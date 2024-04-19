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今天來跟大家分享「最強巴斯克乳酪蛋糕」，新竹超紅的甜點店That’s Tarta 芝士塔塔，是一間巴斯克乳酪蛋糕專賣店，超可愛的迷你巴斯克有很多種口味，還有好吃的可麗露、泡芙、綿滑布丁！現在不用跑到新竹，That’s Tarta 芝士塔塔終於上台北了！現在在板橋高鐵站就能買到好吃的巴斯克乳酪蛋糕，母親節快到了，送禮蛋糕推薦給大家喲！

That’s Tarta 芝士塔塔｜巴斯克乳酪蛋糕專賣

That’s Tarta 芝士塔塔本店位在新竹，現在除了新竹之外，板橋也有門市可以購買，當然也可以在官方網站訂購，冷凍宅配到府，送禮自己吃都很適合喔！

That’s Tarta 芝士塔塔的明星商品就是「巴斯克乳酪蛋糕」，甜點主廚Irene曾獲得各種甜點大獎，堅持使用好的食材，製作出好的甜點，。

店內最吸睛的就是滿滿的水果的巴斯克乳酪蛋糕，這樣一顆6寸的巴斯克乳酪蛋糕只要780元，小顆的只要380元，很適合送禮慶生。

That’s Tarta 芝士塔塔｜開箱最好吃巴斯克蛋糕

我最推薦的產品，就是That’s Tarta 芝士塔塔的綜合口味巴斯克組合，這一盒裡面有四種口味的迷你巴斯克，很適合第一次購買，可以一次吃到四種口味～

每一顆小巴斯克是3.5寸，適合1~2人一起享用，閨蜜、朋友生日，送一顆圓圓的小蛋糕，整個心意滿滿唷！

經典原味巴斯克

首先一定要買經典原味巴斯克，經典口味可以吃到最純粹的奶香味，根據退冰時間，可以吃到各種狀態的巴斯克，從冰淇淋口感到軟綿入口即化的乳酪蛋糕，每一口都很濃郁，滿滿的幸福感！

巴斯克乳酪蛋糕選用高標準食材，100%北海道生乳製成日本鮮奶油乾酪、日本小麥粉、法國動物鮮奶油，並以完美的私房比例，運用手工熟成方式製成，每一科都好完美。

日本白柚巴斯克

我好愛日本白柚巴斯克，巴斯克乳酪與柚香融和，濃郁中多了酸酸甜甜的清爽滋味，主廚特別加入日本和歌山柚子，讓濃郁的巴斯克的層次感更豐富，酸度更明顯。

剖面的巴斯克好美，真的可以看到真材實料的柚子，巴斯克最上層微微的焦化，搭配中間濃郁的乳酪，一口咬下真的太幸福了！

炙燒焦糖巴斯克

我們家男友最愛這個口味，炙燒焦糖巴斯克 使用日本上白糖經過高溫炙燒，形成一層焦糖，焦糖風味比一般的巴斯克更突出，整個層次更明顯。

鹿兒島抹茶巴斯克

各位抹茶控千萬別錯過！That’s Tarta 芝士塔塔推出鹿兒島抹茶巴斯克，添加日本九州第一大茶葉產地鹿兒島抹茶，抹茶香濃郁，除了巴斯克的濃郁乳酪香氣，多了抹茶苦甜風味，是一顆大人味的巴斯克，吃起來又香又濃郁，但一點都不膩，我一個人可以吃掉一整顆唷！

That’s Tarta 芝士塔塔｜塔塔 70%生巧克力

認真跟大家推薦，每次除了買巴斯克乳酪，我都會買一盒塔塔 70%生巧克力，生巧克力一大盒只要380元，我覺得CP值很不錯，而且生巧克力很純很香，是我最愛的小甜點！

That’s Tarta 芝士塔塔選用法國 Weiss 巧克力與法國肯迪雅動物鮮奶油，製作出獨家配方生巧克力，70%不會太苦微甜，入口有種絲滑感，很好吃唷！

That’s Tarta 芝士塔塔｜天使之鈴可麗露

身為一個可麗露控，超推薦他們家的天使之鈴可麗露，一顆只要65元，CP值很高，外皮酥脆，內餡軟嫩，焦糖香氣濃郁，表現非常好，真的超好吃！我家冰箱都會囤貨天使之鈴可麗露，下午肚子餓、宵夜

That’s Tarta 芝士塔塔｜焦糖海鹽／伯爵紅茶泡芙

泡芙有兩種口味：焦糖海鹽／伯爵紅茶，泡芙是使用日本小麥粉製作，外皮是酥脆的菠蘿口感，內餡飽滿很香濃，焦糖海鹽意外的很清爽一點都不膩，我很愛伯爵紅茶的茶香，會讓人吃完還意猶未盡呢！

That’s Tarta 芝士塔塔｜綿滑布丁

最後分享的是小朋友最愛的綿滑布丁系列，口味有原味、日式芝麻、水果口味，布丁的口感非常絲滑，入口即化很像布蕾的口感，水果會依季節推出限定口味，原味的雞蛋香很濃郁唷！

喜歡甜點的你，千萬別錯過好吃的That’s Tarta 芝士塔塔，這家真的是我最愛的巴斯克乳酪蛋糕，宅配到府就能在家享用美味的甜點，巴斯克圓圓的一顆非常適合送禮唷！

That’s Tarta 芝士塔塔｜店家資訊