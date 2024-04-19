↑綠意盎然的林蔭大道上~宛如人間仙境的秘密森林
在這沒有多餘的車水馬龍及人群吵雜聲
只有大自然蟲鳴鳥叫~讓心情愉悅的遠離塵囂~
↑113年4月13日週六~又到了與學長學弟~一年一聚的日子
今年很是期待~因學弟安排了~一般人無法進入的麻布山林
它是明基/友達光電集團的員工專屬研發訓練中心
沒有開放一般遊客進園遊憩~
↑那我們為何可以進入呢
哈~當然是屬於友達同仁的親友團啦
來看一下入園須知~小青覺得比較重要的
在這請勿大聲喧嘩~禁帶任何寵物入園~勿任意吸煙
勿燃放煙火爆竹~勿露營野炊~勿餵食荷塘裡的魚兒
並共同維護園區內的草皮及遊客安全~
↑麻布山林2024螢火蟲季已開跑~即日起至5月10止
山木樂高螢光派對~四梯次主題活動~住房已完售
可見這裡的的生態~環境保育~做的相當完整~
↑今日午飯的用餐地點~富森餐廳
進入園區的右手邊~本餐廳提供的是
合菜的無菜單料理~讓人更是期待喔~
↑餐廳外的水池~搭著整排的落羽松~超美
四月的落羽松~已全轉綠~讓眼睛相當的舒壓~
↑集合時間11點~我們大約10點多就到~到處逛逛拍照
今日太陽有點熱情~進了山林小舖~吹吹冷氣
店內布置的乾淨~簡約~販售伴手禮~飲料~冰品~咖啡
提供了可坐下來休息的坐位區~
↑走入另一邊是住宿櫃檯報到區~布置的好美
這裡放著輕柔的鋼琴音樂~讓耳朵也放下吵雜的聲響~
↑還有這間遊客休息室~買了咖啡的遊客也可到這裡
坐下休息聊天~
↑在麻布山林大門口~就有管理員~詢問相關資訊
確定人員無誤~才會放行進入~感覺超級安全的人與地
讓我們忍不住多拍了好多合照~
↑人員到齊~開始探索園區~在這感受到綠葉成蔭
地廣遼闊~與大自然融合~吸了滿滿的芬多精
身心極度的放鬆悠閒~
↑健走的同時~小青也沒放過~手遊寶可夢讓寵物
公里數增加愛心及孵蛋的遊戲~且發現這裡
與實景補給站的公共藝術造景~超多~
↑大約走了40分鐘~回到餐廳門口~準備進場~
↑我們在一樓~用餐環境非常的大~幾乎滿客
二樓還有用餐區~與學長學弟用餐~小青沒好意思亂跑~
↑無菜單料理~才入座~就看到這道好喝的湯品
在小瓦斯爐上燉著~取名為~蒜苗螺肉蒜烏鷄湯
老公說~小時候~他媽媽常煮的就是這道湯品
連大學長也說~有老媽媽的味道~果然喝起來
非常的清甜~裡面不只有烏骨鷄還有軟嫩的排骨
更有回甘Q彈的螺肉~喚起在坐不少人~小時候的回憶~
↑第二道黑胡椒板腱牛~搭著台式泡菜+西蘭花+紅黃椒
小青不吃牛~對於泡菜及各式菜色~就不客氣啦
泡菜酸甜可口~會讓人一直想夾來吃~
↑第三道蒜蓉銀絲大鮑魚~底層舖著肉醬+南瓜小泥
鮑魚吸了肉泥醬汁~更鮮甜多汁~肉質厚實
充滿咬勁Q彈~肉泥搭著鬆軟的南瓜~豐富了口感~
↑第四道金沙大蝦球~底層擺了滿滿的生菜
記憶中~好像第一次吃到這麼大隻的明蝦
裹了少許粉漿~明蝦非常的新鮮~更有酥脆感~
↑第五道芥末起士烤戰斧~端上桌~小青以為是羊排
一問才知~是戰斧~看那厚厚的一大塊~以為會很老佷柴
結果~想錯了~主廚手藝了得~烤的軟嫩彈牙
味道剛剛好~
↑第六道百花釀軟殼蟹~軟嫩可口~主廚淋上甜酸醬
每口都鮮甜~給味蕾不一樣的感受~
↑第七道白灼翠綠螺片~小青覺得這道菜很特別
原來白灼烹調出來的食物~是這樣具有脆爽口感
還有那南瓜又像是烤過~味道很讚~
↑第八道葱油蒸石斑魚~魚肉非常的鮮嫩美味~
↑第九道山藥雲耳高山娃娃菜~這菜端出來時
感覺它少了點什麼~原來是少了色彩繽紛的氛圍
若來點紅黃椒~會不會讓人更有食慾~
↑今天的餐點~讓在坐的我們~都豎大姆哥的點讚
尤其第十道寶島鮮水果~店家太有誠意
端出切的大小適中~五色新鮮水果
鳳梨~小蕃苆~蘋果~芭樂~哈蜜瓜~每樣都新鮮甜美
為今天的餐食畫下完美句點~
↑走出餐廳~小青忍不住~回頭再拍一張
餐廳內的景象~餐廳好大~乾淨舒爽~桌間距離不擁擠
菜色及味道~都是上上水準~
↑大家吃的心滿意足~對今天這難得的場景一再的讚賞
學嫂更是嚷著~一定要來這裡住一晚的期盼
當然要再麻煩友達同仁的協助~您若想來
趕快看看身邊~有沒有這樣的親朋好友
肯定超值得來一回喔~
↑接著學弟為我們安排北埔老街健走~想著吃飽飽~逛老街
原來貼心的學弟幫大家預約~茶金歲月電視劇拍攝場景
北埔姜阿新洋樓參觀導覽~今天不止是吃吃喝喝的行程
還有點小文青風格的新竹北埔一日輕旅~
↑店家資訊
北埔景點~麻布山林 友達光電集團員工訓練基地
地址~新竹縣北埔鄉麻布樹排6號
訂餐相關資訊
店名~富森餐廳 連絡人~吳經理
電話~03-5804736
Email~~LaFussen@Mabuville.com