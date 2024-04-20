前兩個禮拜，喜歡吃米干的老婆對我說，又想去龍岡吃米干。我回老婆：「都去那已吃過、介紹過，十幾家米干店，還有那家沒吃過嗎？」
老婆回：「有喔！還有好幾家沒吃過，像我就看到有人說向記米干（向記雲緬小館）也很不錯吃。你知道這家嗎？而且，妳女兒也很愛吃米干，之前她去南部讀書工作，我們吃過的很多家，她都沒跟到，這次可以一起帶她去吃...」我：「向記，這我有印象，之前陸續介紹龍岡的十幾家米干店時，也有幾位粉絲跟我推薦它。既然妳們想吃，那就來去吃吧～」
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▲店外觀
位在龍東路上的「向記雲緬小館（向記米干）」，
開業至今約18年。
在龍岡隨處可見的米干店中，
雖稱不上是很老的字號，
但也經過在這米干超級戰場的考驗，
有一定的店齡了~
▲店門口
「向記」之前曾因全台疫情，
而休息了一段時間。
約一年半前，
重新營業並搬到現址，
門面有煥然一新的感受～
▲店環境
在龍岡眾多的米干店，
且非集團連鎖的店家中，
「向記」的店環境，
相較顯得很寬敞乾淨明亮。
▲點餐單
餐點大分類為：麵類、湯類、菜類、點心類。
麵條選擇則有：米干、米線、黃麵
▲如果沒吃過米干店，
或有些餐點沒吃過，
無法想像餐點的模樣，
可以看牆上的餐點照喔～
▲雲緬庶民美食上桌
綜合黃麵（湯）、綜合米干（乾）、牛雜米干（湯）、涼拌豌豆粉、炸甩餅、椰香紫米
▲綜合黃麵
在龍岡大部分的米干店，
每家的招牌基本款，
且CP值超高就屬綜合米干。
碗裡，
大多為米干、豬肉絲、豬肝、蛋，
不過關於蛋，
有的店家是半熟蛋包，
有的是蛋花，
有的兩者都有(擇一)，
向記是附上半熟蛋包。
而各家米干店，
其綜合米干，
大部分的差異不太大，
比較明顯的往往就湯頭，
各自有些許不同的特色。
雖然米干好吃，
但兒子還是偏愛黃麵，
這次他就點綜合黃麵。
▲綜合黃麵，湯頭
在龍岡的米干店中，
其湯頭，
我個人覺得可粗略分為三大類。
一、非常明顯的雲南特色香料味
二、湯頭較清的大骨湯＋紹子肉醬
三、比較像台式傳統有滷肉燥味的麵食湯頭＋酸菜
我個人覺得，
「向記」比較類似第三種。
▲涼拌豌豆粉
豌豆粉，雲南的傳統小吃之一，先將豌豆磨成漿，再過濾後熬煮成糊狀，冷卻後成塊狀，然後搭配上花生粉與醬汁食用。
外觀有點像超厚粄條般的豌豆粉，
可是口感卻不一樣，
這不如粄條般的Q彈，
卻是相當的滑軟，
且感覺吃起來更具健康營養。
每家豌豆粉吃起來的口感差異不太大，
明顯的差異大多為醬汁或配料。
▲綜合乾米干
在龍岡吃過了十多家米干店，
印象中，
好像也沒有幾家有賣乾米干的。
▲綜合乾米干，特寫
肉絲嫩，
豬肝吃起來也沒常見的肝硬化口感，
米製的米干，
口感雖不似粄條般Q彈，
卻更為自然與健康。
另感覺上，
這的米干寬度，
比一般細了些許。
▲牛雜米干
在龍岡吃過了十多家的米干店，
有賣牛雜（牛肉）米干的，
目前只遇到三家。
這的牛雜，
放的是牛肉片與牛肚。
▲牛雜米干，湯頭
比較像台式傳統有滷肉燥味的麵食湯頭，
再加上酸菜。
▲牛雜米干，特寫
相對一般牛肉麵的牛雜，
這牛肉與牛肚，
口感乾淨爽口很多。
▲甩餅
菜單上寫的是甩餅，
在其他家吃到的甩餅，
皆為鐵鍋上烙出，
這一上桌，
我看到竟是用炸的，
有點詫異。
也喜歡吃甩餅的老婆則說，
她就是看到牆上甩餅的餐點照，
竟是炸的，
更想點來試試～
▲炸甩餅，特寫
相當酥香脆的口感，
淋上煉乳，
酥甜酥甜的，
讓人一口接一口咬～
▲椰香紫米
當飯後甜點
「向記雲緬小館（向記米干）」，
開業至今約18年。
在龍岡隨處可見的米干店中，
雖稱不上是很老的字號，
但也經過在這米干超級戰場的考驗，
有了一定的店齡~
它也是，
歷屆桃園特色料理的得獎常客。
（店內有一區，擺了好幾面的得獎獎牌，但我漏了拍。
名片上則印有，獲得第一名的獎牌。）
比起忠貞市場內的米干店老字號，
「向記」非米干類別選擇，
相對較多，
光從店名有〝雲緬小館〞字樣，
也可得知一二，
口味頗大眾化。
其店環境與用餐氣氛，
雖比不上非集團連鎖的店家，
但也少了濃厚的觀光味，
且比大多的老字號米干店，
來得寬敞舒適。
我們在龍岡，
已吃了超過十五家的米干店，
都覺得不錯吃，
各自也有些許不同的差異。
「向記」也是一家，
可以一試的店家喔～
▲名片
【營業時間】11：00～14：30，17：00～20：00，；週三店休
【地 址】桃園市中壢區龍東路8號
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