還記得我之前才在抱怨，台中沒什麼「可以內用又平價」的串燒居酒屋嗎？

▼結果在植物園附近發現了家新開的〝燒胞 · 串燒 · 啤酒〞，也是平價、可內用、免服務費，開幕期間滿200元即贈30元串燒兌換券。

它就位於西屯路一段上，鄰近科博館、植物園、廣三SOGO、幻覺博物館，剛好距離上一篇「必比登上海點心」只有1分鐘的步程。

車可以直接停在店門前，忠明路交叉口右轉、對面也有幸福車房忠明站可以停。

燒胞 · 串燒 · 啤酒

營業時間：17:00～00:00

(週五、六 延長至01:00)

地址：台中市北區西屯路一段472號

公休日查詢：https://reurl.cc/A4GVrQ

IG：shaw.bout

官方LINE線上點、免服務費



▲《燒胞· 串燒· 啤酒》的餐點採現點現做、先炸後烤的方式，所以送餐速度還蠻有效率！

▼ 炎炎夏日想吃點開胃的，強力推薦這道「泰式涼拌媽媽麵」，這上頭的海鮮料滿滿，採水煮、非生醃的料理方式吃起來更安心。

泰式涼拌酸辣海鮮媽媽麵 NT$150元

▲接著淋上老闆娘自製的調醬.......老闆娘本身就是泰國人，那酸辣酸辣的口感道地又夠勁！

配上一杯韓國梅酒，超～暢飲的啦～

▼居酒屋、熱炒店提供的酒，絕大多數都是生啤、啤酒之類的，根本沒有適合女生喝的果酒，這點《燒胞· 串燒· 啤酒》就非常貼心。

我們姐妹倆幾乎把想喝的日韓果酒都喝個遍，這裡的酒杯除了玻璃杯，還有從泰國帶回來的鋁杯喔，很有特色～

不只是想喝的都喝個遍，就連店裡的串燒也全部點了遍，除了我們都不吃的青椒XD～

▲▼不得不說，《燒胞 · 串燒 · 啤酒》的烤功非常好，像是「雞皮」、「豆包」這類常常烤到過硬、難咬的食材，他們家烤起來就是又酥又香。

「米血」則是外酥內糯，再加上甘而不膩的醬汁，要不是串燒不沾手，要不然我絕對會忍不住想要吮指吃。

豆包 NT$30元

▲▼油脂豐富的「雪花豬肉串」、「肥腸串」、「七里香」，真心推薦來店必點，油香油香的滋味連我這個不吃雞屁股的人都超愛~

要不是姊妹猛誇好吃，差點就錯過這道七里香了說。

孜然羊肉串 NT$50元 / 七里香 NT$40元

▲▼燒胞·串燒·啤酒 的肉串不只是豬、牛，就連串燒店少見的櫻桃鴨肉串、「孜然羊肉串」都有。

還記得上次不知道在哪家吃的櫻桃鴨，鴨肉腥味重到令人難忘，害我到現在都有點怕。

▲▼幸好，《燒胞 · 串燒 · 啤酒》的「櫻桃鴨肉串」吃起來肉嫩味美，就連羊肉也是滿滿孜然香，根本吃不出什麼騷腥味。

「豆干」和「百頁豆腐」都是屬於吃醬型，只要醬好吃、有入味就不至於踩雷。

肉捲蔥其實是非常踩雷的串燒選擇，因為絕大多數的串燒店都是採用蔥白部位，厚實蔥白滿滿地包覆在裡頭一口咬下......根本就吃不了。

豬 / 牛五花蔥捲 NT$50元

《燒胞 · 串燒 · 啤酒》是很均勻地使用蔥青和蔥白部分，不但蔥與肉不會分開，而且也不會有蔥咬不爛的情況。

▲他們家的「牛五花蔥捲」和「豬五花蔥捲」的口感差別不大，肥瘦相見的五花肉吃起來嫩而不膩，推推！

我吃串燒的時候其實都不太會點蔬菜類，主要是因為蔬菜串和肉串的價格都差不多，吃起來也普普通通……

四季豆 NT$30元

同樣的錢還不如拿來多點些肉來吃，對吧！

▲▼不過，燒胞·串燒·啤酒的蔬菜類，除了「四季豆」普普通通以外，其他無論是「櫛瓜」、「香菇」、「杏鮑菇」、「洋蔥圈」、「金針菇」都還保留著豐富的水分在。

金針菇 NT$30元 / 洋蔥圈 NT$30元

▲就算是這麼愛吃金針菇的我，也沒吃過水分這麼豐富的口感，在他們家點蔬菜串不吃虧！

