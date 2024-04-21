明記燒鴨｜逢甲隱藏版人氣爆單烤鴨店，片鴨+鹽酥鴨+醬炒鴨三吃大滿足!

喜歡烤鴨的朋友又多了一家名單，位在逢甲附近的這家【明記燒鴨 西屯店】，在GOOGLE擁有4.5顆星高評價，主打片鴨+鹽酥鴨+醬炒鴨三吃，光看著這油亮誘人的烤鴨，就讓人忍不住口水直流，其中鹽酥鴨更是令我大大驚豔，酥到連骨頭都快吃得下去，直接榮登我心中台中烤鴨前三名，生意很好建議預定以免吃不到!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【明記燒鴨 西屯店】位於台中市西屯路，鄰近熱鬧的逢甲商圈，從早上十點半營業到晚上七點半，午餐和晚餐時間都可以來買，僅提供外帶服務，同時也有配合Uber外送服務，生意很不錯看著桌上滿滿的訂單，建議可以先打電話預約以免久候。

▼【明記燒鴨 西屯店】的老闆是兩個年輕人，堅持使用每日新鮮的台灣本土鴨，巧手下烤出油亮誘人的模樣，點餐時就能聞到陣陣的香氣。

▼【明記燒鴨 西屯店】很講究連烤鴨的餅皮都是自己做，煎過脆脆的厚實感很讚，半隻會附贈一包餅、甜麵醬和洋蔥，全隻會附贈兩包餅、甜麵醬和洋蔥。（一包餅皮有3片，餅皮一張能撕成兩張，撕開來後有6片）

菜單

餐點介紹

一鴨三吃(全隻)💰650元

▼一鴨三吃可以吃到片鴨、鹽酥鴨、醬炒鴨，都很整齊的分開包裝，份量很夠適合三~四人享用。

▼現切裝盤的油亮亮片鴨，肉質細緻鴨油飽滿，吃得到鴨肉的甜香，而且完全不乾柴，無論單吃或是包餅都很可以，配上店家烤過的厚實餅皮、洋蔥和甜麵醬，鹹香夠味中有著清爽感，不小心就吃了好幾捲!

▼它們家的鹽酥鴨實在有夠強，炸到香酥脆口的程度，酥到連骨頭都可以咬碎，還有撒上很多蔥花和辣椒，是十足的配酒好夥伴!

▼還沒吃就聞到香氣的醬炒鴨，以大蒜、蔥、九層塔，配上店家自製醬料大火快炒，每一塊都相當入味，鹹鹹甜甜，啃著鴨骨邊邊的肉有夠過癮啦!

用餐心得

在台中除了鼎鼎大名的美村烤鴨，這家【明記燒鴨 西屯店】可以說是烤鴨界黑馬，從片鴨、鹽酥鴨、醬炒鴨口味都很不錯，而最讓我印象深刻的這個鹽酥鴨，火候十足連鴨骨都脆到能入口，是在其他地方沒有吃到的厲害口感!

店家資訊

明記燒鴨 西屯店

粉絲團 : 明記燒鴨 FB

電話 : 09-0939-0074

地址：台中市西屯路三段16號

營業時間：10:30～19:30 (周一休)

配合Uber外送平台

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