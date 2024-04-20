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台灣是手搖飲王國，不光是自家人喜歡，連外國人都慕名而來

一年四季都可以人手一杯！

如此競爭的環境下，如何求新求變，甚至喝得更健康無負擔，變得很重要

我們家也有幾間死忠的口袋名單，「上宇林」就是其中之一

尤其是他們家的粉角，ＱＱ有咬勁，

還有適合小朋友的鮮奶茶飲，喝得出茶香的口感鮮茶系列

都讓我們一喝成主顧！

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連假時來竹北孫東寶吃牛排，特地過來上宇林買飲料解饞！

上宇林三民店就在竹北三民路上，

整條路超多吃的，近竹北火車站，交通也方便

簡單分享一下店家影片

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「上宇林」是台南有名的連鎖茶飲，主打自家的優質茶葉與鮮奶茶飲，

如果非要喝手搖飲，鮮奶的選項一定比奶精好

現在全省陸續都有加盟店，在新竹也能品嚐如此用心的茶飲

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台灣的茶葉很有名，更是揚名國際，

很多飲料店主推茶品卻喝不出茶味。

上宇林選茶很講究，店內大大的「特等獎」匾額更證明上字林茶葉的品質與肯定！

製作出的飲品不僅健康好喝，最大的特色是能享受到茶的原始清香

分享店內菜單給大家參考

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第一次來如果覺得品項太多不知道怎麼選，

建議可以參考以上這些人氣招牌，

尤其粉角或太極（粉角＋珍珠）更是一定要試的呀

太極鮮奶茶

這個不僅是店內人氣第一名，也是我們家小孩最愛的！

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太極一黑一白，採用手工粉角搭配珍珠，不僅好看還增添豐富的口感

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上宇林的獨家手工粉角很特別！

吃起來比珍珠更Ｑ更有咬勁，嚐過就回不去啦

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紅龍鮮奶茶

以前喝過其他飲料店的鮮奶茶，但味道都不突出～

紅龍鮮奶茶使用全發酵紅茶＋半熟烏龍茶＋100%紐西蘭鮮奶

完美比例讓鮮奶茶不光只有甜味，還多了濃郁茶香，滑順好入口

愛喝奶茶的一定不能錯過這杯

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脆梅綠茶

微酸甜的滋味超解膩，喝下去瞬間開胃，也很解渴

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​脆梅一樣好好吃，不會因為泡在茶裡影響口感跟風味

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冬瓜檸檬

微酸的檸檬汁搭上獨特香氣的冬瓜茶，簡直是絕配！

超美的漸層看起來就很誘人，炎熱的午後來上一杯更是消暑解渴

不含咖啡因，不喝茶的朋友也可以喝

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香橙青茶

看似簡單，味道卻不簡單

金黃色澤的青茶配著清爽的柳橙味，淡雅甘醇

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雪浮奶紅茶

上層浮著綿密乳霜，鹹甜濃郁不膩口

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有陣子我好愛這種奶蓋系列的手搖飲，

比起奶茶可以喝到多層次的口感，享受第一口細緻奶霜入口的幸福滋味

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飲料店多半以外帶外送為主，有時迫不及待想要立刻享用只能邊走邊喝

這裡貼心的設有座位，拿到飲料就能直接坐著喝​



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很多人愛喝茶，但如果遇到有些手搖飲店家對使用的茶葉沒有太講究

或是加入過多的糖漿配料，導致茶湯本身獨特的風味被掩蓋，真的常常喝到最後都不知道在喝什麼。

會喜歡上宇林的原因，就是他們家選用貨真價實的優質好茶，

即使搭配鮮奶，加上一些配料，還是能喝到茶湯最原始的風味，

除了滿足想喝飲料的慾望也能品嘗茶飲的美好

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挑選健康用心的茶飲，喝起來不但口感好，也能減少負擔，

對於偶爾一次的手搖飲料時間更是很棒的選擇哪～～～分享給愛喝茶的朋友

《上宇林竹北三民店》

地址：新竹縣竹北市三民路290號（近竹北火車站）

營業時間：10:00-22:00

門市電話：03-656- 6600