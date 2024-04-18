燒肉眾已經13歲了，在台灣有許多分店可享受到這燒肉的美味，

歡慶燒肉眾生日，生日號碼01、03、13，任中１碼

就能免費品嘗到手掌大的扇貝一顆 (需出示身分證)。

Ruby今天品嘗的價位是$799豪華饗宴+50元七品海陸大升級餐點，

可以看他們官網的線上菜單，有北海道松葉蟹味噌湯(限續一次)、

北海鮮干貝、東石鮮蚵、天使紅蝦、北海道扇貝等其他就可以無限續，

如果想要喝其他酒類也可以另外單點，但切記飲酒過量有害健康，安全第一！



Ruby這次與朋友去的是新店安康店，騎車來附近都有機車停車位，

也有搭乘輕軌安康站步行5分鐘內就可以到達囉。

新店安康店的位子滿多都是多人數的大桌數，

畢竟吃燒肉就是要多人一起吃，享受大口吃肉、大口喝酒，

工作讀書那麼辛苦偶爾放縱自己也是應該的~

走進店裡，濃郁的燒肉香氣在空氣中飄蕩，

烤盤上的肉片發出噼啪的聲響，真的讓人垂涎欲滴。

飲料的部分除了最基本的汽水也有提供可爾必思及無糖茶。

冰淇淋的部分是用北海道的十勝乳源，提供了四種口味，

濃郁的奶香，完美地收尾了這次的美食聚會。

飲品旁邊也有滿滿的感謝狀和衛生稽查的合格證明，

除了開店做生意也是對社會做了一點小小的貢獻，

這麼棒的店家真的是需要給予一個掌聲呢~

還有一面牆做了好多可愛的文字對話框設計，

如果想要拿來與朋友拍照也是可以的喔。

燒肉除了單吃之外，想要多種口味的變化也可用桌上的醬料，

玫瑰鹽適合吃牛肉、水果醋沾蔬菜再烤味道更清甜、

芥末椒鹽和七味粉也都很適合沾烤肉片。

一上桌如果不知道要點什麼，也可以請店家先上基本款及較熱門的烤肉餐點。

燒肉眾的線上菜單可參考這連結

Ruby點了

搭配烤肉的解膩小菜六樣Ruby都點，有情人果、涼拌醃蘿蔔和韓式泡菜、

包肉的生菜、韓式辣香醬蔥鹽，這六樣真的是吃燒肉必搭配的。

食量較大的也可以點主食搭配，

Ruby點了韓式泡菜牛丼飯、和風沙拉和凱薩沙拉，味道都還不錯。

肉品的部分Ruby點了一大桌，就讓我來與大家介紹分享當天吃到的美味吧~

香烤嫩牛排、和牛漢堡排。

像是香烤嫩牛排和牛肋條，肉質的部分滿軟嫩，不會乾柴。

鹽烤魚下巴、椒鹽柳葉魚。很感謝當天幫忙烤的店員，

把魚下巴烤的跟炸的口感一樣，

外酥內嫩又多汁，一點都不浮誇烤功竟是如此厲害。

蝦子類因為要剝殼，所以Ruby偷懶只點了兩次而已，

蝦子彈牙新鮮，非常好剝殼的，喜歡吃蝦子的絕對要必點起來。

梨醬五花肉和檸香香雞柳，這一小份可以滿足

想吃韓式五花肉或是健身人愛吃蛋白質雞柳，

絕對必點起來，烤起來肉類吃起來很嫩。

點799的價位有北海道松葉蟹味噌湯(限續一次)，

還有一隻天使紅蝦，誠意十足的一碗海鮮湯。

整隻蟹腿就這完美的與殼分離，吃了滿過癮的，

還可以續點一次當然要點起來喝囉~

蔬菜Ruby點了我最愛的玉米、香菇(淋上水果醋烤)、玉米筍、青椒、

洋蔥等等的，蔬菜類也都滿新鮮的。

海鮮類的選擇也是多樣化，北海道干貝、天使紅蝦、

東石鮮蚵、北海道扇貝。

干貝和鮮蚵真的好美味，Ruby和朋友真的是不讓烤網休息

猛點起來，店家的上菜速度也很快速。

甜點的部分因為Ruby的胃容量還剩下一點，

但又好想吃甜食，所以都請店家給個有品嘗到就好。

去吃吃到飽餐廳絕對不要浪費食物喔。

點了日式烤年糕、小鬆餅、布朗尼、棉花糖等等的。

每個甜點都是吃燒肉眾必點起來的飯後甜點，懷念又美味的味道。

棉花糖這樣插著烤，把棉花糖烤的微焦，表皮脆脆，

吃在嘴裡真的是甜蜜蜜的。

在燒肉眾不僅享受到了美食的盛宴，與好友相聚的時光更是歡樂，

燒肉眾在台13年，也是帶給更多人無盡的美味和快樂，

以優惠的價格和貼心的服務，就能享受到這燒肉饗宴，

海鮮的選擇也是滿多的，也祝燒肉眾13歲生日快樂。

【店家資訊】

👉燒肉眾精緻炭火燒肉 新店安康店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市新店區安康路二段22號

☎️02 8666 8003

⏰PM16:00~PM00:00 / 週六日PM12:00~PM00:00

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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