耶～又收藏一家電器專賣店，話說台中北屯這家小蔡電器可屌了！擁有150坪的展售空間，代理了十大國際知名電器品牌，從LG、日立、三星、櫻花、SAMPO、三菱重工..等應有盡有，更棒是主打免比價最低價，提供一站式購足所有家電，滿足您的一切需求，堪稱台中最大電器城！

會知道小蔡電器是近期家人購買新房，詢問我哪裡有推薦電器專賣店？後來台中在地朋友推薦這家網路經營超過20年，並累積口耳相傳好口碑，現場設有實機展示區，陳列了各種不同類型的電器產品，以及誠意滿滿獨家優惠活動，在這裡絕對買到賺到。

早期以網路電商起家的小蔡電器，近年來不斷擴展其版圖，於台北、新竹、台中開立實體電器展售中心，為消費者帶來更方便、更專業的購物體驗。而我們這次要介紹是位於台中北屯區旱溪西路三段與南興東路口的巍然矗立的小蔡電器台中旗艦店，迎面而來包下一樓八間整排店面，展間約150坪的寬敞明亮購物空間，甚至還有專業人員你一對一講解，讓我迫不及待想來去一探究竟。

收費停車場就在小蔡電器斜對面，步行距離不遠，購物時更加方便快捷。

買屋下一站推薦大家直接來小蔡電器，在這裡可以省去在各大電商比價煩惱，同時擁有購買全套家電，有禮爽翻天的福利，直擊百貨周年慶價格，還有一系列優惠活動，讓您能夠省錢又省心地購物。Nana幫大家整理好了，教大家如何買最划算。

第1爽 價格直接85折(直擊百貨周年慶) 第2爽 門市8折(第四件八折優惠，十大品牌任搭) 第3爽 開箱補貼(只有小蔡電器專屬，臉書分享開箱文再送現金補貼) 第4爽 滿額送筆電(品牌滿額就送LG筆電) 第5爽 住戶團購(百人住戶line群組分享活動，滿額就送7-11 500元商品卡

每期活動不同，活動資訊以官網公告為主，若有不懂可加小蔡老闆line帳號【@YYTT】

早期還沒認識小蔡電器時，大多都是全國電子、燦坤、量販店..等選購，但價格也頂多九折，電器品項選擇不多，甚至百貨公司周年慶下殺後折扣和小蔡電器差不多，送的福利可能也沒那麼多元，後來逛完小蔡電器後才發現，他們家優惠真的很佛，尤其是購買四件以上全套家電，採用線上私訊價後再下殺，機會難得，一定要把握住！

天啊～小蔡電器竟然推出臉書分享開箱文就送7-11商品卡，老闆也太寵粉了吧，不僅沒有低標準，只要購買以下家電分享開箱心得，就送7-11商品卡，老闆真是寵粉絲寵到心坎裡～

超有感！還記得前年購買冷氣機時，安裝費用包含銅管延長、美化管槽、室外機不銹鋼架都可能加價超過萬元，而且安裝無保固，貼心小蔡電器首創推出了安裝加碼三年安裝保固服務，讓您不用擔心安裝問題帶來的困擾，有什麼問題小蔡電器都會解決，甚至淡季購買冷氣，施工費享八折優惠，喜歡精打細算朋友絕對要筆記。

超酷的耶！第一次逛電器專賣店竟然還要抽號碼牌？原來是特別設計給家電諮詢和詢問商品報價的專屬服務。進入大廳後抽取號碼牌，等待叫號後會有專員為您一對一介紹，若想單純逛逛可以不用抽號碼牌，可隨意參觀。

首先吸引我的是150坪的展售中心，尤其是大面積的自然採光，讓您在購物時感受到舒適明亮的氛圍，同時各個展示區域陳列整齊，動線清楚明瞭，逛起來毫無壓迫感，更不會有擁擠感，也難怪我們週末假日來訪人潮絡繹不絕。

接著，我來到了LG家電區域，我發現從冰箱、洗衣機、電視、空調、電子衣櫥、空氣清淨機等都有，是我以前少注意到的全系列家電，而且讓我讚嘆的是AI物聯網的支援下，可享受獨有的科技功能，讓你在外面可以透過行動裝置隨時隨地掌握電器使用狀況，新穎智能科技更是年輕人追求的新趨勢。

在小蔡電器區特別擺設了舒適的沙發，讓您可以在輕鬆舒適的環境中欣賞LG液晶電視的畫質、音質和功能，尤其是明亮清晰的螢幕，仿佛將我帶入了影院般的視覺享受。

除了購買液晶電視外，小蔡電器有提供電視壁掛服務，且享有一年保固安裝，專業丈量與施工品質，讓您能夠放心使用。

LG冷氣機擁有高科技智能功能，可以透過手機應用程式，遠端控制冷氣開關、溫度和模式，更可以在外出回家前就打開冷氣機，讓房子內達到冷房效果。不僅如此每年9月到隔年2月淡季購買冷氣，師傅安裝享八折優惠，並加碼延長三年安裝保固，這麼棒的服務，絕對是購買冷氣首選！

LG提供了多種型號和尺寸的冰箱，滿足不同家庭的需求。而我們當初在選購冰箱時，有考慮這台LG敲敲看門中門冰箱，礙於空間太小沒有地方擺放，因此放棄選擇，是大家夢想中購物清單，不僅外觀時尚新潮，獨特的玻璃面板設計，只要輕輕敲兩下，即可看冰箱內部空間，無需打開冰箱，使取物更加方便，此外搭配大容量空間，可以輕鬆儲存食物和飲料。

