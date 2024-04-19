串燒一串只要19元起的平價串燒居酒屋【柒息地串燒居酒屋】，

是知名串燒店「柒串燒屋」的二代店，主打用自製「烤肉神醬」燒烤的料理，

串燒食材擺滿玻璃櫃內，顧客想吃什麼自由挑選，現點現烤，可內用也適合外帶分享，

朋友、同學或同事下班聚餐，家人假日歡聚都很適合。

近期得知柒息地在三重也開了分店，身為三重在地人當然要和家人來享用一番，

現在萬物皆漲的年代，慶幸還能有這平價串燒的小確幸陪我們渡過晚餐及宵夜時光。

這天來到的是【柒息地串燒居酒屋-三重店】，位在自強路一段，附近美食小吃也不少，

從捷運三重國小步行約8分鐘可達，最吸引路人目光的莫過於玻璃冰櫃中眾多的串燒食材。

冰櫃上方就有每種串燒的價位及圖示，櫃子內也有標明串燒品名方便顧客挑選，

除了自由挑選的串燒外，也有一些可單點的私房居酒屋料理可供參考。

櫃內想吃什麼自己拿，挑好後拿到櫃檯給服務人員，烤好後會送上桌，

串燒最低一串只要19元真的很平價 ！

串燒種類豐富，肉類有牛肋條、蔥肉串、雞腿肉、梅花豬肉串、豬五花包蕃茄等，

蔬菜串燒則有青椒、四季豆、杏鮑菇等，還有海鮮、百頁、豬血糕、糯米腸等，

價位平價，19元起就能吃到柒息地烤肉神醬燒烤的美味串燒。

可以看到每串串燒食材新鮮乾淨，每一種都想吃，忍不住就會拿了滿滿一籃。

三重店內裝潢帶點日式居酒屋風情，座位以2-4人桌為主，

可以看到尖峰時用餐刻幾乎客滿，建議事先訂位以免向隅。

底部牆面還設有大螢幕播放運動賽事，有遇到有播放國際比賽時，

可相召朋友或同事來邊吃串燒小酌一下，邊看比賽賽事也是很熱鬧開心。

透過店內玻璃窗還可看到師傅認真燒烤的模樣，很佩服師傅一次要顧那麼多串串燒，

又能精確掌握每道食材的美味度及熟度。

內用除了自己挑選冰櫃的串燒外，也可掃QR CODE點私房料理、湯品、海鮮等。

加入柒息地會員，就可享有一隻天使紅蝦喔！還不趕快加入！

店內還有各式優惠活動參考，有吃又有得送好佛心吶！

吃串燒也要飲品來配，店內有提供幾款酒品，還設有冰杯，

無酒精飲料則有柳橙汁、汽水、可爾必思、檸檬紅茶、無糖綠茶等。

《未滿18歲請勿飲酒》《飲酒過量有害身體健康》

【檸檬紅茶】【日式無糖綠茶】

因為這天是騎車來，所以就喝茶配串燒吧！

香甜的檸檬紅茶及日式無糖綠茶佐串燒剛剛好合味。

燒烤食材陸續送上桌囉！擺滿一桌好豐盛！

【烤香酥肥腸】NT100

柒息地私房菜 烤香酥肥腸 ，烤的外層酥香，內部口感軟Q，灑點椒鹽提味，

軟嫩易入口，鹹香夠味。

這盤從右到左分別是 花枝丸、豆干、百頁、豆皮、甜不辣、米腸、豬血糕 ，

串燒涮烤上的醬汁可是 柒息地烤肉神醬 ，柒息地串燒品牌成立十年來，

不斷的研發改良，用了十多種配方的烤肉粉，再加上熬煮4.5小時日式清醬，

一起熬煮30分鐘，才能製做出好吃串燒的靈魂「柒息地烤肉神醬」，

新鮮簡單的食材，一刷上烤肉神醬感覺美味度就自動提昇了不少。

【花枝丸】NT39、【豆干】NT23

花枝丸 Q彈飽滿，嚐來鹹甜富有Ｑ勁； 豆干 烤的外酥內軟嫩，入口充滿醬汁香氣。

【百頁豆腐】NT19

柒息地的 百頁豆腐 也是必點串燒，而且一串才19元好便宜，烤的軟嫩入味，

口感柔軟細緻好吃沒話說！

【豬血糕】NT19、【甜不辣】NT25、【米腸】NT30

這三樣是串燒基本盤啊！我每次吃串燒必點XDD~

豬血糕 也是19元，烤至外層略脆，咬下去有Ｑ彈度卻不會太硬，涮上鹹甜神醬，吃來軟Q可口！

甜不辣 烤到赤赤，口感香Q，入口有烤肉神醬甜香滋味。

