台北美食推薦。LE SAGE茱莉金牛排餐酒館在師大商圈這裡是家人氣很高的餐酒館，各式牛/羊/豬排、燉飯、海鮮主餐都是千元有找，最開心的是套餐搭配的薯條還可以「免費續加」，這天約了吃貨友人來吃一次立馬就說改天公司聚餐要選這裡了，LE SAGE茱莉金牛排餐酒館最棒的是還有單杯的紅/白酒可以點來搭配主餐，所以就算是兩人約會還是一個人想吃好料，都沒問題。

LE SAGE Steak Bistro茱莉金牛排餐酒館

營業時間 11:30-14:30、17:30~21:30、週一公休

電話 0223680986

地址 106台北市大安區浦城街26巷2號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館被大樹包圍著光是從外面看上去就很有氣氛，要知道在台北大都會區要有這樣子舒適充滿綠意的餐館是不可多得的。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館可以搭台北捷運到古亭站步行約十分鐘左右就可以抵達，或是搭到台電大樓站步行大約五分鐘左右，交通算是十分便利的，吃完還可以順便在師大商圈逛逛走走。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館菜單（實際營業資訊依店家公告為主）

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館特別購入了CORAVIN取酒器，為的就是讓每位客人喝到的每一杯酒風味、品質保有最佳的賞味狀態，這取酒器連給金的友人立刻都想要買一個回家用了。(喝酒不開車、未成年不得飲酒)

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館老闆特別選了不同產區各式的紅白酒來搭配，所以每次來用餐都可以點不同的酒來體驗不同的風味，當然大夥一起來用餐的話也是可以點不同的酒，就不用非得把一瓶喝完，這點真的太棒了。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館的餐前麵包「法國球」烤的非常的不錯，外層香酥裡頭鬆軟的口感大人小孩都會喜歡，一上桌熱呼呼的時候把上頭的奶油抹開那香氣真的太誘人了。

套餐搭配的湯品 LE SAGE茱莉金牛排餐酒館不定期也會更換，這天小金喝的這南瓜湯，底韻蔬菜的清甜味非常的棒，麵包吃的太急不然應該留一點來沾著南瓜湯一定也很好吃。

不得不再讚美一下LE SAGE茱莉金牛排餐酒館這價格能夠吃到如此餐點內容真的太趦值了，特別是在台北根本就是佛心來著，生菜沙拉淋上了巴薩米可油醋醬，真的超開胃的~

【麻辣燉牛筋/香蒜炒野菇】

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館的麻辣燉牛筋真的是太開胃了，牛筋燉煮的很透很入味又不失QQ的口感，帶點肉有些半筋半肉的感覺真的好吃的太過份啦！這個吃一口後就完全停不下來，小金幾乎是自己一個人把這份燉牛筋給嗑掉的。

這份香蒜炒野菇一端上桌時那濃郁的蒜香與鍋氣就撲鼻而來，不同種類的野菇帶來的風味層次跟不同的口感每一口真的都很驚豔，沒想到LE SAGE茱莉金牛排餐酒館連這些特色的小點都如此的用心呈現，真的是一次就愛上。

【1855 美國Prime肋眼牛排】

看到1855這名稱就知道這塊牛排的等級與其稀有的數量了吧！肋眼牛排豐富的肉油與油脂讓肉吃起來的口感鮮嫩多汁，小金光是回味起來就又吞了好幾口口水，重點是LE SAGE茱莉金牛排餐酒館的高CP值，這樣一份高等級的肋眼牛排12oz竟然只要1480元~真心希望老闆也來台中開家分店。

說真的好的等級的肉第一口推薦大家吃一下原味感受一下美國牛獨色的油脂香氣，再來搭配一旁的醬汁又是不同層次的感受，當然再來口牛排上頭香酥的蒜片真的是絕配來著~讚讚

【麻辣法蘭克牛排】

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館的這道麻辣牛排真心推薦大家一定要來試一下，除了8oz不到千元的迷人價格之外，主廚特別利用處理牛肉時豐富的牛油加入獨特的香料去熬製成麻辣醬，這也是小金頭一次吃到麻辣口味的牛排沒想到竟意外的搭，而且那麻辣醬好吃到都想要請主廚裝瓶來賣了。

法蘭克牛排每頭牛也就取下兩塊小小的部位，特別之處就是他油花分佈的均勻吃起來不會油膩偏屬比較瘦一點的部位，所以也深受許多女性或是健身的朋友喜歡。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館的鮭魚排特別先舒肥處理過再進烤箱烤到外皮微酥的呈度，完全能夠把鮭魚鮮美的風味完全保留口感也會比直接乾煎來的香嫩喲~一旁搭配的蒔蘿奶醬也是主廚特別調製，風味恰到好處可以剛好與鮭魚的鮮味配合的剛剛好。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館主餐旁搭配的配菜也不馬虎，多款時蔬依季節調整變化再加入堅果去提出不同的口感與風味，是不是看上去就非常讓人有食慾。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館除了紅/白酒之外也有咖啡、茶跟氣泡飲…等非酒精飲料可以選擇，但真心很推薦可以依餐點內容來搭配杯酒邊享受美食，超完美的啦！(喝酒不開車、未成年不得飲酒)

吃了美味的料理當然一定要有甜點來劃下完美的句點，巴斯克起司蛋糕吃起來比較偏輕乳酪的覺，檸檬的清香味很剛好，另外奶酪的奶香十足，都說甜點是另一個胃，吃的再飽也要來一份才過癮。

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館整個店內的採光非常的棒，無論是坐在哪個區域都可以享受到自然光線，而且他們還規劃了幾個不同的區域，可以依照不同的人數與目的來安排，當然有喜歡特定的位置，記得別忘了要事先預約訂位啦！

LE SAGE茱莉金牛排餐酒館真的很適合約會、慶生、聚餐、跨年來這裡，當然三五好友平常想要聚聚吃個好料也是很不錯的選擇。

用餐完準備離開時小金發現LE SAGE茱莉金牛排餐酒館還獲得了美國肉類出口協會美旗林餐廳評選為最佳餐廳，以這樣的價位可以吃到如此等級跟內容的餐點小金真心覺得CP值非常的高，推薦給大家。

LE SAGE Steak Bistro茱莉金牛排餐酒館

營業時間 11:30-14:30、17:30~21:30、週一公休

電話 0223680986

地址 106台北市大安區浦城街26巷2號

【停車資訊】

師大嘟嘟房加盟停車場 (平面正對面) 信用卡3小時免費

台灣聯通停車場古亭 (機械式) 距離190公尺

Times 浦城街停車場 (平面) 距離350公尺

和雲台北耕莘文教院停車場 (平面) 距離550公尺

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