▼接下來就是我最期待的肉串囉，我這次光是牛肉串就點了「牛五花」、「牛紐約客」、「牛肋條」。

牛五花 NT$50元 / 牛紐約客 NT$80元

牛肋條 NT$50元

本來以為應該會像之前一樣傻傻地吃，根本吃不出是什麼肉，沒想到不用老闆介紹、也不用比照菜單圖片，我就吃得出這三種牛肉串的不同耶！

▲牛五花烤得外酥，嫩而不油膩；牛紐約客吃起來就跟牛排一樣；牛勒條的口感就有點像肉乾，各有各的風味在。

▼姊妹不喜歡吃的內臟，都還來不及推銷，她連看都不看地吃下去以後，這才發現是「雞心」，不過《燒胞 · 串燒 · 啤酒》的雞心口感彈性，我們都覺得很好吃。

尤其是常常脆到難咬的「雞胗」也很好入口，只能說他們家不只是靠特調醬汁，食材挑選和烤功也是好吃的關鍵。

雞胗 NT$35元 / 雞心 NT$35元

雞軟骨 NT$35元

▲最讓我驚訝的是他們家的「雞軟骨」，怎麼做到吃起來脆而不硬、不單調的口感，真心建議喜歡不喜歡吃雞軟骨的都要來吃吃看。

「鹽烤雞腿串」的肉質很嫩，不過鹽烤的味道畢竟比不上醬烤，在醬烤後面吃總覺得不怎麼夠味。

松阪豬 NT$150元

▲就跟「松阪豬」一樣，建議有點這兩道的話，請老闆先烤來吃比較不會被他們家的醬比下去。

▼不然，就試試看《燒胞 · 串燒 · 啤酒》獨特的「漢方胡椒鹽」和「泰式辣椒粉」提個味。

▲胡椒鹽會有一股非常特別的尾韻，辣椒粉灑上去有辣香而不嗆，調味料的味道就算是搭配醬烤也不會搶走原有醬料和食材的味，我還蠻喜歡的~

▼除此之外，這裡的「牛包蝦」、「豬包蝦」也是外面很少看到的，雖然就是牛肉片和豬肉片裹住「剝殼蝦串」的海陸吃法啦！

牛包蝦 NT$50元 / 豬包蝦 NT$50元

剝殼蝦串 NT$35元 / 蒜味香腸 NT$40元

▲吃串燒怎麼能夠忘記基本款的烤香腸呢，燒胞·串燒·啤酒的香腸還是選用帶有蒜香的「蒜味香腸」，吃起來味道更香了。

▼除了米血以外，我們還點了同樣是主食類的米腸，切成一塊塊的「米腸」不只好入口，也比較沒有皮韌不好咬的問題在。

米腸 NT$30元

串燒店通常沒什麼海鮮類的選擇，這裡的海鮮類選擇倒是蠻多的，除了「剝殼蝦串」以外，還有「魷魚串」、「干貝串」、「魚下巴」和「薄鹽鯖魚」。

▼「魷魚串」非常貼心地切成一塊塊好入口；「干貝串」和「魚下巴」我覺得普普通通，

干貝串 NT$80元

魷魚串 NT$50元 / 魚下巴 NT$60元

薄鹽鯖魚 NT$150元

▲不過也有可能是被「薄鹽鯖魚」油香油香的鮮味比下去了。

差點忘了還有串「手工甜不辣」，也是屬於醬好吃、有入味就不會踩雷的安全牌，QQ口感真的是白吃不膩。

猜猜看，今天這一桌可以拿到幾張折用券啊？

▲▼《燒胞 · 串燒 · 啤酒》的餐具都是採自助式，環境寬敞舒適，就是這牆面看上去怎麼舊舊的？

原來，這是使用特殊顏料營造的仿舊特色，就連我以為的生鏽也是，難怪我就覺得這店雖然舊舊的，卻完全沒有破爛感~

雖然店家是一盤盤地上桌，不過我們點了這麼多，吃著吃著應該會因為冷掉而開始膩了，結果直到盡興了，怎麼都不覺得有走味？

因為《燒胞 · 串燒 · 啤酒》的醬汁有調過，既不會鹹、也不會甜膩，自然就不會因為串燒冷了，而產生油膩感。

▲最後別忘記，喝酒不開車、開車不喝酒，找代駕安全回家才盡興喔～

必吃推薦：泰式海鮮媽媽麵、薄鹽鯖魚、雞軟骨、七里香、雞皮、雞胗、金針菇、牛五花、蒜味香腸、牛紐約客



～本文為合作文，實際用餐後心得分享～

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