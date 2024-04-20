台中必吃火鍋、台中火鍋推薦！全台連鎖火鍋店「養鍋Yang Guo石頭火鍋」想必大家一定不陌生，不僅裝潢美，餐點更是澎派，最近還新推出了鮮魚火鍋，使用黑鰱魚製成的鮮甜湯頭，讓人一喝就愛上，還有超澎派三人套餐及超優惠加購，趕緊揪朋友一起來吃鍋

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店位置

全台連鎖火鍋店養鍋Yang Guo石頭火鍋目前在台中超過10間分店，一年四季生意都不錯，尤其是冬天一到，一定是許多人的必吃火鍋，糖糖這天是來到位在台中大里區的養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里分店，地點就在大明路上，距離崇光國小不遠，來到大里必吃火鍋推薦～

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店環境

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店的裝潢超級美，以浪漫粉色系結合Tiffany藍，網美風裝潢，每個角落都好好拍，不僅是大里火鍋推薦，也是人氣必吃火鍋網美店

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店座位區

台中必吃火鍋養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店的座位區空間寬敞舒適，燈光明亮，座位數多，除了四人座，還有六人的座位區，非常適合多人聚餐的火鍋推薦

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店自助吧區

養鍋Yang Guo石頭火鍋台中大里店的自助吧在後方，白飯、醬料、飲品、咖啡及冰淇淋均採自助取用，無限放題

養鍋Yang Guo石頭火鍋中部菜單

養鍋Yang Guo石頭火鍋新竹以北菜單

外婆的澎湖灣 2888元

這套外婆的澎湖灣是台中必吃火鍋養鍋Yang Guo石頭火鍋最新推出的三人套餐，內容超澎派，超狂海鮮拼盤，還有大份量的巨大肉盤，另外還可任選三種湯底、副食及菜盤

瞧瞧這盤海鮮拼盤有多澎派，裡頭包含龍蝦、螃蟹、鮭魚菲力、金目海鱸、潮鯛魚、野生大草蝦、大蛤蜊、日本大干貝、鮑魚及船釣軟絲，海鮮都非常新鮮，搭配新上市的鮮魚火鍋超級讚

海鮮拼盤裡頭除了澎派海鮮外，一旁還有附上烏骨雞，另外還可加價氣冷雞腿，不管是煮鮮魚火鍋或是松露醇奶湯底都好吃，肉質相當軟嫩呢

如果你是肉肉控，一定要揪朋友來吃全台連鎖火鍋養鍋Yang Guo石頭火鍋這套新上市的「外婆的澎湖灣」，不只海鮮很澎派，肉量也超狂，有六種肉品可以任選三種做搭配，糖糖這次選了伊比利豬、翼板牛肉及雪牛腹肉，三種肉品來煮鮮魚火鍋也超好吃

翼板牛肉油脂含量均勻，筋比板腱少，是肩胛部位相對柔軟的地方，口感軟嫩帶點嫩筋的嚼勁，富有濃郁的牛肉香氣

伊比利豬是選用豬梅花的部位，有著牛肉般的鮮豔色澤與豐富油花的伊比利豬梅花，肉質鮮嫩多汁，香氣十足，吃起來帶有獨特的堅果香氣

雪牛腹肉採用富含油脂的胸腹部位，將肉涮至約七分熟度，肉質鮮嫩又多汁

膠原魚仔湯底 +88元

膠原魚仔湯底是養鍋Yang Guo石頭火鍋最新推出的火鍋湯底，喜歡吃鮮魚火鍋的朋友必點，使用黑鰱魚，也就是俗稱的大頭鰱下去熬煮而成的湯頭，將魚肉熬煮至乳白色的模樣，搭配中藥材，滿滿的膠原蛋白，入口鮮甜，喝起來不會有腥味，台中好吃鮮魚火鍋推薦

蒙古天香湯底 +78元

喜歡湯頭偏重口味的朋友，推薦這款蒙古天香湯底，以孜然、中藥材、蔬果及雞湯下去熬煮而成，湯頭濃厚不鹹膩，帶有濃郁的孜然香氣

松露醇奶湯底 +98元

全台連鎖火鍋幾乎都點得到雪白的牛奶鍋，而養鍋Yang Guo石頭火鍋的牛奶鍋可不一樣，除了人氣招牌山藥牛奶湯底，還有松露醇奶湯底，一上桌就聞到迷人的松露香氣撲鼻而來，以山藥牛奶湯底為基底，加入了松露醬及大量鴻禧菇，湯頭奶香濃厚，還伴隨著松露的香氣

養鍋Yang Guo石頭火鍋的菜盤也很澎派，裡頭有高麗菜、大陸妹、金針菇、南瓜、白蘿蔔、紅蘿蔔、玉米筍、香菇、芋頭、豆腐、蓮藕、黑木耳、海帶、蟹肉棒、豆皮、年糕等近20種食材

黑魯飯 （滿288加價只要10元）

除了自助吧區的白飯，還可以加價升級成黑魯飯，糖糖很喜歡他們家的黑魯飯，上頭的魯肉煮得很香很入味，肥瘦勻稱，而且肥肉吃起來不會爛爛的，搭配底下的香Q米飯，鹹香十足，讓人一口接一口

牛肉丸（滿288加價只要29元）

喜歡吃牛肉丸的朋友，在養鍋Yang Guo石頭火鍋也吃得到，不僅彈牙，還富有濃郁的牛肉香氣，趁熱吃咬下去還會噴汁呢

啵記包心粉圓（滿288加價只要18元）

想吃包心粉圓在養鍋 Yang Guo 石頭火鍋也吃得到，推薦煮鮮魚火鍋或是牛奶鍋都好吃，裡頭共有兩種口味，紫薯跟芝麻，外皮香Q有嚼勁，咬下去會大爆餡，紫薯香甜，芝麻香氣也非常濃厚

養鍋Yang Guo石頭火鍋滿288元享超優惠加購價

現在只要滿288元即可享超優惠的加購價，必點黑魯飯加購價只要10元，還有彈牙多汁的牛肉丸，加購價只要29元，飯後再來個甜甜的啵記包心粉圓，加購價也只要18元，真的物超所值呀

全台連鎖火鍋推薦，台中必吃火鍋，目前台中共有十間分店的養鍋 Yang Guo 石頭火鍋，全省也有超過三十間店喔，不管是北/中/南/東部，就連外島都有！不僅用料實在，湯底選擇也非常多樣化，激推這次推出的新品「外婆的澎湖灣三人套餐」，份量超實在，尤其是澎派海鮮搭配鮮魚火鍋真的超讚，湯頭超級鮮甜，台中火鍋推薦