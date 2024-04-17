這家擁有超人氣的平價串燒店，主打備長炭火慢烤，加上店家的獨門燒烤醬汁與新鮮食材現烤，食材種類選擇豐富，不用擔心找不到自己喜歡。不僅如此燒烤類的安格斯牛和直火鹽烤松阪豬，美味程度可是讓我們直呼不點就等於沒來過，而且拾羽串燒價格平價，最便宜串燒20元就可以吃到。另外貼心推出內用每人低消兩百就能享柴魚拌飯和味噌湯無限暢飲，想下班小酌、三五好友聚餐就來拾羽串燒吧～

在員林火車站附近的熱鬧街道上，有一間濃濃日式風的平價串燒店，三角窗的轉角店面，右側有一個露天日式風呂，據說是老闆從零到有靠著自己雙手設計，白色燈籠牆亮起燈，營造出溫暖氛圍，地點不難找，就在員林中正路541號，而且距離收費停車場也不遠，步行約幾分鐘即可抵達。

出生於員林的年輕老闆，早期從發財車起家，鑽研串燒十幾年，擁有豐富串燒資歷，並堅持職人精神不斷進修，為了給客人平價消費、優質舒適環境，於是打造一個濃濃日式氛圍用餐環境，因此有了拾羽串燒這個品牌。

老闆很有才，早期是學書法，對於書法字體特別有想法，因此自行設計拾羽字體後，再請鹿港大師繪畫於燈籠上，如此用心善待每個細節，就能感受到老闆對食材堅持。

走進店裡，很難不被露天日式風呂給吸引，整排燈籠牆和櫻花樹，以及日式座椅，清新得格外顯眼，兩席座位給了一種剛好的嫻靜。

生意很好，想吃也要耐心等候，若外帶朋友建議打電話再約時間取餐。我們等待帶位同時正好有日本觀光客進來用餐，熱情老闆用基本日文對話招呼客人。

串燒食材放置冰櫃呈列，給人一種乾淨又衛生印象，而且串燒種類非常多，食材新鮮又是自己串，價格清楚讓客人一目了然。繼續看著眼前串燒挑選，突然選擇障礙發作，小孩子才做選擇，我全都要。

內用最低消費每人200元

100公分以下孩童100元

內用滿低消可免費享用柴魚拌飯和味噌湯

外帶請自取籃子依序排隊挑選串燒

內用將由服務人員帶位送上菜單，並以劃菜單方式點餐

餐點選項琳瑯滿目，從串燒、燒烤、炙燒、點心、蔬菜、小菜、酒類、無酒精飲品應有盡有，若第一次來不知道要選什麼，可以直接點串燒拼盤，店家直接幫您配好，價格落在20元~250元左右，拾羽提供了舒適環境，以及堅持食材，另外內用需要每人低消200元，就附柴魚拌飯和味噌湯免費暢飲，外帶無低消限制。

外帶菜單

櫃檯上有人氣餐點，跟著點準沒錯。另外我還發現拾羽竟然是大員林生活圈的互惠店家，可多多利用生活圈獨家優惠唷～

介紹完戶外露天日式風呂後，繼續帶大家來去室內環境看看，裡面裝潢日式桌椅，以及天花板紅色花布，再搭配暖黃的燈光，呈現一種居酒屋的昏暗感，至於座位不多僅可容納20人，且有舒適的冷氣開放空間，而我們眺望著吧檯區，望著老闆正賣力忙著，小空間裡滿是串燒馨香。

超棒Der～內用每人只要滿低消200元，就能享有柴魚拌飯和味噌湯無限暢飲，光是柴魚拌飯免費就很加分，想吃多少自己盛，不僅如此就連拾羽味噌湯也是自家熬煮，嚴選昆布、柴魚、獨家秘方小火慢滾，口味清爽不鹹口，喝起來與坊間味道不同，口感挺特別的～

拾羽串燒特色是選用高單價備長炭製作，再搭配200~300度高溫料理，烤出來香氣更是獨特。不僅如此就連燒烤醬也是自行研發，嚴選醬油膏與數種中藥材熬煮，呈現出獨樹一格的風味。

餐點都是現點現做，內用等待同時店家招待了一盤小菜，而我們一邊聊天，一邊啃著毛豆挺涮嘴。

炙燒黑魚子醬干貝

平常就很喜歡吃干貝，一看見菜單上有干貝毫不猶豫來一份，他們家是選用日本北海道干貝下去烤，烤完後擺上西式料理的墨魚子醬，最後使用瓦斯噴槍高溫火燄，稍微將干貝烤至表層微酥，肉質熟度保持恰到好處，再搭配層次分明魚子醬，口口鮮味十足。

安格斯牛

這道安格斯牛我超愛的耶！獨特是使用備長炭慢慢烤出來肉香味特別迷人，再看表面烤得焦糖褐色，剖面肉質呈現最佳紅潤狀態，最後撒上調味料、洋蔥、黃芥末，視覺感直接爆棚。大口咬下可以感受到肉質細緻中帶肉汁，絲毫沒有乾柴感，更是讓人好吃到一秒掃盤呀！

直火鹽烤松阪豬

不得不說直火鹽烤松阪豬也深得我心，特別挑選溫體豬肉並切成適當薄度，透過直火慢烤與噴槍料理方式，並刷上薄薄一層自製烤肉醬汁，外皮帶有焦香感，肉色白嫩可口，每一口都吃的到松阪豬原有脆度與肉汁，炭香在口中餘韻不絕，大推大家來拾羽必點～

