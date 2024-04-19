↑綠意盎然的林蔭大道上~宛如人間仙境的秘密森林

在這沒有多餘的車水馬龍及人群吵雜聲

只有大自然蟲鳴鳥叫~讓心情愉悅的遠離塵囂~

↑113年4月13日週六~又到了與學長學弟~一年一聚的日子

今年很是期待~因學弟安排了~一般人無法進入的麻布山林

它是明基/友達光電集團的員工專屬研發訓練中心

沒有開放一般遊客進園遊憩~

↑那我們為何可以進入呢

哈~當然是屬於友達同仁的親友團啦

來看一下入園須知~小青覺得比較重要的

在這請勿大聲喧嘩~禁帶任何寵物入園~勿任意吸煙

勿燃放煙火爆竹~勿露營野炊~勿餵食荷塘裡的魚兒

並共同維護園區內的草皮及遊客安全~

↑麻布山林2024螢火蟲季已開跑~即日起至5月10止

山木樂高螢光派對~四梯次主題活動~住房已完售

可見這裡的的生態~環境保育~做的相當完整~

↑今日午飯的用餐地點~富森餐廳

進入園區的右手邊~本餐廳提供的是

合菜的無菜單料理~讓人更是期待喔~

↑餐廳外的水池~搭著整排的落羽松~超美

四月的落羽松~已全轉綠~讓眼睛相當的舒壓~

↑集合時間11點~我們大約10點多就到~到處逛逛拍照

今日太陽有點熱情~進了山林小舖~吹吹冷氣

店內布置的乾淨~簡約~販售伴手禮~飲料~冰品~咖啡

提供了可坐下來休息的坐位區~

↑走入另一邊是住宿櫃檯報到區~布置的好美

這裡放著輕柔的鋼琴音樂~讓耳朵也放下吵雜的聲響~

↑還有這間遊客休息室~買了咖啡的遊客也可到這裡

坐下休息聊天~

↑在麻布山林大門口~就有管理員~詢問相關資訊

確定人員無誤~才會放行進入~感覺超級安全的人與地

讓我們忍不住多拍了好多合照~

↑人員到齊~開始探索園區~在這感受到綠葉成蔭

地廣遼闊~與大自然融合~吸了滿滿的芬多精

身心極度的放鬆悠閒~

↑健走的同時~小青也沒放過~手遊寶可夢讓寵物

公里數增加愛心及孵蛋的遊戲~且發現這裡

與實景補給站的公共藝術造景~超多~

↑大約走了40分鐘~回到餐廳門口~準備進場~

↑我們在一樓~用餐環境非常的大~幾乎滿客

二樓還有用餐區~與學長學弟用餐~小青沒好意思亂跑~

↑無菜單料理~才入座~就看到這道好喝的湯品

在小瓦斯爐上燉著~取名為~蒜苗螺肉蒜烏鷄湯

老公說~小時候~他媽媽常煮的就是這道湯品

連大學長也說~有老媽媽的味道~果然喝起來

非常的清甜~裡面不只有烏骨鷄還有軟嫩的排骨

更有回甘Q彈的螺肉~喚起在坐不少人~小時候的回憶~

↑第二道黑胡椒板腱牛~搭著台式泡菜+西蘭花+紅黃椒

小青不吃牛~對於泡菜及各式菜色~就不客氣啦

泡菜酸甜可口~會讓人一直想夾來吃~

↑第三道蒜蓉銀絲大鮑魚~底層舖著肉醬+南瓜小泥

鮑魚吸了肉泥醬汁~更鮮甜多汁~肉質厚實

充滿咬勁Q彈~肉泥搭著鬆軟的南瓜~豐富了口感~

↑第四道金沙大蝦球~底層擺了滿滿的生菜

記憶中~好像第一次吃到這麼大隻的明蝦

裹了少許粉漿~明蝦非常的新鮮~更有酥脆感~

↑第五道芥末起士烤戰斧~端上桌~小青以為是羊排

一問才知~是戰斧~看那厚厚的一大塊~以為會很老佷柴

結果~想錯了~主廚手藝了得~烤的軟嫩彈牙

味道剛剛好~

↑第六道百花釀軟殼蟹~軟嫩可口~主廚淋上甜酸醬

每口都鮮甜~給味蕾不一樣的感受~

↑第七道白灼翠綠螺片~小青覺得這道菜很特別

原來白灼烹調出來的食物~是這樣具有脆爽口感

還有那南瓜又像是烤過~味道很讚~

↑第八道葱油蒸石斑魚~魚肉非常的鮮嫩美味~

↑第九道山藥雲耳高山娃娃菜~這菜端出來時

感覺它少了點什麼~原來是少了色彩繽紛的氛圍

若來點紅黃椒~會不會讓人更有食慾~

↑今天的餐點~讓在坐的我們~都豎大姆哥的點讚

尤其第十道寶島鮮水果~店家太有誠意

端出切的大小適中~五色新鮮水果

鳳梨~小蕃苆~蘋果~芭樂~哈蜜瓜~每樣都新鮮甜美

為今天的餐食畫下完美句點~

↑走出餐廳~小青忍不住~回頭再拍一張

餐廳內的景象~餐廳好大~乾淨舒爽~桌間距離不擁擠

菜色及味道~都是上上水準~

↑大家吃的心滿意足~對今天這難得的場景一再的讚賞

學嫂更是嚷著~一定要來這裡住一晚的期盼

當然要再麻煩友達同仁的協助~您若想來

趕快看看身邊~有沒有這樣的親朋好友

肯定超值得來一回喔~

↑接著學弟為我們安排北埔老街健走~想著吃飽飽~逛老街

原來貼心的學弟幫大家預約~茶金歲月電視劇拍攝場景

北埔姜阿新洋樓參觀導覽~今天不止是吃吃喝喝的行程

還有點小文青風格的新竹北埔一日輕旅~

↑店家資訊

北埔景點~麻布山林 友達光電集團員工訓練基地

地址~新竹縣北埔鄉麻布樹排6號

訂餐相關資訊

店名~富森餐廳 連絡人~吳經理

電話~03-5804736

Email~~LaFussen@Mabuville.com