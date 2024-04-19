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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 平價串燒居酒屋19元起，柒息地串燒居酒屋三重店，必吃平價居酒屋品牌，柒息地烤肉神醬，十年老醬，聚餐首選，下班首選，三重國小站美食，三重串燒。

平價串燒居酒屋19元起，柒息地串燒居酒屋三重店，必吃平價居酒屋品牌，柒息地烤肉神醬，十年老醬，聚餐首選，下班首選，三重國小站美食，三重串燒。

2024-04-19 12:47:00 Wing Tsay 人氣：96
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Wing Tsay

發表篇數：436篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：柒息地串燒居酒屋三重自強店
place新北市三重區自強路一段230號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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柒息地

 

串燒一串只要19元起的平價串燒居酒屋【柒息地串燒居酒屋】，

是知名串燒店「柒串燒屋」的二代店，主打用自製「烤肉神醬」燒烤的料理，

串燒食材擺滿玻璃櫃內，顧客想吃什麼自由挑選，現點現烤，可內用也適合外帶分享，

朋友、同學或同事下班聚餐，家人假日歡聚都很適合。

近期得知柒息地三重也開了分店，身為三重在地人當然要和家人來享用一番，

現在萬物皆漲的年代，慶幸還能有這平價串燒的小確幸陪我們渡過晚餐及宵夜時光。

 

 

柒息地

柒息地

這天來到的是【柒息地串燒居酒屋-三重店】，位在自強路一段，附近美食小吃也不少，

從捷運三重國小步行約8分鐘可達，最吸引路人目光的莫過於玻璃冰櫃中眾多的串燒食材。

 

 

柒息地

柒息地

柒息地

冰櫃上方就有每種串燒的價位及圖示，櫃子內也有標明串燒品名方便顧客挑選，

除了自由挑選的串燒外，也有一些可單點的私房居酒屋料理可供參考。

櫃內想吃什麼自己拿，挑好後拿到櫃檯給服務人員，烤好後會送上桌，

串燒最低一串只要19元真的很平價

 

 

柒息地

柒息地

柒息地

柒息地

柒息地

柒息地

串燒種類豐富，肉類有牛肋條、蔥肉串、雞腿肉、梅花豬肉串、豬五花包蕃茄等，

蔬菜串燒則有青椒、四季豆、杏鮑菇等，還有海鮮、百頁、豬血糕、糯米腸等，

價位平價，19元起就能吃到柒息地烤肉神醬燒烤的美味串燒。

 

 

柒息地

可以看到每串串燒食材新鮮乾淨，每一種都想吃，忍不住就會拿了滿滿一籃。

 

 

柒息地

柒息地

柒息地

三重店內裝潢帶點日式居酒屋風情，座位以2-4人桌為主，

可以看到尖峰時用餐刻幾乎客滿，建議事先訂位以免向隅。

底部牆面還設有大螢幕播放運動賽事，有遇到有播放國際比賽時，

可相召朋友或同事來邊吃串燒小酌一下，邊看比賽賽事也是很熱鬧開心。

 

 

柒息地

透過店內玻璃窗還可看到師傅認真燒烤的模樣，很佩服師傅一次要顧那麼多串串燒，

又能精確掌握每道食材的美味度及熟度。

 

 

柒息地

內用除了自己挑選冰櫃的串燒外，也可掃QR CODE點私房料理、湯品、海鮮等。

 

 

柒息地

加入柒息地會員，就可享有一隻天使紅蝦喔！還不趕快加入！

 

 

柒息地

店內還有各式優惠活動參考，有吃又有得送好佛心吶！

 

 

柒息地

柒息地

吃串燒也要飲品來配，店內有提供幾款酒品，還設有冰杯，

無酒精飲料則有柳橙汁、汽水、可爾必思、檸檬紅茶、無糖綠茶等。

《未滿18歲請勿飲酒》《飲酒過量有害身體健康》

 

 

柒息地

【檸檬紅茶】【日式無糖綠茶】

因為這天是騎車來，所以就喝茶配串燒吧！

香甜的檸檬紅茶及日式無糖綠茶佐串燒剛剛好合味。

 

 

柒息地

柒息地

燒烤食材陸續送上桌囉！擺滿一桌好豐盛！

 

 

柒息地

柒息地

【烤香酥肥腸】NT100

柒息地私房菜烤香酥肥腸，烤的外層酥香，內部口感軟Q，灑點椒鹽提味，

軟嫩易入口，鹹香夠味。

 

 

柒息地

這盤從右到左分別是花枝丸、豆干、百頁、豆皮、甜不辣、米腸、豬血糕

串燒涮烤上的醬汁可是柒息地烤肉神醬，柒息地串燒品牌成立十年來，

不斷的研發改良，用了十多種配方的烤肉粉，再加上熬煮4.5小時日式清醬，

一起熬煮30分鐘，才能製做出好吃串燒的靈魂「柒息地烤肉神醬」，

新鮮簡單的食材，一刷上烤肉神醬感覺美味度就自動提昇了不少。

 

 

柒息地

【花枝丸】NT39、【豆干】NT23

花枝丸Q彈飽滿，嚐來鹹甜富有Ｑ勁；豆干烤的外酥內軟嫩，入口充滿醬汁香氣。

 

 

柒息地

【百頁豆腐】NT19

柒息地的百頁豆腐也是必點串燒，而且一串才19元好便宜，烤的軟嫩入味，

口感柔軟細緻好吃沒話說！

 