對了～告訴大家還有一個史上最猛活動，只要電器產品上有張貼開箱文活動，凡購買後在臉書分享心得即可享優惠。

LG這款變頻對開冰箱超誘人，尤其是超大容量的冷凍冷藏，以及分層可任意調整，甚至還有針對湯鍋可伸縮的層板，在這裡無論是新款或經典實用款都能找的到。

LG洗衣機有各種效能與尺寸可挑選，無論是滾筒式洗衣機、乾衣機、烘乾機，甚至還有洗脫烘雙能洗衣機通通有，現場不玩數字遊戲，更不用擔心被坑或比價，價格寫得一清二楚，而且確定好想詢問哪台型號，價格絕對比售價來的更優惠。

其中這台洗脫烘雙能洗衣機就很適合現代家庭，除了功能強大外，結合了洗衣、脫水和烘乾功能，上面大容量空間，以及下方迷你洗衣機則可內衣褲分開洗，又有智能控制，完全是家庭主婦的夢幻選擇。

裝潢後開始尋找空氣清淨機，當時很多朋友大推LG的空氣清淨機，無論是塵螨、細菌以高效淨化效果守護空氣中的每個角落，此外部分型號還配備了寵物功能加強版，是許多養寵物的好福音。

這款LG新淨几時尚邊桌空氣清淨機也太吸睛，三款高質感顏色，獨特桌面無線充電、360度空氣淨化、氣氛燈，質感爆棚的茶几，還可以透過APP遠端控制，看完超想入手一台，不僅如此全站購買四件以上，更享有甜甜優惠組合價。

各式各樣掃地機器人、吸塵器、蒸氣電子衣櫥樣樣有，更能省去了在量販店比價的煩惱，讓你在購物時更輕鬆愉快。

Klipsch是美國推出的高端音響品牌，除了質感時尚外型，音效更是令人震撼，因此滿足不少追求音質得消費者。

隨後，我來到了韓國大品牌SAMSUNG三星實機展示區，像是冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電視都有展示，如有特定想找型號，可詢問店員是否有販售，不過NANA逛了一輪，現場款式皆是時下流行，近期若想淘汰換新推薦大家可以來看看。

三星Bespoke Home智慧系列非常熱銷，自由變換門板色彩，更能隨意組合，並打造出廚房獨特空間美感，喜歡追求流行的您可以來比價。

身為SAMSUNG三星電視的愛好者，從Neo QLED 8K、QLED系列量子電視都找的到，他們家不只畫質好，呈現出細膩與色彩對比度都非常好，就連我們家自己都擁有一台。而且在小蔡電器選擇電視同時，可以毫無壓力坐下來慵懶地觀賞，找到心目中理想電視最重要。

BALMUDA是日本知名品牌，以簡約質感外型為亮點，尤其是極致工藝許多網友稱之日本賈伯斯的CEO！實際帶大家逛逛，眼前的微波烤箱、風扇、手沖壺、循環扇、空氣清淨機..等，外型好看到不行，而且比傳統電器行價格還甜～

SAKURA櫻花廚房是廚衛界領導品牌，擁有高品質、耐用性和設計美觀而聞名，是廚房中的熱門選擇。小蔡電器品項豐富多元，從倒T式抽油煙機、排油煙機、雙口IH爐、烤箱、微波爐電器，無論是想找哪種家電，在小蔡電器可一站式購買所需的所有產品，對忙碌的我們真的很便利。

Wow～櫻花美膚沐浴熱水器顏色好美，據說這款是首創熱水器×淨氯×阻垢專利複合技術，除了可減少水垢，清潔更不費力，甚至還搭配超微米氣泡蓮蓬頭與自動調節沐浴水溫，讓你每次洗澡倍加幸福，重點來了~全館優惠比外面更低價。

妹妹近期買了三房兩廳的公寓，格局空間不大需要強大收納空間，有了這款廚下型淨水器，可安裝在廚房水槽下方，不佔用額外的空間，又能過濾後直接飲用水，我們在這區測試了多款功能鍵，同時服務人員細心解說，也拿著紙杯給我們試喝。

各種不同款式的廚下型淨水器，依造功能性與價位選擇性多元。

TCL家用液晶電視螢幕超大，聽說近年來賣得很好，很多小資族都會優先考慮這款。

相見恨晚的小蔡電器，竟然有展出HITACHI日立家電系列，包括冰箱、洗衣機、烘衣機、微波爐、吸塵器等款式齊全，比起量販店選擇性更多，在這裡都能滿足您的需求，就連我妹婿家的新屋入厝都是購買小蔡電器。

HITACHI日立冰箱也賣得很好，我妹家就有一台，無論是外型還是容量都讓人愛不釋手～

這台水蒸氣烘烤微波爐很好用，每個家庭中都會有一台，除了實用性高，功能性也很多，用過的人都說它是全能料理爐。

SAMPO聲寶大家一定不陌生，親民實惠價格更是小資族愛戴，現場也有呈列冰箱、液晶電視、冷氣、洗衣機、除濕機．等商品可挖寶唷～

整體心得:逛完小蔡電器後，認真覺得這裡很好逛，就連Nana妹婿也大推，原因是這邊的價格會比量販店低不少，重點小蔡電器專屬的十大品牌第四件八折優惠，光是這點非常加分，不用侷限特定品牌，十大品牌任意搭，折扣下來真的比市面上划算許多，而且他們家營運超過20年皆可安心，若近期有需要添購家電的您，推薦大家可以來逛逛。

小蔡電器-新竹店

地址:新竹縣湖口鄉中山一街17號

營業時間:12:00~19:00(五六公休)

電話:0906-979600

小蔡電器-台北店

地址:新北市三峽區大學路162號

營業時間:12:00~19:00(日一公休)

電話:0908-017990