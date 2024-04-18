宜蘭超夯親子景點-星夢森林劇場，就位在冬山天使星夢渡假村旁，可以與Q版的動物們零距離互動餵食體驗，這裡有水豚君、草泥馬、象龜、巨兔、梅花鹿、狐獴、熊貓羊、袋鼠等就像一個小型動物園，一票還可以雙館玩，除星夢森林劇場，加碼天使星夢渡假村天鵝湖可以戲水划船拍美照、FUN FUN樂園沙坑、造型鞦韆、溜滑梯、跳跳床等，簡直就是小朋友遊樂天堂，除此之外還有韓式拍貼機、星夢設計館、韓式無人拉麵、星夢甜點、星夢咖啡、星廚餐廳等吃喝玩樂一應俱全。

你有看過會握手的水豚君嗎？想被萌萌的水豚君給療癒，就來宜蘭星夢森林感受一下吧～影片分享

連小朋友都超愛的水豚君，讓人忍不住想摸摸牠，餵牠吃草，跟牠握手等相當特別的經驗，一定要把握。

全票平日200元、假日220元、敬老票150元、兒童票50元、愛心票50元

票卷除送動物餵食草料還有許多折扺卷，折扺金額不多。

光大門口就超好拍的，粉色大型玩偶歡迎你入場。影片分享

購買星夢森林劇場送天使星夢渡假村，一票雙館玩。

天使星夢渡假村裡面有天鵝湖戲水湖、FUN FUN樂園沙坑、造型鞦韆、跳跳床、落羽松步道、波西米亞小屋、天空氣球等美拍場景等

還有星廚餐廳可休憩享用美食。

星夢森林劇場提供免費停車場，就位在天使星夢渡假村旁。

首先入園看到就是狐獴，可惜這區不能互動，只能透過玻璃觀賞。

水豚君有兩區，送的草料不要一次全部餵完，保留後面可以餵食。

星夢森林內有韓式拍貼機200元，門票可折50元、還有星夢設計館以及韓式無人拉麵。

小火車100元，門票可折扺50元

小朋友最愛的佛萊明巨兔

近距離與亞達伯拉象龜餵食互動。

這裡的水豚君超親民的，想跟他握手，千萬別急著餵食，只要給它看手中的牧草並伸出小手，牠就會跟你握手，再把牧草給它就可以了。

除草泥馬、梅花鹿，這裡居然還有熊貓羊，超卡哇依的～影片分享

加入官方line免費轉扭蛋，可兌換精美獎品（人人有獎）。

星夢甜點室必吃：可愛動物雞蛋糕120元，票卷可折扺20元

星夢森林內韓式無人拉麵-嗶啵下麵120元起，影片分享

天使星渡假村天鵝湖戲水湖可以免費戲水划船。

天使星夢渡假村除天鵝湖戲水湖、還有FUN FUN樂園沙坑、造型鞦韆、跳跳床、落羽松步道、波西米亞小屋、天空氣球等美拍場景等

天使星夢渡假村星廚庭園餐廳。

可以到星廚餐廳享用美食，憑森林劇場票根每張可扺30元。

也有提供住宿，吃喝玩樂一應俱全，為宜蘭最佳度假聖地。

星夢森林劇場：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號；營業時間：9:00-17:30

宜蘭觀光工廠|溪和水產觀光工廠|水產漫畫主題館|門票100元全額抵消費|銅板價就能DIY川燙海鮮|宜蘭親子室內景點

2023宜蘭新開麻辣火鍋吃到飽【麻辣囍室】498起麻辣火鍋吃到飽/任選三種湯頭/桌邊剝蝦服務/掃碼點餐專人送達宮庭美食精緻吃到飽/宜蘭CP值爆表火鍋

宜蘭必遊景點|北后寺|日式禪風落羽松庭園|好山好水好清靜|隱藏版聽水咖啡|讓人身心靈放鬆療癒好所在

宜蘭超人氣的早午餐【好日食光Good Time Brunch】宜蘭植物系餐廳/招牌必點黑精靈漢堡/季節限定組合套餐/宜蘭冬山美食

