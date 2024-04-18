{台中美食}芳塢碼頭專業麻糬，每日現點現做，必點一次包進紅豆、芝麻、花生的招牌麻糬，激推獨特創新「雲朵芭娜娜可可」完全顛覆麻糬新口感！

說到台中的麻糬，一定要推薦大家台中在地人都讚不絕口的「芳塢碼頭專業麻糬」，

古早味的麻糬每天都新鮮製作，純手工製作現點現包，口味選擇非常多樣，

必點他們家的招牌麻糬，一次就可以吃到紅豆、芝麻跟花生口味超級滿足。

「芳塢碼頭專業麻糬」也不斷的推陳出新，近期推出了「雲朵芭娜娜可可」，Ｑ軟的麻糬沾裹可可粉再淋上特製奶醬，

最後再放上新鮮香蕉、巧克力醬以及棉花糖，完全就是網美系麻糬啊！

芳塢碼頭專業麻糬

地址：台中市東區建新街48號

電話：04-22809878

營業時間：07:30~18:00售完提早休息，店休日不固定（可參考粉專、IG貼文）

粉絲專頁：芳塢碼頭專業麻糬

IG：fangwu2008

「芳塢碼頭專業麻糬」位在台中市區附近，離台中火車站、新時代大魯閣、三井lalaport都非常近，

店家前方都可以臨停，不管騎車開車都蠻方便的。

亮眼的黃色招牌搭配老闆娘的頭像，在遠遠的地方就可以看到店家，

店家的位置蠻明顯的，店家櫃檯內場都有用透明門簾，乾淨衛生許多。

「芳塢碼頭專業麻糬」他們家的麻糬屬於古早味的傳統麻糬，

每天新鮮糯米製作成Ｑ軟的白麻糬，顧客點餐之後才會開始手工進行包餡製作。

店內的品項蠻多的，有傳統的原味麻糬，也有紅豆、花生、芝麻、椰奶酥，也有鹹香菇口味，選擇相當多樣，

個人很推薦他們家的招牌麻糬，一顆麻糬同時包入紅豆、花生和芝麻，

完全不用做選擇一次全部吃到店內的經典口味，相信我，一定要一次買一盒才夠吃。

招牌麻糬 招牌140元/盒 目前店家有優惠一盒130，二盒240（價格以現場公告為主）

這次點了一盒十顆的招牌麻糬，店員馬上現點現包，動作嫻熟又超級專業，快到都來不及拍～～><

看店家每天新鮮製作的麻糬，白拋拋幼咪咪的，真的是太欠吃了。



師傅依序的將紅豆餡、芝麻、花生包進麻糬裡後，再放到花生粉中裹粉，

而且店家還會沾裹兩次不同顆粒細度的花生粉，讓麻糬吃起來口感更加有層次。

一盒滿滿十顆超大的招牌麻糬，外頭沾裹者滿滿花生粉，帶有顆粒感的花生粉越嚼越香，

麻糬本身屬於偏軟綿Ｑ，搭配甜而不膩的紅豆以及香氣四溢的芝麻，

真的是一口咬下口感非常豐富，讓人一口接著一口停不下來。

雲朵芭娜娜可可 150/盒

「芳塢碼頭專業麻糬」除了超好吃的古早味麻糬之外，他們家還不斷地研發創新口味推陳出新，

這次他們推出了『雲朵芭娜娜可可』，完全顛覆的傳統麻糬口味，一定要來嚐鮮一！

店家會先將麻糬放到可可粉中洗禮，沾裹著滿滿苦甜口味的可可粉。

接著再加入店家特製的奶醬，再放上新鮮香蕉切片。

最後再淋上香甜可口的巧可力醬、花生米以及棉花糖，就大功告成囉！

店家研發創新的「雲朵芭娜娜可可」，完全顛覆了大眾對麻糬的傳統印象，

Ｑ軟的麻糬，沾裹微苦的可可粉，搭配秘製奶醬、新鮮香蕉、巧可力醬、花生米以及俏皮的棉花糖，

整體吃起來口感相當創新，可以說是麻糬界髒髒包啊！

下次來台中走走，千萬別忘了來買台中在地很推「芳塢碼頭專業麻糬」，

每日現做麻糬軟Ｑ綿密，口味也相當不錯，店家還不斷的研發推陳出新，像是這次推出的「雲朵芭娜娜可可」就完全顛覆傳統麻糬口味，超級特別！

不管是自己吃還是送禮都很適合！！