今天帶你們來吃一間位在彰化員林的日式料理

喜歡吃日料的絕對不能錯過啦(╯✧∇✧)╯

一進門桌上就已經擺放好了餐具，水杯跟熱茶 （太貼心了♡♡）

這是店內的菜單～

食材都是現點現做，不用怕不新鮮呦！

是我們點的【鮭魚親子丼】、【鮭魚定食】

鮭魚不管是鮮度、嫩度、厚度都無可挑剔，而且超大塊 一口下去超滿足的

定食有附小沙拉、茶碗蒸還有土瓶蒸

話說這個土瓶蒸裡面有香菇、雞肉塊、花板，食材都很新鮮，湯頭真的很鮮甜 （都想問可不可以外帶一份了XD哈哈）

單點握壽司的鮮度也是無法形容的～真的愛了愛了

單點串燒雞腿的嫩度，焦黃的皮配剛剛好的醬汁，真的很香！！

總歸下來，吃的超級飽超級滿足，一定一定還會再來吃

已經被我收納在愛店之一了 😍

我來的時候已經是平日晚上時間，結果大客滿， 看看這個人潮就知道有多夯了！！！

所以要來的朋朋們可以先打電話提前預約呦～

附近有機車格，開車的朋朋可能要繞一下附近的停車格或是有停車場可以停但要走一小段路呦～

店家資訊：

店名：謙兵衛

地址：彰化縣員林市大同路230號

電話：04-8396192

營業時間：11:00-13:30、17:00-20:00，週二、週四公休。

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