宜蘭超人氣的早午餐【初firstday早午餐】免百元就有可愛拉花咖啡/加129元升等套餐//宜蘭礁溪CP值高早午餐

宜蘭隱藏版美食【似層4F】百元內精緻餐點/中式台菜手作料理/充滿50年代懷舊復古風餐廳/一個人也能吃的台菜料理

2023宜蘭超夯打卡景點│抹茶小丸子看山超療癒的│冬山火車站橋邊波波草│大碗公溜滑梯│逸嫏村爆漿饅頭│宜蘭冬山一日遊

宜蘭免費玩水景點│松樹門湧泉│天然湧泉戲水池│水質乾淨清澈見底│宜蘭冬山在地人玩水秘境│親子夏日戲水最佳天堂

頭城最新看海秘境【全家便利商店頭城梗枋店】銅板價享用海景咖啡/海景第一排更新海堤旁/2樓大片落地窗欣賞無敵海景/宜蘭最佳中繼休憩站

2023宜蘭新開人氣牛肉麵【鄧師傅牛肉麵】Google評論高達4.9顆星/隱身在壯圍透天厝裡/傳說中的牛肉麵/一周只營業四天中午時段/每日限量30碗想吃要早點來

宜蘭隱藏版在地美食【好然餐廳】宜蘭員山景觀餐廳/隱身在好春民宿無菜單料理/手路工夫菜/以自家栽種的新鮮蔬菜/享受最純樸田園美食饗宴

宜蘭冬山早餐【好日食光】隱身在冬山巷弄內網美早餐/享用泰式料理早餐大象燒肉刈包/充滿異國氛圍植物系餐廳/招牌必點六宮格組合套餐

宜蘭羅東新開冰店【白紙寓所】隱身在巷弄民宿冰店/銅板價40元綿綿冰/招牌必點水果豆腐/新鮮水果製作每日限量/在老宅裡吃冰隔外有FU

宜蘭頭城新開早餐【老張早餐吧】頭城老街媽祖廟旁/食尚玩家推薦/宜蘭超人氣早餐/結合中西式創意早餐/紅磚牆古厝享用創新料理

宜蘭最新海景咖啡廳【有海真好咖啡】海景第一排遠眺龜山島/絕美玻璃咖啡廳/整片落地窗欣賞無敵海景/頭城濱海森林公園內/宜蘭超CHILL海景咖啡廳

宜蘭CP值高森林系步道│五峰旗瀑布│只要30分鐘一次給你三層瀑布│近距離感受瀑布的磅礡氣勢│享受負離子芬多精森林饗宴

宜蘭超自然系的網美餐廳【流水森林】食尚玩家推薦/浮誇系痛風蛤蠣義大利麵/在大自然下享用美味餐點/頭城超chill必打卡餐廳

宜蘭看海秘境│壯圍海邊秘境│海邊民宿│隱藏版天空之鏡│壯圍無人秘境沙灘│碧海藍天海天一色絕美海景

壯圍海景秘境│永鎮海濱公園│絕美木棧道觀景平台│龜山朝日最好觀賞的地點│宜蘭濱海溪北段自行車道

宜蘭免費觀光工廠|奇麗灣珍奶文化館|88元就可以喝到燈泡珍奶|滿200元免費暢玩珍珠樂園|擁有超大觀景台將山海美景盡收眼底

2023宜蘭最新海景飯店【凱渡廣場酒店】無敵海景房仿郵輪度假/頭城烏石港外澳沙灘旁/坐擁海景第一排宜蘭全新度假聖地

宜蘭最新打卡景點|白日夢自拍館|10大夢境主題攝影棚|抓住你的夢帶你美夢成真|好玩好拍宜蘭室內景點

2023蘇澳新景點|宜蘭歪歪球|試營運100元搶鮮玩|真人版彈珠臺|挑戰全新12個互動式球類運動|適合親子同遊室內景點

2022宜蘭礁溪超夯景點│輕親魚朵生態園區│釣魚撈蝦自己來│現釣現烤親子同樂共遊好所在│超chill行程享受海島度假風情

宜蘭夢幻玻璃屋【抺茶山下】到不了抺茶山就來抺茶山下喝咖啡吃抹茶山蛋糕/宜蘭伴手禮西瓜吐司一盒銅板價80元

宜蘭最佳中繼休憩站│Mr. Brown 伯朗咖啡館礁溪店│來莊園豪宅享用咖啡早餐│礁溪猴洞坑瀑布│輕鬆到達親山綠水玩水秘境│七夕情人節最佳約會景點

宜蘭森林系空靈步道│林美石磐步道│宜蘭小太魯閣│草湳湖臨湖步道│同時享受芬多精負離子│適合全家大小健行環狀步道

全台最美日式庭園|綠舞日式主題園區|無邊際泳池風呂浴場|最新天空之鏡|湖光山色美如仙境|宜蘭綠舞一日遊

文章標籤