米腸 外層腸衣烤的略帶酥香，內饀米粒軟Ｑ，嚐來有醬汁香氣很涮嘴。

【豆皮】NT29

柒息地烤出來的 豆皮 也是不能錯過！一口咬下超級酥脆，

而且配上秘醬醬汁好對味，酥香口感讓人意猶未盡 ！

另外一盤由左到右則是 秘醬花椰菜、杏鮑菇、豬五花番茄、梅花豬肉串、雞腿肉串 。

一樣涮上神醬燒烤出極為誘人的色澤。

【雞腿肉串】NT49、【梅花豬肉串】NT49

雞腿肉串 肉質Q彈，簡單灑點椒鹽提味，入口吃的出來雞腿肉的鮮美滋味，帶點炙燒香氣。

梅花豬肉串 肉質紮實，但烤得熟度適中，嚐來鮮嫩不柴。

【豬五花包番茄】NT55

豬五花包小蕃茄 看起來顏色就是很鮮艷誘人， 一口咬下先感受到油脂豐富的豬花五美味，

再來則是酸酸甜甜的蕃茄滋味，層次豐富好吃。

【花椰菜】NT30、【杏鮑菇】NT30

肉吃多了也要來點蔬食平衡一下，綠花椰菜以秘製神醬提味，嚐來鮮脆清爽；

鮮嫩多汁的杏鮑菇，不用太多調味僅以烤肉神醬涮烤就很香Ｑ可口。

鯛魚下巴】NT60

炸至外皮酥脆再灑上椒鹽粉擠點檸檬汁，鯛魚下巴膠質豐富，中間肉質細緻帶油香，

嚐來細嫩肥美，富含油脂香氣，可以整尾拿起來啃，酥香可口，讓人吮指回味。

【日本生蠔火烤】NT190/3顆

帶殼日本生蠔每顆個頭不小，一份有3顆，大小適中，肥嫩飽滿，擠上檸檬汁，

豪邁的整顆入口，鮮美的海味在口中慢慢散開，真是太好吃啦！

新鮮美味無法擋，忍不住想再來一顆！

【天使紅蝦】NT130/2隻

天使紅蝦個頭大尾，肉質飽滿，嚐來富有海味鮮甜，整隻入口好滿足！

【台日友好滷肉拉麵+濃郁剝皮辣椒雞湯套餐】NT169

柒串燒不只賣串燒，想來點麵食跟湯品的，店內還有套餐組合，

台日友好滷肉拉麵+濃郁剝皮辣椒雞湯套餐，有麵有湯好飽足！

台日友好滷肉拉麵在乾拉麵上淋上大量滷肉肉燥，拌勻後食用，滷肉香氣逼人，

Ｑ彈的拉麵麵條沾覆肉汁香氣頗為入味。

濃郁剝皮辣椒雞湯份量充足，裡頭有4-5塊雞肉以及大量剝皮辣椒，

湯頭辣香夠味，雞肉軟嫩，微辣香醇的口感愈喝愈涮嘴。

【柒息地串燒居酒屋三重店】以秘製烤肉神醬讓串燒更顯香甜美味，

19元起的串燒價格平價，服務親切有禮，內用外帶皆適合，

用餐期間也看到不少家人一起開心選串燒分享，還有朋友相約聚餐、情侶約會等，

台北必吃最平價的串燒居酒屋就在柒息地。

分店資訊：

三重店

地址：新北市三重區自強路一段230號 捷運三重國小站約8分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30 電話：02-29717717

店家IG：@qixidi_sanchong

柒息地 延吉店

地址：台北市大安區延吉街99號 捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30 電話：02-27771157

店家IG：@qixidi_2

長春店

地址：台北市中山區長春路128-1號 松江南京站步行5分鐘

營業時間：週一～週日 18:00～01:30 電話：02-25671770

店家IG：@qixidi_3

士林店

地址：台北市士林區小北街3號 捷運士林站步行8分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30 電話：02-28815670

店家IG：@qixidi_1

永和店

地址：新北市永和區中正路576號 捷運頂溪捷運站站約15分鐘

營業時間：週一～週日17:00～12:00 電話：02-29267320

店家IG：@qixidi_5

長安總店籌備中（5/20開幕） 台中逢甲店籌備中（4/3開幕）

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