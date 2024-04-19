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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密森林~豐富生態還有環山步道~現在是螢火蟲季喔~

新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密森林~豐富生態還有環山步道~現在是螢火蟲季喔~

2024-04-19 14:28:00 小青姐姐 人氣：114
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 北埔鄉

造訪商家：麻布山林
phone03-5805858
place新竹縣北埔鄉麻布樹排6號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑綠意盎然的林蔭大道上~宛如人間仙境的秘密森林

    在這沒有多餘的車水馬龍及人群吵雜聲

    只有大自然蟲鳴鳥叫~讓心情愉悅的遠離塵囂~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

 ↑113年4月13日週六~又到了與學長學弟~一年一聚的日子

   今年很是期待~因學弟安排了~一般人無法進入的麻布山林

   它是明基/友達光電集團的員工專屬研發訓練中心

   沒有開放一般遊客進園遊憩~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑那我們為何可以進入呢

    哈~當然是屬於友達同仁的親友團啦

    來看一下入園須知~小青覺得比較重要的

    在這請勿大聲喧嘩~禁帶任何寵物入園~勿任意吸煙

    勿燃放煙火爆竹~勿露營野炊~勿餵食荷塘裡的魚兒

    並共同維護園區內的草皮及遊客安全~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑麻布山林2024螢火蟲季已開跑~即日起至5月10止

    山木樂高螢光派對~四梯次主題活動~住房已完售  

    可見這裡的的生態~環境保育~做的相當完整~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密   

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑今日午飯的用餐地點~富森餐廳

    進入園區的右手邊~本餐廳提供的是

    合菜的無菜單料理~讓人更是期待喔~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑餐廳外的水池~搭著整排的落羽松~超美

    四月的落羽松~已全轉綠~讓眼睛相當的舒壓~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑集合時間11點~我們大約10點多就到~到處逛逛拍照

    今日太陽有點熱情~進了山林小舖~吹吹冷氣

    店內布置的乾淨~簡約~販售伴手禮~飲料~冰品~咖啡

    提供了可坐下來休息的坐位區~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑走入另一邊是住宿櫃檯報到區~布置的好美

    這裡放著輕柔的鋼琴音樂~讓耳朵也放下吵雜的聲響~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

 ↑還有這間遊客休息室~買了咖啡的遊客也可到這裡   

   坐下休息聊天~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密    

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑在麻布山林大門口~就有管理員~詢問相關資訊

    確定人員無誤~才會放行進入~感覺超級安全的人與地

    讓我們忍不住多拍了好多合照~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密   

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑人員到齊~開始探索園區~在這感受到綠葉成蔭

    地廣遼闊~與大自然融合~吸了滿滿的芬多精

    身心極度的放鬆悠閒~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑健走的同時~小青也沒放過~手遊寶可夢讓寵物

    公里數增加愛心及孵蛋的遊戲~且發現這裡

    與實景補給站的公共藝術造景~超多~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑大約走了40分鐘~回到餐廳門口~準備進場~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑我們在一樓~用餐環境非常的大~幾乎滿客

    二樓還有用餐區~與學長學弟用餐~小青沒好意思亂跑~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑無菜單料理~才入座~就看到這道好喝的湯品

    在小瓦斯爐上燉著~取名為~蒜苗螺肉蒜烏鷄湯

    老公說~小時候~他媽媽常煮的就是這道湯品

    連大學長也說~有老媽媽的味道~果然喝起來

    非常的清甜~裡面不只有烏骨鷄還有軟嫩的排骨

    更有回甘Q彈的螺肉~喚起在坐不少人~小時候的回憶~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第二道黑胡椒板腱牛~搭著台式泡菜+西蘭花+紅黃椒

    小青不吃牛~對於泡菜及各式菜色~就不客氣啦

    泡菜酸甜可口~會讓人一直想夾來吃~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第三道蒜蓉銀絲大鮑魚~底層舖著肉醬+南瓜小泥

    鮑魚吸了肉泥醬汁~更鮮甜多汁~肉質厚實

    充滿咬勁Q彈~肉泥搭著鬆軟的南瓜~豐富了口感~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑第四道金沙大蝦球~底層擺了滿滿的生菜

    記憶中~好像第一次吃到這麼大隻的明蝦

    裹了少許粉漿~明蝦非常的新鮮~更有酥脆感~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑第五道芥末起士烤戰斧~端上桌~小青以為是羊排

    一問才知~是戰斧~看那厚厚的一大塊~以為會很老佷柴

    結果~想錯了~主廚手藝了得~烤的軟嫩彈牙

    味道剛剛好~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第六道百花釀軟殼蟹~軟嫩可口~主廚淋上甜酸醬

    每口都鮮甜~給味蕾不一樣的感受~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第七道白灼翠綠螺片~小青覺得這道菜很特別

    原來白灼烹調出來的食物~是這樣具有脆爽口感

    還有那南瓜又像是烤過~味道很讚~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第八道葱油蒸石斑魚~魚肉非常的鮮嫩美味~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑第九道山藥雲耳高山娃娃菜~這菜端出來時

    感覺它少了點什麼~原來是少了色彩繽紛的氛圍

    若來點紅黃椒~會不會讓人更有食慾~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑今天的餐點~讓在坐的我們~都豎大姆哥的點讚

    尤其第十道寶島鮮水果~店家太有誠意

    端出切的大小適中~五色新鮮水果

    鳳梨~小蕃苆~蘋果~芭樂~哈蜜瓜~每樣都新鮮甜美

    為今天的餐食畫下完美句點~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑走出餐廳~小青忍不住~回頭再拍一張

    餐廳內的景象~餐廳好大~乾淨舒爽~桌間距離不擁擠

    菜色及味道~都是上上水準~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

  ↑大家吃的心滿意足~對今天這難得的場景一再的讚賞

    學嫂更是嚷著~一定要來這裡住一晚的期盼  

    當然要再麻煩友達同仁的協助~您若想來

    趕快看看身邊~有沒有這樣的親朋好友

    肯定超值得來一回喔~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密   

   新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密

  ↑接著學弟為我們安排北埔老街健走~想著吃飽飽~逛老街

    原來貼心的學弟幫大家預約~茶金歲月電視劇拍攝場景

    北埔姜阿新洋樓參觀導覽~今天不止是吃吃喝喝的行程

    還有點小文青風格的新竹北埔一日輕旅~新竹北埔麻布山林富森餐廳無菜單料理~隱世隔絕~人間仙境的秘密      

   新竹北埔麻布山林~富森無菜單料理~

 ↑店家資訊

   北埔景點~麻布山林 友達光電集團員工訓練基地

   地址~新竹縣北埔鄉麻布樹排6

   訂餐相關資訊

   店名~富森餐廳   連絡人~吳經理

   電話~03-5804736

   Email~~LaFussen@Mabuville.com

文章標籤
麻布山林 北埔老街 螢火蟲季 無菜單料理 人間仙境 隱世隔絕 富森餐廳 友達光電集團 訓練基地 茶金歲月 姜阿新洋樓導覽
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