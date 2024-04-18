拾光咖啡館
今年一月才開幕的咖啡館已經在IG和小紅書低調爆紅了，無意中在小紅書看到 拾光咖啡館 裡面的環境我超喜歡，而店家位置就位在台中和平區東關路二段上，說是在和平區其實是離東勢區不遠啦！就在往八仙山國際森林遊樂園區方向，過了白冷冰棒開車約一分鐘就會看到拾光咖啡的招牌喔！
拾光咖啡館
地址：424台中市和平區東關路二段91號
電話：0972321275
拾光咖啡環境介紹
過了拾光咖啡的招牌後往柏冷翠休閒農場進去，整段路況還蠻不錯的喔！
拾光咖啡館有附設停車場，方便顧客來此用餐方便停車。
咖啡館是在大自然的環境下包圍著，整個綠意盎然的景色就是一個休閒放空的好地方。
沒想到平日前來人潮也是相當多耶！
這裡的用餐方式是先找好座位，桌上有掃碼點餐，點好餐後到這間小白屋結帳就可以了。
這個季節來鳶尾花正在綻開。
園區裡有著小小溪流，多了水流讓整個園區更有生氣。
拾光咖啡館座位區介紹
拾光咖啡館的戶外座位區，有部分的座位區是在木棧道上有樹蔭遮涼，即使是有陽光也不會太熱，偶爾徐徐涼風吹過更是舒服。
如果不想坐在戶外也有室內用餐區，這棟玻璃屋就是室內用餐區。
玻璃屋前有著一台復古風偉士牌機車，兩側各有竹編沙發吊椅可供拍照，我超喜歡坐在這吊椅上。
室內用餐區裡面的位置還蠻多的。
室內用餐區挺寬闊的，間約素雅的風格搭上燈飾帶點南洋風格。
園區內有著窯烤爐耶！來的時候窯烤爐還沒做好，未來會提供窯烤披薩和麵包。
戶外用餐區也有長桌座位區，很適合團體用餐，這裡有著一片草地很適合寵物跟親子在這裡用餐。
園區內的水池周圍也有著露天座位區。
水池裡養了很多錦鯉，可以購買魚飼料餵食錦鯉喔！
拾光咖啡館最搶手的座位區就是水池邊這個位子，也是IG跟抖音最常出現的座位區，可惜我來的時候就已經有坐在這裡了，坐在這裡超Chill。
在這裡怎麼拍都是IG美照啊！
拾光咖啡館餐點介紹
餐點上桌了我點了一杯高山紅烏龍茶（冰），茶香還蠻濃的，尾韻也很順口。
百香果氣泡飲價格100元，夏天喝冰涼的氣泡飲最讚了。
雞米花價格120元，雞米花不油膩且肉質還挺軟嫩的。
炸洋蔥圈價格150元，我個人還愛洋蔥圈，外酥內軟帶點洋蔥清甜很不錯。
炒泡麵＋雞翅價格260元，這炒泡麵搭配一旁的雞翅真的很好吃，很南洋風的一道料理。
蜂蜜鬆餅價格120元，外脆內軟的鬆餅，再淋上點蜂蜜不會甜膩，口感也很不錯。
總結
這一次來到拾光咖啡館用餐整體的用餐環境我個人相當喜歡，在大自然的園區裡用餐真的是很舒適，可以享受綠意的景色，餐點價格也不貴，而且還是寵物友善餐廳，這裡的園區消費是有每人低消150元，低消的門檻也不高，兒童100公分以上需要低消，座位用餐限時90分鐘，一間可以享受大自然氛圍的庭園咖啡館推薦給大家喔！
＊溫馨提醒，文章內的菜色與價格會因時間不同、季節不同而有所調整皆屬正常，請以店家提供的餐點內容價格為主喔！＊
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店家/景點資訊
- 店家名稱：拾光咖啡館
- 所在地址：424臺灣台中市和平區東關路二段91號
- 營業時間：日 一 二 三 五 六 09:00-17:00
- 店家電話：0972321275
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
星期六、09:00–18:00
星期日、08:00–17:00
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