明太子手羽先(2隻)

再來是明太子手羽先也很多人點，將新鮮雞翅去骨後塞入滿滿自製明太子醬，再刷上燒烤醬與明太子醬進行燒烤與炙燒，入口時口腔瀰漫著明太子鹹香海味，加上嫩而不柴肉質，美味的讓人食指大動。

香烤魷魚

原本以為烤魷魚會難咬斷，沒想到烤得出乎我意料之外，整隻魷魚完整讓燒烤醬入味，口感吃起來還挺Q彈，每一口有厚度外，韌性夠又好咬，若喜歡味道較清爽可加洋蔥一起吃，層次感更棒唷。

香烤奶油扇貝(2顆)

接著上桌是香烤奶油扇貝，一份共有兩顆，扇貝加入奶油後現烤，烤的香氣四溢，吃起來奶香味充斥舌尖，口感彈牙鮮美。

北海道花魚一夜干

北海道花魚一夜干在板上是熱門品項，身為魚控的阿文怎能錯過！拾羽的料理都是現點現烤，等待後終於上桌，你瞧～花魚一夜干外表烤的如此誘人，肉質比想像中細嫩甘甜，重點烤得不會太乾，保有一定Q彈度，口味鹹香適中，用吃的就能感受到魚本身新鮮度，我和阿文愛不釋手～

日式照燒雞腿排

看似平凡的日式照雞腿排卻如此美味！嚴選雞腿排刷上獨家研發燒烤醬汁增添色澤，烤完後香氣撲鼻而來令人凍味條，於是我咬了一口，感受外皮微微焦脆感，肉質嫩而不柴，竟然還有肉汁，而且表層刷的醬汁，甜甜鹹鹹好涮嘴阿～

銷魂雞肉串(2串)

雞肉串是經典之最！雞肉串刷上獨家燒烤醬汁，在使用備長炭和兩三百高溫下去烤，使雞肉呈現邪惡的焦糖色，口感鮮嫩彈牙，帶有微微肉汁，比起傳統攤位口味不會太重，鹹度比較低，很符合口味不重的我。

串燒拼盤(8串)

每次吃串燒都會選擇障礙，直接交給店家搭配，我們選擇八串串燒拼盤，吃到品項有牛五花水蓮卷、牛五花蘋果卷、櫛瓜、培根吐司起司卷…等，刷著特製燒烤醬熾燒後撒上海苔粉，七味粉，醬料香味飄散四周，隨意拿起牛五花蘋果卷一口咬下融合著牛五花與蘋果口感，能感受在嘴裡的油脂與清爽絕妙滋味。牛五花水蓮卷從第一口吃到最後一口，這樣組合特別又好吃。最後是培根吐司起司卷，裏頭包著吐司卷，能撞見在鹹香的純粹，享著多層次風味。

雞皮/櫻桃鴨串/豬五花泡菜卷

雞皮是店家當天手工串，烤得恰到好處，軟Ｑ帶有一點嚼勁，一口接著一口很快就吃完。再來是櫻桃鴨串，有著肥肉相間，口感厚實又有彈牙滋味，一口大小剛剛好。招牌豬五花泡菜卷也是經典，豬五花烤的油脂很夠，咬下時微酸辣泡菜與豬五花超契合～

豆干/黑輪/貢丸/百頁/米血/甜不辣/豆皮

雖然豆干、黑輪、貢丸、百頁、米血、甜不辣、豆皮很常見，但最近喜歡他們的燒烤醬汁，濃郁香氣溢出，醬香口味獨特，加上備長炭與兩百多度高溫料理，使我們一拿到熱騰騰串燒立刻大快朵頤，吃完一輪後每樣串燒令人直呼好吃。

雞皮/嫩Q雞心/蝦中寶

蝦中寶的清脆且一口大小剛好。嫩Ｑ雞心最怕就是太硬，沒想到燒烤功夫不錯，吃起來細嫩又彈牙。

三色團子

吃飽飯後當然要來一份甜食畫下完美句點。三色團子由粉色、白色、綠色組成，在淋上煉乳和海苔粉上桌，咬下一口淡淡米香在嘴裡綻放，吃起來有著軟糯帶Q的口感，甜度比例中等，整體表現很不錯。

沖繩生啤酒/金賓特調/可樂/蔓越莓汁

老闆是一位多才多藝的人，不僅串燒烤的好，就連無酒精特調也讓人印象深刻。其中金賓特調受到許多客人愛戴，尤其是蔓越莓與威士忌比例，飽滿醇厚喝起來特別順口。沖繩生啤酒是選用日本原裝進口打出來的，且杯子都有事先冰過，難怪嚐起來泡沫綿密細緻，酒體爽口又無苦韻。若沒有喝酒可以選擇可樂或蔓越莓汁唷。

酒後不開車、開車不喝酒、未滿18歲禁止飲酒

整體心得：這家是爌肉王子推薦，每次看他夜晚閒來無事就會往這裡跑，害我看著照片更有衝勁想來一試。拾羽用餐環境舒適又有濃濃日式氣氛，重點內用還有冷氣開放和白飯湯品吃到飽，更是加分不少，不僅如此就連燒烤醬堅持自己研發，口味和坊間吃到不同，甚至不計較成本選擇備長炭，所製成的串燒風味更是迷人，只不過餐點現點現烤，無論是內用或外帶記得耐心等待阿～

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