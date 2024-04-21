自從台積電進駐竹南之後，吃飯想找個好停車的地點，實在是越來越難了。
無意在尚順附近發現一間貓咪咖啡廳，在中央路附近，就有停車格，附近也有停車場，剛好可以吸完貓貓在過去尚順購物，實在是蠻方便的。
這隻應該是奶茶，剛好看到有常客在跟牠玩，覺得很可愛就拍下來了。
點了拿鐵咖啡(120元) 跟西西里咖啡(140元) 就準備認真嚕貓貓
先在1樓購買肉泥，有肉泥就會吃到昏迷的臉，不曉得這隻叫什麼名字，看起來還是小貓呢，橘色的眼睛非常漂亮。
吃完肉泥就翻臉不認人的幼貓
其他貓貓的介紹可以參考官方臉書或IG
努力の意味は、将来を見据えて、自分が好きな人や物事だけが目に入ることです。
「午居咖啡」店家資訊
電話：03 767 0314
*營業時間：*週二公休 (依店家公布資訊)
一、四、日 10:00–20:30
三、五、六 10:00-24:00
官方臉書：午居咖啡
Instagram：午居咖啡
是否可預約: 現場候位
用餐時間: 2小時
每人消費價格區間: 100至400元 (依店家公告為主)
[交通]
鄰近交通/機構：近尚順購物中心
汽車停車場/機車停車場：有(路邊靠停車格)
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