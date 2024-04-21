吳媽媽創意廚房，苗栗通霄美食，苗栗客家餐廳推薦這家位在苗栗通霄交流道下隱藏版超人氣客家美食餐廳，經典客家料理，一定要訂位，沒訂位吃不到，附近有飛牛牧場，可以一起安排進行程。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/吳媽媽創意廚房/

店家資訊

吳媽媽創意廚房

地址：苗栗縣通霄鎮內湖里內湖53號之5

電話：03 775 5617

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00 (每週一公休)

這天來到飛牛牧場，就想說安排附近的美食餐廳，網路上就找到這家據說很難找到的隱藏版美食餐廳，沒訂位吃不到，實際google”吳媽媽創意廚房”，發現下交流道就可以看的到招牌了，所以也不會太難找。

旁邊就有自家的空地，停車不用煩惱。

店內座位區比較像是傳統的桌菜形式，當天約11點到的時候桌上都已經立滿牌誰訂位了，所以建議要用餐的朋友們一定要提早先訂位唷。

店內提供多款飲品，其中吳媽媽酸梅湯據說是店內招牌。

餐點的種類也不少，價位以熱炒來說也不貴，也蠻多經典的客家料理值得試試，今天跟大家分享的都是網路先做好功課，是多數網友推薦的菜色喔。

剛開始桌上都會附上花生，清脆又鹹香，很適合當開胃小點呢。

吳媽媽酸梅湯 $100。

酸梅湯喝起來酸酸甜甜的，蠻解膩的，挺古早滋味的，喜歡。

白斬土雞 $240。

白斬土雞有$240跟$390兩種價位，應該就是半雞跟全雞的差別，我們3大1小點半雞的份量就差不多了，白斬土雞肉質鮮嫩多汁，沾店家特調醬料也不錯，但單吃其實就很夠味了，推薦一定要點。

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嫩煎豬肝 $180。

豬肝蠻嫩的，而且沒什麼腥味，只是份量相對多，建議要多人再來點這盤。

芋泥鴨捲 $280。

表皮酥脆，搭上綿密香甜的芋泥以及顆粒感的鴨肉，整體來說鹹甜鹹甜的好可口，也可搭配沾醬更增添滋味，值得一試。

油條鮮蚵 $260。

鮮蚵是蠻大顆的，也很鮮，可能原本期望很大，所以就覺得這道還好。

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烏魚米粉湯 $280。

湯頭鮮甜加上軟嫩的烏魚魚肉，還有米粉增加飽足感，可以點。

菜脯蛋 $180。

蓬鬆的蛋皮加上鹹香的菜脯，古早風味。

飯後都會招待的木耳蓮子湯，香甜又濃稠。

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