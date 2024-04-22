為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【食記】基隆市-中正區║檀島香港茶餐廳➽一基隆好食城

【食記】基隆市-中正區║檀島香港茶餐廳➽一基隆好食城

2024-04-22 16:06:00 旋轉 人氣：105
share
窩客好文

旋轉

發表篇數：79篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 中正區

造訪商家：檀島香港茶餐廳-基隆店
phone02-24277602
place基隆市中正區中正路3號2樓
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

檀島香港茶餐廳0000.png

相信很多人都知道基隆好食城今年進駐了很多餐廳
檀島香港茶餐廳也在進駐的餐廳名單之一
當初聽到檀島香港茶餐廳要在基隆開店的時候我還挺期待的
一直以來都聽說他們很好吃
只是一直沒有空可以前往台北嚐鮮
結果他直接來基隆開店拉
這說什麼都一定要去一探究竟的

歡迎追蹤按讚

檀島香港茶餐廳-餐廳資訊

地址：202基隆市中正區中正路3號2樓
電話：02-2427-7602
網站：（菜單
營業時間：11:00–16:00 / 17:00–22:00
訂位：（點我

雖然說檀島開幕有一段時間了
但是他還挺難預訂的
所以一直拖到現在才訂到位置去嚐鮮

餐廳介紹

檀島0000.jpg

檀島位於基隆好食城2F
運氣好的話可以邊吃飯邊欣賞油輪呢

檀島0001.jpg

走上2樓的時候可以看到這個招牌
把所有好食城2樓的餐廳名單都寫在這裡了

檀島0002.jpg

檀島的櫃台非常繽紛 綠色的復古瓷磚搭配霓虹燈 擁有許多港式復古風的元素
而且也有融入基隆海港的元素
店內可以看到許多救生圈的裝飾
不過因為我這天去的時候很多人
一直無法好好的拍店內環境

餐點介紹

檀島0003.jpg

檀島0004.jpg

▲ 蜜汁叉燒粉腸 $130  

外皮算滿Q的 但是沒有到讓人很驚艷
而且上桌的時候已經有點溫溫的了

檀島0005.jpg

▲ 黃金鮮蝦豆腐煲 $300  

菜單上的蝦子挺多隻的
想說應該也不會差太多
結果上桌後只有5隻 而且有點像是用蝦仁炒飯的那種蝦仁
豆腐倒是挺嫩的也很入味 這道還挺下飯的 本來也是想說點他來配飯的
不過整鍋都吃完了飯始終沒上

檀島0007.jpg

▲ 脆皮鮮蝦虎皮 $140  

這外皮炸的非常的酥 聽該是我這天吃的料理裡面最好吃的
可以吃原味也可以沾醬兩種會吃出不同風味

檀島0006.jpg

▲ 香菇滑雞煲仔飯 $240  

非常鹹的一道飯
飯雖然不會很硬 鍋巴也不會很多 
拌一拌其實還可以

檀島0008.jpg

▲ XO醬豬扒炒公仔麵 $220  

如果不吃辣的朋友 可能要稍稍避開這道
因為他們的XO醬對不吃辣的人來說會有點辣唷

檀島0009.jpg

▲ 絲襪奶茶  

這是加入會員每桌可已送一杯的
我個人覺得跟我在夜市喝到的絲襪奶茶味到插不多

檀島0010.jpg

一共吃了1030
還要家一成服務費
所以是1133

總言

整體而言 我感到有點失望
雖然一開始點菜時被告知煲仔飯需要一些時間製作
但最終被說明要最久的煲仔飯卻很快就上桌了
而其他菜則要等很久才上
我們總共點了五道菜
每道菜上桌的時間間隔幾乎都是10分鐘起跳
觀察其他桌的情況也是如此
許多人點完餐後坐在位置上等待很久
甚至水都喝完了還要再點第二壺
有些桌甚至是第一盤菜都吃完了
還沒等到第二盤菜上桌

餐點沒有讓我感到非常驚豔
可能是因為我們點到的都是比較冷門的料理
所以感覺沒有像google評分上說的很好吃

價錢方面偏中上
有點小貴
所以有經濟上考量的朋友可能要斟酌一下

未來可能不會特別專程前往這家餐廳
除非有朋友剛好邀約

以上為個人主觀意見

觀看、點讚、分享

如果喜歡我的分享、且想收到旋轉的獨家分享

歡迎透過信箱電子報訂閱<點我>，Facebook按讚IG追蹤

都可以在第一時間收到關於旋轉的分享唷。

合作、業配相關歡迎直接來信：veter8183@yahoo.com.tw

文章標籤
基隆好食城 基隆 基隆美食 檀島香港茶餐廳 檀島香港茶餐廳基隆 港式飲茶
創作者介紹
創作者 旋轉 的頭像
旋轉

轉轉兒の旅行日記




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#基隆美食
morechevron_right
文章關鍵字
基隆好食城 基隆美食 檀島香港茶餐廳
檢舉
share
chevron_left

台北市信義區【開箱】超商冰品推薦-健司X辻利Pr
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up