相信很多人都知道基隆好食城今年進駐了很多餐廳

檀島香港茶餐廳也在進駐的餐廳名單之一

當初聽到檀島香港茶餐廳要在基隆開店的時候我還挺期待的

一直以來都聽說他們很好吃

只是一直沒有空可以前往台北嚐鮮

結果他直接來基隆開店拉

這說什麼都一定要去一探究竟的

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檀島香港茶餐廳-餐廳資訊

地址：202基隆市中正區中正路3號2樓

電話：02-2427-7602

網站：（菜單）

營業時間：11:00–16:00 / 17:00–22:00

訂位：（點我）

雖然說檀島開幕有一段時間了

但是他還挺難預訂的

所以一直拖到現在才訂到位置去嚐鮮

餐廳介紹

檀島位於基隆好食城2F

運氣好的話可以邊吃飯邊欣賞油輪呢

走上2樓的時候可以看到這個招牌

把所有好食城2樓的餐廳名單都寫在這裡了

檀島的櫃台非常繽紛 綠色的復古瓷磚搭配霓虹燈 擁有許多港式復古風的元素

而且也有融入基隆海港的元素

店內可以看到許多救生圈的裝飾

不過因為我這天去的時候很多人

一直無法好好的拍店內環境

餐點介紹

▲ 蜜汁叉燒粉腸 $130

外皮算滿Q的 但是沒有到讓人很驚艷

而且上桌的時候已經有點溫溫的了

▲ 黃金鮮蝦豆腐煲 $300

菜單上的蝦子挺多隻的

想說應該也不會差太多

結果上桌後只有5隻 而且有點像是用蝦仁炒飯的那種蝦仁

豆腐倒是挺嫩的也很入味 這道還挺下飯的 本來也是想說點他來配飯的

不過整鍋都吃完了飯始終沒上

▲ 脆皮鮮蝦虎皮 $140

這外皮炸的非常的酥 聽該是我這天吃的料理裡面最好吃的

可以吃原味也可以沾醬兩種會吃出不同風味

▲ 香菇滑雞煲仔飯 $240

非常鹹的一道飯

飯雖然不會很硬 鍋巴也不會很多

拌一拌其實還可以

▲ XO醬豬扒炒公仔麵 $220

如果不吃辣的朋友 可能要稍稍避開這道

因為他們的XO醬對不吃辣的人來說會有點辣唷

▲ 絲襪奶茶

這是加入會員每桌可已送一杯的

我個人覺得跟我在夜市喝到的絲襪奶茶味到插不多

一共吃了1030

還要家一成服務費

所以是1133

總言

整體而言 我感到有點失望

雖然一開始點菜時被告知煲仔飯需要一些時間製作

但最終被說明要最久的煲仔飯卻很快就上桌了

而其他菜則要等很久才上

我們總共點了五道菜

每道菜上桌的時間間隔幾乎都是10分鐘起跳

觀察其他桌的情況也是如此

許多人點完餐後坐在位置上等待很久

甚至水都喝完了還要再點第二壺

有些桌甚至是第一盤菜都吃完了

還沒等到第二盤菜上桌



餐點沒有讓我感到非常驚豔

可能是因為我們點到的都是比較冷門的料理

所以感覺沒有像google評分上說的很好吃

價錢方面偏中上

有點小貴

所以有經濟上考量的朋友可能要斟酌一下



未來可能不會特別專程前往這家餐廳

除非有朋友剛好邀約



以上為個人主觀意見

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