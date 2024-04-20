

前兩個禮拜，喜歡吃米干的老婆對我說，又想去龍岡吃米干。我回老婆：「都去那已吃過、介紹過，十幾家米干店，還有那家沒吃過嗎？」

老婆回：「有喔！還有好幾家沒吃過，像我就看到有人說向記米干（向記雲緬小館）也很不錯吃。你知道這家嗎？而且，妳女兒也很愛吃米干，之前她去南部讀書工作，我們吃過的很多家，她都沒跟到，這次可以一起帶她去吃...」我：「向記，這我有印象，之前陸續介紹龍岡的十幾家米干店時，也有幾位粉絲跟我推薦它。既然妳們想吃，那就來去吃吧～」

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▲店外觀

位在龍東路上的「向記雲緬小館（向記米干）」，

開業至今約18年。

在龍岡隨處可見的米干店中，

雖稱不上是很老的字號，

但也經過在這米干超級戰場的考驗，

有一定的店齡了~







▲店門口

「向記」之前曾因全台疫情，

而休息了一段時間。

約一年半前，

重新營業並搬到現址，

門面有煥然一新的感受～







▲店環境

在龍岡眾多的米干店，

且非集團連鎖的店家中，

「向記」的店環境，

相較顯得很寬敞乾淨明亮。







▲點餐單

餐點大分類為：麵類、湯類、菜類、點心類。

麵條選擇則有：米干、米線、黃麵







▲如果沒吃過米干店，

或有些餐點沒吃過，

無法想像餐點的模樣，

可以看牆上的餐點照喔～







▲香辣辣醬＆酸辣辣醬







▲雲緬庶民美食上桌

綜合黃麵（湯）、綜合米干（乾）、牛雜米干（湯）、涼拌豌豆粉、炸甩餅、椰香紫米







▲綜合黃麵

在龍岡大部分的米干店，

每家的招牌基本款，

且CP值超高就屬綜合米干。

碗裡，

大多為米干、豬肉絲、豬肝、蛋，

不過關於蛋，

有的店家是半熟蛋包，

有的是蛋花，

有的兩者都有(擇一)，

向記是附上半熟蛋包。

而各家米干店，

其綜合米干，

大部分的差異不太大，

比較明顯的往往就湯頭，

各自有些許不同的特色。

雖然米干好吃，

但兒子還是偏愛黃麵，

這次他就點綜合黃麵。







▲綜合黃麵，湯頭

在龍岡的米干店中，

其湯頭，

我個人覺得可粗略分為三大類。

一、非常明顯的雲南特色香料味

二、湯頭較清的大骨湯＋紹子肉醬

三、比較像台式傳統有滷肉燥味的麵食湯頭＋酸菜

我個人覺得，

「向記」比較類似第三種。







▲涼拌豌豆粉

豌豆粉，雲南的傳統小吃之一，先將豌豆磨成漿，再過濾後熬煮成糊狀，冷卻後成塊狀，然後搭配上花生粉與醬汁食用。

外觀有點像超厚粄條般的豌豆粉，

可是口感卻不一樣，

這不如粄條般的Q彈，

卻是相當的滑軟，

且感覺吃起來更具健康營養。

每家豌豆粉吃起來的口感差異不太大，

明顯的差異大多為醬汁或配料。







▲綜合乾米干

在龍岡吃過了十多家米干店，

印象中，

好像也沒有幾家有賣乾米干的。







▲綜合乾米干，特寫

肉絲嫩，

豬肝吃起來也沒常見的肝硬化口感，

米製的米干，

口感雖不似粄條般Q彈，

卻更為自然與健康。

另感覺上，

這的米干寬度，

比一般細了些許。







▲牛雜米干

在龍岡吃過了十多家的米干店，

有賣牛雜（牛肉）米干的，

目前只遇到三家。

這的牛雜，

放的是牛肉片與牛肚。







▲牛雜米干，湯頭

比較像台式傳統有滷肉燥味的麵食湯頭，

再加上酸菜。







▲牛雜米干，特寫

相對一般牛肉麵的牛雜，

這牛肉與牛肚，

口感乾淨爽口很多。







▲甩餅

菜單上寫的是甩餅，

在其他家吃到的甩餅，

皆為鐵鍋上烙出，

這一上桌，

我看到竟是用炸的，

有點詫異。

也喜歡吃甩餅的老婆則說，

她就是看到牆上甩餅的餐點照，

竟是炸的，

更想點來試試～







▲炸甩餅，特寫

相當酥香脆的口感，

淋上煉乳，

酥甜酥甜的，

讓人一口接一口咬～







▲椰香紫米

當飯後甜點



「向記雲緬小館（向記米干）」，

開業至今約18年。

在龍岡隨處可見的米干店中，

雖稱不上是很老的字號，

但也經過在這米干超級戰場的考驗，

有了一定的店齡~

它也是，

歷屆桃園特色料理的得獎常客。

（店內有一區，擺了好幾面的得獎獎牌，但我漏了拍。

名片上則印有，獲得第一名的獎牌。）

比起忠貞市場內的米干店老字號，

「向記」非米干類別選擇，

相對較多，

光從店名有〝雲緬小館〞字樣，

也可得知一二，

口味頗大眾化。

其店環境與用餐氣氛，

雖比不上非集團連鎖的店家，

但也少了濃厚的觀光味，

且比大多的老字號米干店，

來得寬敞舒適。

我們在龍岡，

已吃了超過十五家的米干店，

都覺得不錯吃，

各自也有些許不同的差異。

「向記」也是一家，

可以一試的店家喔～







▲名片

【營業時間】11：00～14：30，17：00～20：00，；週三店休

【地 址】桃園市中壢區龍東路8號

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