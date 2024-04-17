前陣子帶家裡的寶貝來到一間台中新開的親子餐廳，非晉餐廚plus+。這家非晉餐廚plus+是從竹北起家的親子餐廳，現在台中也有店囉！

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非晉餐廚plus+ 遊戲區環境

一進門右手邊就會看到一整片的兒童遊戲室，小朋友們都瘋狂了，脫了鞋子就想跑進去玩。

遊戲室最外面是積木牆，也有蠻多小孩喜愛玩積木的會在這邊玩耍。也有一個適合小小孩的溜滑梯，溜下來是軟墊，所以非常安全不怕受傷。

沿著中間的小門走進去，就會看到三層樓高的溜滑梯，旋轉的溜滑梯有黃綠色與透明三種作為溜滑梯的配色，非常活潑。

球池的部分，也是用白色、黃色與綠色三種顏色搭配，一樓是滿滿的球，小朋友們看到球池也是很興奮想躺進去。

往溜滑梯的路上有繩索編織的迷宮樂園，小朋友們也可以在迷宮樂園裡面找尋自己的小天地，看到的牆面或者是柱子，都有安全的泡棉包裹住，所以無論怎樣碰撞都不會受傷。

非晉餐廚plus+ 付費方式

餐廳的部分與遊戲區是分開計費的，如果入內用餐同時也想去遊戲室的話，會有優惠的價格。像我這次有在裡面用餐，想要陪同小朋友入場遊戲室，只要多50元；工作人員會在你的手上蓋章確認。餐廳是有限時90分鐘的用餐時間，但遊戲室是沒有限制的喔！

非晉餐廚plus+ 餐廳環境

用餐環境在一樓入門的左手邊與二樓，用的是木頭色系與蒂芬妮色的座位，看起來非常清新活潑。

餐具都已經擺放在桌面上，還有調味料、衛生紙與小垃圾桶。小朋友與大人的餐具都已放在裡頭。

非晉餐廚plus+ 菜單

菜單的部分，有分套餐與單點，但無論是大人或者小孩都有低消限制。主要有雙拼系列、米飯系列與義大義麵，不想吃麵或飯的話，也有pizza和炸物可選。套餐都是多109元，我個人蠻建議選套餐，因為有飲料無限暢飲的部分。

點餐的方式是桌面的QR code掃描點餐，櫃台結帳，可以現金、刷卡也可以用line pay。

飲料區有水、冰沙和飲料的選擇，雖然選擇不算太多，但也算還不錯。

非晉餐廚plus+ 套餐+109元

套餐的部分，我們選擇炸物配飲料無限暢飲，109元我覺得算是划算，因為炸物給得份量真的不少，薯條和炸雞塊滿滿的一盤，小朋友看到也超開心。

大人的餐點部分就更不用說，老實說我第一次吃到這麼少油、美味的親子餐廳主餐，他們家的料理以烘烤為主，所以油脂不會太多，調味上也是好吃的，而且顏色擺盤非常吸睛。

非晉餐廚plus+ 兒童餐

兒童餐的部分是以清炒為主，可以選擇不要加蒜頭。裡面有蔬菜和菇類一起拌炒，一旁再搭配花椰菜和德式香腸，還有一個圓形小餐包再搭配一瓶蘋果汁飲料。份量不少，我們家的寶貝因為食量都不大，所以我點一份兒童餐讓他們分食義大利麵的部分，順便再分一些大人的肉和菜給他們一起吃，就蠻夠了。基本上我比較偏向讓小朋友吃原型食物，所以德式香腸雖說好吃，但我也是頂多讓牠們咬個一兩口，其餘的蛋白質就由雞腿肉或者牛肉來補充吧。

非晉餐廚plus+ 人氣精選雙拼

我點的人氣雙拼，有牛肉和雞腿肉，整盤顏色搭配得很可口美味，有綠花椰菜、大番茄、南瓜、娃娃菜，還有一顆對半切的糖心蛋。

雞腿肉的部分很嫩口，口味也調味得挺好吃的。牛肉的部分，我個人覺得稍嫌硬了一點。

原本以為沒有飯，沒想到翻開竟然還有紫米飯啊！這米飯的口感屬於軟Q型，小孩很適合吃喔。

非晉餐廚plus+ 西班牙煙燻去骨雞腿餐盒

去骨雞腿跟我的雙拼一樣，就是嫩口！而且去骨的肉超貼心，不用擔心有骨頭。

非晉餐廚plus+ 辣雞腿烤蝦義大利麵

義大利麵的部分，口感Q彈，我個人覺得不錯吃，蝦子的部分也是彈牙可口，我挺喜歡的。

最後來張我們家兩個寶貝的合照。他們看到這門口的搖椅就說要坐上去XD 兩位小朋友塞在裡面實在是有夠擠啊！整體說一下這間餐廳的部分，餐廳90分鐘用餐時間限制其實也蠻夠的，不過遊戲室沒有時間限制，3層樓的溜滑梯非常吸引孩子們，原則上小朋友要在玩一整天也不成問題，但溜滑梯加上球池我個人認為頂多3小時應該就覺得很膩XD 加上用餐時間結束後，如果小朋友要繼續玩的話，大人不到要坐在哪，可能只能買入場票坐在外圍的軟墊上XD 但好處是，小朋友都跑去隔壁玩了，環境也非常安全不用怕受傷，餐點送上桌時大人就可以先好好的吃頓飯，太感謝了啊！分享給各位爸媽參考囉。

店名：非晉餐廚plus+

地址：台中市西屯區福林路403號

電話：04-24630706

營業時間：11:00-21:00