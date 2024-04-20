唐舖子，顛覆你對牛軋糖的想像！深耕台灣10年的唐舖子，用傳統製作工藝結合創新元素，做出深受大家喜愛的獨創口味零食，他們家產品很豐富，除了年銷500萬顆的米其林牛軋糖外，還有各式零嘴點心，以及與阿華田、福源花生聯名產品，我自己最喜歡鬆軟不黏牙的牛軋糖，不需要昂貴價格，就能吃到米其林主廚研發的美味糖果

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唐舖子｜1分鐘影片搶先看

唐舖子是為了做點心給孩子而創立的品牌，因此對食材要求也特別講究，選用在地健康食材，並嚴選紐西蘭乳源、天然海藻糖製作好吃又沒有負擔的糖果，可以放心跟孩子一起分享

這次要介紹最熱賣的米其林牛軋糖跟福源花生鬆餅，都是我自己很有興趣的品項

先來推薦這盒米其林牛軋糖禮盒，榮獲亞太年度十大伴手禮的殊榮，並年銷500萬顆到世界許多國家，例如：美國、加拿大、紐西蘭、新加坡…等

300g禮盒打開，裡面是一包包分裝好的牛軋糖，想吃多少再拆開

裡面有蘋果牛軋糖跟草莓牛軋糖兩種口味

最近還推出迷你版的牛軋糖禮盒，100g份量沒有負擔，只擔心太快被吃完ＸＤ

唐舖子最受歡迎的蘋果和草莓牛軋糖，是由英國米其林餐廳甜點主廚Lisa Crowe所研發，曾任東方文華和上海半島酒店甜點總廚的她，將傳統牛軋糖與西式甜品特色做結合，透過小小的糖果讓你吃到米其林好手藝

唐舖子的牛軋糖口感很特別，以牛軋糖為基底，搭配草莓、蘋果果乾成為精緻甜點！減糖配方吃起來不甜膩，最重要的是不黏牙，還帶有一種軟彈氣墊感，家裡的大小朋友都非常喜歡！

不要小看這顆牛軋糖，其實口感很多層次，除了是市面上少見的雙色牛軋糖，裡面還吃得到草莓果乾，並加入澳洲杏仁果粒和牛奶餅乾增添口感，搭配紐西蘭奶粉&奶油製作的糖體，吃起來就像草莓牛奶

草莓是我兒子最愛的口味，每天都跟我說想吃粉紅色糖果！

蘋果牛軋糖則是在糖果裡加入蘋果原汁去製作，牛軋糖本身吃起來就有一股清新的蘋果香！拌入澳洲杏仁和手工薄切低溫烘烤的果乾，讓奶香與蘋果交織出迷人氣息

300g和100g的份量差別，兩種禮盒送禮都好看！

唐舖子和福源花生醬聯名的花生鬆餅也非常熱銷！愛吃花生的朋友不能錯過

以前還會特地團購的新竹福源花生醬，香滑滋味許多人吃過都念念不忘，還有人說它是花生醬的愛馬仕，做成點心也讓人非常期待

發現盒子上有簍空的花生圖案，覺得很可愛

裡面是獨立包裝，想吃的時候拿一個，也可以放到包包裡當小點心

包裝一拆開，空氣中馬上充滿濃濃的花生香氣，不愧是福源！而且我沒有特別擠壓，一打開就是這麼爆漿，看起來超邪惡～

厚厚一層花生醬，裡面吃得到花生顆粒，鹹甜交織的風味吃起來比較不膩口，兒子還會直接跟我討中間那層吃，完全是個小吃貨呢！

格子紋路外殼，真的很有鬆餅的感覺，但它口感不是軟的，而是帶著濃郁雞蛋香的酥脆餅乾！

如果你有喜歡花生的朋友，送這盒給他直接濃郁爆擊

香醇濃滑的花生鬆餅搭配無糖茶一起享用，就是讓身心都舒服放鬆的療癒系美食

幾年下來不僅成為許多知名品牌的御用代工廠商，商品更外銷美加、日本、星馬等十餘國，連在桃園機場都有設櫃，出國直接買這個當伴手禮送朋友也非常方便喔！目前在台北迪化街有實體門市，也能網路下單宅配，好吃的伴手禮分享給你們



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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唐舖子 迪化街門市

▋地址 : 台北市大同區迪化街一段340號

▋電話 : (02) 2552-8579

▋營業時間 : 週二~週日 10：00～18：00 (週一公休)

唐舖子 機場門市

▋位置 : 一航廈3樓出境大廳（星巴克旁）／ 二航廈2樓伴手禮大街／ 二航廈5樓觀景台

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