 

柒息地

柒息地

【豬血糕】NT19、【甜不辣】NT25、【米腸】NT30

這三樣是串燒基本盤啊！我每次吃串燒必點XDD~

豬血糕也是19元，烤至外層略脆，咬下去有Ｑ彈度卻不會太硬，涮上鹹甜神醬，吃來軟Q可口！

甜不辣烤到赤赤，口感香Q，入口有烤肉神醬甜香滋味。

米腸外層腸衣烤的略帶酥香，內饀米粒軟Ｑ，嚐來有醬汁香氣很涮嘴。

 

 

柒息地

【豆皮】NT29

柒息地烤出來的豆皮也是不能錯過！一口咬下超級酥脆，

而且配上秘醬醬汁好對味，酥香口感讓人意猶未盡 ！

 

 

柒息地

另外一盤由左到右則是秘醬花椰菜、杏鮑菇、豬五花番茄、梅花豬肉串、雞腿肉串

一樣涮上神醬燒烤出極為誘人的色澤。

 

 

柒息地

【雞腿肉串】NT49、【梅花豬肉串】NT49

雞腿肉串肉質Q彈，簡單灑點椒鹽提味，入口吃的出來雞腿肉的鮮美滋味，帶點炙燒香氣。

梅花豬肉串肉質紮實，但烤得熟度適中，嚐來鮮嫩不柴

 

 

柒息地

【豬五花包番茄】NT55

豬五花包小蕃茄看起來顏色就是很鮮艷誘人， 一口咬下先感受到油脂豐富的豬花五美味，

再來則是酸酸甜甜的蕃茄滋味，層次豐富好吃。

 

 

柒息地

柒息地

【花椰菜】NT30、【杏鮑菇】NT30

肉吃多了也要來點蔬食平衡一下，綠花椰菜以秘製神醬提味，嚐來鮮脆清爽；

鮮嫩多汁的杏鮑菇，不用太多調味僅以烤肉神醬涮烤就很香Ｑ可口。

 

 

柒息地

柒息地

鯛魚下巴】NT60

炸至外皮酥脆再灑上椒鹽粉擠點檸檬汁，鯛魚下巴膠質豐富，中間肉質細緻帶油香，

嚐來細嫩肥美，富含油脂香氣，可以整尾拿起來啃，酥香可口，讓人吮指回味。

 

 

柒息地

柒息地

柒息地

【日本生蠔火烤】NT190/3顆

帶殼日本生蠔每顆個頭不小，一份有3顆，大小適中，肥嫩飽滿，擠上檸檬汁，

豪邁的整顆入口，鮮美的海味在口中慢慢散開，真是太好吃啦！

新鮮美味無法擋，忍不住想再來一顆！

 

 

柒息地

柒息地

【天使紅蝦】NT130/2隻

天使紅蝦個頭大尾，肉質飽滿，嚐來富有海味鮮甜，整隻入口好滿足！

 

 

柒息地

柒息地

【台日友好滷肉拉麵+濃郁剝皮辣椒雞湯套餐】NT169

柒串燒不只賣串燒，想來點麵食跟湯品的，店內還有套餐組合，

台日友好滷肉拉麵+濃郁剝皮辣椒雞湯套餐，有麵有湯好飽足！

 

 

柒息地

台日友好滷肉拉麵在乾拉麵上淋上大量滷肉肉燥，拌勻後食用，滷肉香氣逼人，

Ｑ彈的拉麵麵條沾覆肉汁香氣頗為入味。

 

 

柒息地

濃郁剝皮辣椒雞湯份量充足，裡頭有4-5塊雞肉以及大量剝皮辣椒，

湯頭辣香夠味，雞肉軟嫩，微辣香醇的口感愈喝愈涮嘴

 

 

 

平價串燒居酒屋19元起，柒息地串燒居酒屋三重店，必吃平價居酒

柒息地

【柒息地串燒居酒屋三重店】以秘製烤肉神醬讓串燒更顯香甜美味，

19元起的串燒價格平價，服務親切有禮，內用外帶皆適合，

用餐期間也看到不少家人一起開心選串燒分享，還有朋友相約聚餐、情侶約會等，

台北必吃最平價的串燒居酒屋就在柒息地

 

 

柒息地

分店資訊：

三重店

地址：新北市三重區自強路一段230號　捷運三重國小站約8分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30　  電話：02-29717717

店家IG：@qixidi_sanchong

 

柒息地 延吉店

地址：台北市大安區延吉街99號　　　  捷運國父紀念館站1號出口 步行約5分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30 　 電話：02-27771157

店家IG：@qixidi_2

 

長春店

地址：台北市中山區長春路128-1號　　松江南京站步行5分鐘

營業時間：週一～週日 18:00～01:30　 電話：02-25671770

店家IG：@qixidi_3

 

士林店

地址：台北市士林區小北街3號　　　　捷運士林站步行8分鐘

營業時間：週一～週日18:00～01:30　　電話：02-28815670

店家IG：@qixidi_1

 

永和店

 地址：新北市永和區中正路576號          捷運頂溪捷運站站約15分鐘

營業時間：週一～週日17:00～12:00       電話：02-29267320

店家IG：@qixidi_5

長安總店籌備中（5/20開幕） 台中逢甲店籌備中（4/3開幕）

 

歡迎動手點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

 

文章標籤
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