順口的鮮味，是在台中比較少見的南部口味，喜歡麵線的人千萬不能錯過啦!

店家資訊

阿堂豬肉麵線

粉絲團 : 阿堂豬肉麵線IG

電話 : 09-6807-1 400

地址：台中市北區一中街112號

營業時間：12:00–22:00 (周一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food