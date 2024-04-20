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上宇林茶飲（新竹竹北三民店）必喝推薦～嚴選優質好茶搭配紐西蘭鮮奶，獨家手工粉角，享受茶飲的不同風味

2024-04-20 17:52:00 新台傭日記@加一 人氣：103
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窩客好文

新台傭日記@加一

發表篇數：94篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上宇林 頂級茶飲 厚鮮奶茶專門店
phone03-656 6600
place新竹縣竹北市三民路290號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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上宇林 新竹北飲料店 (13)

台灣是手搖飲王國，不光是自家人喜歡，連外國人都慕名而來

一年四季都可以人手一杯！

如此競爭的環境下，如何求新求變，甚至喝得更健康無負擔，變得很重要

我們家也有幾間死忠的口袋名單，「上宇林」就是其中之一

尤其是他們家的粉角，ＱＱ有咬勁，

還有適合小朋友的鮮奶茶飲，喝得出茶香的口感鮮茶系列

都讓我們一喝成主顧！

 

上宇林 新竹北飲料店 (20)

連假時來竹北孫東寶吃牛排，特地過來上宇林買飲料解饞！

上宇林三民店就在竹北三民路上，

整條路超多吃的，近竹北火車站，交通也方便

 

簡單分享一下店家影片

 

上宇林 新竹北飲料店 (2)

「上宇林」是台南有名的連鎖茶飲，主打自家的優質茶葉與鮮奶茶飲，

如果非要喝手搖飲，鮮奶的選項一定比奶精好

現在全省陸續都有加盟店，在新竹也能品嚐如此用心的茶飲

 

上宇林 新竹北飲料店 (4)

台灣的茶葉很有名，更是揚名國際，

很多飲料店主推茶品卻喝不出茶味。

上宇林選茶很講究，店內大大的「特等獎」匾額更證明上字林茶葉的品質與肯定！

製作出的飲品不僅健康好喝，最大的特色是能享受到茶的原始清香

 

上宇林 新竹北飲料店 (1)

分享店內菜單給大家參考

 

上宇林 新竹北飲料店 (3)

第一次來如果覺得品項太多不知道怎麼選，

建議可以參考以上這些人氣招牌，

尤其粉角或太極（粉角＋珍珠）更是一定要試的呀

 

上宇林 新竹北飲料店 (8)

太極鮮奶茶

這個不僅是店內人氣第一名，也是我們家小孩最愛的！

 

上宇林 新竹北飲料店 (9)

太極一黑一白，採用手工粉角搭配珍珠，不僅好看還增添豐富的口感

 

上宇林 新竹北飲料店 (6)

上宇林的獨家手工粉角很特別！

吃起來比珍珠更Ｑ更有咬勁，嚐過就回不去啦

 

上宇林 新竹北飲料店 (17)

紅龍鮮奶茶

以前喝過其他飲料店的鮮奶茶，但味道都不突出～

紅龍鮮奶茶使用全發酵紅茶＋半熟烏龍茶＋100%紐西蘭鮮奶

完美比例讓鮮奶茶不光只有甜味，還多了濃郁茶香，滑順好入口

愛喝奶茶的一定不能錯過這杯

 

上宇林 新竹北飲料店 (7)

脆梅綠茶

微酸甜的滋味超解膩，喝下去瞬間開胃，也很解渴

 

上宇林 新竹北飲料店 (19)

脆梅一樣好好吃，不會因為泡在茶裡影響口感跟風味

 

上宇林 新竹北飲料店 (12)

冬瓜檸檬

微酸的檸檬汁搭上獨特香氣的冬瓜茶，簡直是絕配！

超美的漸層看起來就很誘人，炎熱的午後來上一杯更是消暑解渴

不含咖啡因，不喝茶的朋友也可以喝

 

上宇林 新竹北飲料店 (16)

香橙青茶

看似簡單，味道卻不簡單

金黃色澤的青茶配著清爽的柳橙味，淡雅甘醇

 

上宇林 新竹北飲料店 (10)

上宇林 新竹北飲料店 (15)

雪浮奶紅茶

上層浮著綿密乳霜，鹹甜濃郁不膩口

 

上宇林 新竹北飲料店 (14)

有陣子我好愛這種奶蓋系列的手搖飲，

比起奶茶可以喝到多層次的口感，享受第一口細緻奶霜入口的幸福滋味

 

上宇林 新竹北飲料店 (5)

飲料店多半以外帶外送為主，有時迫不及待想要立刻享用只能邊走邊喝

這裡貼心的設有座位，拿到飲料就能直接坐著喝​


上宇林 新竹北飲料店 (22)

很多人愛喝茶，但如果遇到有些手搖飲店家對使用的茶葉沒有太講究

或是加入過多的糖漿配料，導致茶湯本身獨特的風味被掩蓋，真的常常喝到最後都不知道在喝什麼。

會喜歡上宇林的原因，就是他們家選用貨真價實的優質好茶，

即使搭配鮮奶，加上一些配料，還是能喝到茶湯最原始的風味，

除了滿足想喝飲料的慾望也能品嘗茶飲的美好

 

上宇林 新竹北飲料店 (18)

挑選健康用心的茶飲，喝起來不但口感好，也能減少負擔，

對於偶爾一次的手搖飲料時間更是很棒的選擇哪～～～分享給愛喝茶的朋友

 

 上宇林 新竹北飲料店 (1)

《上宇林竹北三民店》

地址：新竹縣竹北市三民路290號（近竹北火車站）

營業時間：10:00-22:00

門市電話：03-656- 6600

 

 

文章標籤
上宇林茶飲 上宇林必喝推薦 上宇林必喝 手工粉角 太極鮮奶茶
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上宇林 珍珠 手工粉角
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