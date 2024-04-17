隱藏小巷弄內低調又隱密的白麴，白天是花藝店，晚上搖身一變成了創意的日義料理店，結合了日式料理與義大利風格菜色的創意料理，以新鮮食材創造出道道精緻又美味，是高端餐廳的新選擇，不想吃無菜單料理，可以吃看看這家唷！！當然還有不可或缺的酒類可以品嚐，不定期供應清酒、精釀啤酒，是下班小酌的新去處唷！！

菜單有特色料理、主食、開胃菜、甜點、無酒精飲品、酒類等，店內位置不多，建議想來用餐提前預約訂位唷！！不像無菜單料理，可能會遇到不喜歡的食材。在這裡既可以自由選擇喜歡的菜色，也可以選擇精緻的個人套餐～

白麴 日義料理 在哪？

白麴位在愛二街與埔新路的轉角處，在好朋友百貨商場的正後方，鄰近桃園夜市，離藝文特區、中路及桃園火車站都不會很遠，算是交通便利的地方，開車的話可以停放在中正五街及愛二街口的停車場，直直走過來大約3分鐘的路程，機車可以停在店前非紅線的位置，不過大部分都是來這小酌的，建議叫代駕或者是坐Taxi唷！！

白麴結合了雀室花藝，是複合式餐廳/花店的經營模式，讓整個空間可以有效利用，用餐期間也能欣賞花藝作品～

店名“白麴”也相當有意思，白麴本來是日本人用來釀造燒酌的菌種，近年也有酒廠用“白麴”釀造清酒，釀製的清酒有著柑橘水果風味，與一般的清酒有著不同風味，反而更順口耐喝，也受到不少女孩們的喜愛，主理人便希望餐廳內的餐點如同白麴釀造的酒一樣，能夠有令人為之一亮的美味餐點，便以“白麴”命名～

店內空間

店內空間相當寬敞，座位數僅四桌，可以容納16人，走高端服務路線，就是為了讓來這裡用餐的客人都能得到最好的用餐服務品質，簡約的木質桌椅搭配暈黃的燈光，夜晚的氛圍感十足

就連冰箱也是有效利用啊！！上面擺滿了各式清酒、自然酒、啤酒等等，下方則擺上了各式花卉，能夠賞花又能賞酒，一舉兩得～

菜單MENU

菜單有特色料理、主食、開胃菜、甜點、無酒精飲品、酒類等，也有提供個人套餐，每人低消$1000，不想吃無菜單料理，不妨試試不一樣的日義創意料理唷！！

餐點

Carpaccio

這道是義式作法的生魚片，就連不吃生魚片的朋友也敢吃，採用紅甘切片，搭配蘋果薄片，上面撒上炸麵包、蒔蘿，淋上檸檬汁、橄欖油、美乃滋等組合，吃起來有著蘋果的果甜、麵包酥的酥脆口感，紅甘肉質嫩中帶彈，入口層次豐富

滿足感雞肝吐司

雞肝吐司的盤子超有藝術感，吐司切成塊狀，抹上奶油烤過後讓香氣更足口感酥脆，再放上雞肝醬、卡門貝爾起司、橄欖，加上香橙薄荷成串，多了分酥脆口感與薄荷的清新，入口沒有鵝肝醬的膩口，雞肝醬香而不腥，相當特別，很適合當下酒菜

麻婆白子/麻婆茄子

白子就是魚類的精巢，常見的有鱈魚白子及河豚白子，這裡使用的是鱈魚白子，可是營養價值極高的部位，被日本人視為美顏補身的珍品，裡面加入了青蔥跟芝麻，上桌前淋上熱騰騰的花椒油，入口沒有濃烈的味道，特有乳狀在口中散開，綿密柔滑，味道清爽而不過重，相當特別

不吃白子也可以試試看麻婆茄子，切成適口大小，很適合當成開胃小菜

鰆魚芝麻煎

鰆魚的口感真的相當特別，使用鰆魚生魚片，裹上一層芝麻切片後，上面擺上烏魚子、芝麻葉，入口有著芝麻的濃厚香氣，鰆魚肉質相當綿密軟糯帶點奶香，搭配烏魚子增添口感層次，尾韻還有著烏魚子的香氣

鰹魚半敲燒

使用的是煙仔虎的生魚片，煙仔虎是台灣春末初夏第一批的初鰹，稻燒過的鰹魚表皮帶有獨特香氣，保留新鮮魚肉甜美風味，簡單搭配薑末、蔥蒜、醬汁就非常美味，入口甘甜，肉質相當Q彈鮮嫩，中間則是搭配自製金桔醬，多了分酸甜口感相當解膩也開胃，非常適合當作下酒菜

湯品。澄清番茄

用吊袋分離茄紅素的番茄澄清湯頭，湯頭清爽酸甜有著濃郁的蕃茄味，沒有過多的調味，簡單搭配上豆腐、蘆筍、海苔就很美味，相當清爽解膩又暖胃～

玉子燒

第一次吃到這樣的玉子燒，採用鰹魚高湯與新鮮雞蛋混合後做成，上層淋上糖後炙燒，多了分焦糖脆口的口感，當成飯後小甜點也無負擔，這可是江戶的特色甜點

鰻魚飯

鰻魚飯真的是相當費工費時的一道料理，尤其師傅更是要求極致，選用來自南台灣的肥美活鰻魚，一定要從鮮活的鰻魚處理，再經活締、拔刺、慢烤、醬煮等多道繁複手續，才有如此美味的鰻魚，除此之外，就連醬汁也是用鰻魚皮熬煮而成，讓享用這道料理的饕客可是念念不忘啊！！

鰻魚飯上桌還有桌邊服務，不是一上桌就是已經淋了醬汁的鰻魚飯，而是為了讓整體口感更佳，採用桌邊服務，讓客人享用最美味的美食

這可是鰻魚飯的靈魂醬汁啊！！費時費工自煮的鰻魚高湯醬汁，絕對不能少了它，採用大量的鰻魚皮熬煮的醬汁，可以看到相當濃稠，醬汁放置時間久了就容易凝固，所以才會採用桌邊服務的方式，確保鰻魚飯的品質

鰻魚經過炙燒後，外皮帶點微脆口感，肉質細緻軟嫩，肥美的鰻魚肉搭配鹹甜的醬汁真的是絕配，醬汁濃郁外還帶有豐富的油脂，卻不會膩口，簡直是白飯殺手

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店家/景點資訊

店家名稱：白麴 日義料理

所在地址：330臺灣桃園市桃園區埔新路199號1樓

營業時間：日 三 四 五 六 17:30-22:00

店家電話：03-3334054

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消$1000

✔免收服務費 Google即時導航

交通資訊

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