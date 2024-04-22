說到外島旅遊，大家的首選都是澎湖或金門，但其實馬祖也有很多秘境景點。被CNN列為世界15大奇景之一的「 馬祖藍眼淚 」 ，一整片淡藍色光芒點綴著馬祖的海岸，是馬祖最令人沉醉著迷的美景。而每年春夏（4~6月）正是馬祖 藍眼淚大爆發的季節，是最適合追「淚」的時候，不過藍眼淚會受到天氣、海洋的條件影響，是可遇不可求的浪漫藍光，我們整理了幾項追淚必要條件，讓你提升賞淚的機率，欣賞這大自然給的絕美奇蹟！

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馬祖藍眼淚是什麼？

其實藍眼淚是一種自然現象，而為什麼會有藍眼淚呢？主角就是生長在海中的渦鞭毛藻，這種俗稱「夜光蟲」的藻類體內有螢光素及螢光素酶，這就是造成它能夠發光的原因。不過夜光蟲不會平白無故的發光，需要受到海浪、風或是船隻等外部環境的驚擾後，才會產生發光的化學物質，當夜光藻數量一多的話，在黑暗的海上出現大片淡藍色光，奇幻的樣貌被當地人稱為——「藍眼淚」。

但在馬祖漁民的眼中，藍眼淚被稱作「丁香水」也有人稱之為「馬尿水」，因為丁香魚很愛吃這些夜光蟲，所以當藍眼淚出現時，丁香魚群就會聚集過來，就表示能捕獲到不少的丁香魚了。

馬祖藍眼淚季節&觀賞時間

馬祖旅遊季節

想要前往馬祖觀賞藍眼淚的話，除了天時地利人和之外，也要多多注意天氣狀況，才不會讓天氣打壞你的心情和行程。

冬季(1~2月) 馬祖風勢強勁且冷風陣陣，常造成海上航行船隻無法開航。

馬祖風勢強勁且冷風陣陣，常造成海上航行船隻無法開航。 ★ 春季(3~5月) 霧氣降臨，濃霧會強烈影響馬祖航空飛機起降，如果碰上大霧，機場或碼頭有很高機率停航停駛，可能要做好多停留幾天的準備。

霧氣降臨，濃霧會強烈影響馬祖航空飛機起降，如果碰上大霧，機場或碼頭有很高機率停航停駛，可能要做好多停留幾天的準備。 ★ 夏季(6~9月) 馬祖霧季結束，天氣晴朗炎熱，降雨機會少，不只是藍眼淚盛產，飽滿的海鮮也是最對時的產季，是最適合觀光的時候。

馬祖霧季結束，天氣晴朗炎熱，降雨機會少，不只是藍眼淚盛產，飽滿的海鮮也是最對時的產季，是最適合觀光的時候。 秋季(10~12月) 溫度格外涼爽，而馬祖的楓樹、臺灣櫸等植物，也轉成動人的艷紅色，為馬祖增添一抹秋天色彩。

馬祖藍眼淚季節

藍眼淚是一種可遇不可求的美景，每年3月到9月是馬祖藍眼淚的最佳觀賞期，到了4至6月時閩江的雪水融化，大量淡水帶來氮、矽、磷等無機營養鹽，提供微細藻類生長所需養分，藍眼淚的數量也隨之大爆發，是觀賞「淚況」的最好時機。到7月中旬之後，由於海水升溫，雖然不容易看到爆量的藍眼淚，但能欣賞到馬祖的另一項美景「星沙」，星沙是一種介形蟲，本身不會發光，但在吃下夜光蟲後，只要受到刺激就會發光，這些星沙被海浪打上沙灘後，用腳踩踏後會散發淡淡光芒。

馬祖藍眼淚觀賞地點&地圖

到了馬祖不知道去哪能看到藍眼淚呢？這張藍眼淚地圖標註了馬祖四鄉五島的「賞淚點」，遍及南竿、北竿和東莒、西莒、東引等30多個地點，讓你不管在哪裡都能輕鬆追「淚」去！

南竿 ：福澳港、珠螺灣、梅石、大漢據點、鐵堡、53據點、55據點、20據點、26據點、12據點、翰林角、山隴海堤、南北竿水道。

：福澳港、珠螺灣、梅石、大漢據點、鐵堡、53據點、55據點、20據點、26據點、12據點、翰林角、山隴海堤、南北竿水道。 北竿 ：馬鼻灣、塘后沙灘、大沃山、螺蚌山、橋仔。

：馬鼻灣、塘后沙灘、大沃山、螺蚌山、橋仔。 東莒 ：福正沙灘、燈塔（青山嶼）、大埔石刻、大埔村、神秘小海灣、猛澳碼頭。

：福正沙灘、燈塔（青山嶼）、大埔石刻、大埔村、神秘小海灣、猛澳碼頭。 西莒 ：青帆港外堤、菜埔澳、坤坵沙灘。

：青帆港外堤、菜埔澳、坤坵沙灘。 東引：中柱港紅橋下、中柱島西北面、北澳、北海坑道、后澳、國之北疆、清水澳、西門流、老鼠沙（垃圾場資源回收場）、太白天聲。

馬祖藍眼淚注意事項

「不是有海就有淚」來到馬祖可不是這麼簡單就能欣賞到這片美景的，想要看藍眼淚是有一些條件的，掌握好這些條件就能讓你看到藍眼淚的機率大增！

馬祖藍眼淚天氣條件

欣賞藍眼淚需要在無光害的環境下，暗黑天空最適合觀賞藍眼淚，避免在滿月時前往，飽滿的月光可能會影響觀賞品質。

馬祖藍眼淚海水條件

最適合的海水溫度為攝氏22度。藻類昆蟲需要陽光照射、溫度上升會讓夜光蟲大量繁殖；清澈的水質，能見度越高，觀賞機率也越高；依據潮汐變化，四至六月是夜光蟲最靠近海岸的季節，配合漲潮時間，有機會看到大片藍眼淚。

除了上面藍眼淚出沒的必要條件之外，追藍眼淚的時候也要注意以下幾點，才能安全又安心的追「淚」：

最好攜帶手電筒、防蚊液、並穿著長袖衣物、穿防滑鞋。 避免單獨行動，由於夜間視線不佳，欣賞藍眼淚時結伴同行以免發生危險。 因為有不少地點在懸崖、島岬等地，如果沒有熟門熟路的人通報或帶領，盡量不要前往觀淚，以免危險發生。 再平靜的海總是千變萬化，戲水深度請不要超過膝蓋。 春夏之際常有蛇出沒，避免走在草地或草叢中。 使用手電筒的話盡量往地面照，不要對著前方照，靠近海水時就關閉，以免影響到其他觀淚者。 拍照攝影時請關閉閃光燈，才不會影響其他人。

馬祖藍眼淚生態館

捉摸不定的藍眼淚常常讓來馬祖的旅客敗興而歸，但你知道馬祖有一間藍眼淚生態館，藍眼淚生態館是馬祖第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，裡頭有豐富的馬祖生態介紹，更運用4D環繞虛擬實境，讓你身歷其境穿梭在夢幻的藍眼淚之中。

生態館裡也有人工養殖的藍眼淚，讓你不受季節、天氣的限制，一年四季都能看到藍眼淚，想看藍眼淚不用碰運氣！

地址：連江縣南竿鄉四維村24號 電話：0836-23338 影片播放時間：每天共有16個梯次。每個整點準時開始播放影片，請各位提前 20 分鐘入場。 入場方式：皆以預約方式，其餘可現場候補，為了維護品質，每梯次上限為30人，憑票入場。

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