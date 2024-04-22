去年底洗版社群軟體的紫木槿韓國烤肉，是築間旗下新開幕的韓式烤肉品牌，現在換我來開箱啦！

紫木槿韓國烤肉位於台中餐廳一級戰區公益路上，兩層樓的高挑三角窗店面顯得特別顯眼

以韓國國花木槿花來做為品牌意象，且用高雅橘紅色系打造舒適寬大的用餐空間，內用空間有一二樓，二樓更顯空間感，而且有包廂式及吧檯式用餐區，可容納多人聚餐也可因應個人用餐！

紫木槿韓國烤肉菜單點這裡

●錦葵套餐 $2880

➤肉品 - 屋塔房韓燒雙拼-秘制雞腿肉+黑豬厚五花(韓醬/薄鹽擇一)、穀飼牛舌(+288升級和牛牛舌)、伊比利戰斧豬排、王‧牛小排、日本A5和牛、生蠔

➤水刺小膳 - 韓經典小菜八品、元祖菜包肉組合(蒜片、韓式菜醬、生菜)、水梨生牛肉、炸蝦馬卡龍+$39

➤韓鍋 - 雪濃牛骨鍋+$89

➤炸物 - 明太子軟殼蟹+89

➤尚食 - 火山爆發烤飯糰+$79

➤海鮮 - 海味三節坂(草蝦、北寄貝、紋甲花枝)

➤飲料 - 冬瓜荔枝啵啵茶、葡萄柚綠茶

➤甜點 - 波浪莓果塔、搖搖奶兔凍

加購 - 江原道雪蟹膏烘蛋+$199

加購 - 木槿花燒啤$99、桂花釀燒啤$99

烤盤與一般燒肉店不同，接觸的面積較大，所以肉都蠻快就熟的！

▼韓經典小菜八品

套餐都會提供8種小菜，都是能夠免費續的！每次提供的都不太一樣，這次吃到的是柚子蘿蔔、泡菜、馬鈴薯沙拉、生章魚、韓式魚板、涼拌黃豆芽、涼拌海帶芽、醃辣黃瓜

最特別是這個生章魚，吃起來有嚼勁，蠻開胃的！

每人都會附上這個三格碟，分別是海鹽麻油、蒜片、韓式菜醬

肉品都會放在圓弧型容器上，送上來時還有乾冰效果~好夢幻！

左至右依序是黑豬厚五花、生蠔、秘制雞腿肉、伊比利戰斧豬排、日本A5和牛、和牛牛舌、海味三節坂及蔬菜，看起來超澎湃！

蔬菜有包含包肉生菜、甜椒、杏鮑菇、糯米椒，這些都可以再免費續！

不只肉品看起來很讚，附餐也比一般燒肉店更澎湃，全都是韓式美食！每一樣都不雷~好美味！

▼水梨生牛肉

生牛肉切成條狀，加入蛋黃液以及醬汁拌一拌，再夾著水梨與生菜一起入口，天啊太美味！辦過蛋黃液的生牛肉嫩滑口感搭配生菜與水梨的清脆，意外得很搭！超清爽~

▼炸蝦馬卡龍

原本想說馬卡龍的部分在哪裡，結果是綜合了顧客的反映，改成較大塊的型式，比較像炸蝦烤吐司~兩片土司烤過再夾以炸好的炸蝦餅，夾起來很厚實！

▼雪濃牛骨鍋

這個鍋！我超推！！！牛骨熬過的濃醇白湯，加入冬粉以及大塊的牛肉，牛肉幾乎燉至軟嫩，還有帶骨的牛肉可以直接拿起來咬！牛肉控絕對要點！

▼明太子軟殼蟹

這個我也很推！炸過的軟殼蟹，口感外酥內軟，搭配明太子醬以及炸蝦漿餅，層次很豐富！

▼火山爆發烤飯糰

烤飯糰的視覺效果一百分，美味程度也是一百分！一整顆飯糰放入加熱好的石鍋內，倒入高湯，水蒸氣一直冒，視覺效果超讚！拌開後壓在鍋邊靜置一下，就變成石鍋拌飯了！

▼江原道雪蟹膏烘蛋

這個必須加點！滿溢的烘蛋在鋪上蟹膏，每一口都好鹹香綿密~

再來說說烤肉的部分

▼黑豬厚五花

真的厚得誇張！我們選擇韓醬，所以帶有一點微辣口感，煎烤後再剪成小塊把肥肉的油逼出來，連肥肉部分都烤得恰恰好涮嘴！

▼秘制雞腿肉

雞腿肉烤至外焦脆內軟嫩，完全無雞味還有點肉汁~雞腿肉的品質真的還不錯！

▼日本A5和牛／和牛牛舌／伊比利戰斧豬排

三塊肉都好厚實！剛好店員幫我們代烤，不然這麼高級的肉品被我們烤壞就糟了XD

A5和牛從油花就看得出來不簡單！吃起來軟嫩無比，帶有和牛的油香氣，因為油脂比例較高就算有點厚度也還是能維持軟嫩口感！若是覺得中間還是太生，可以再烤至兩面微微熟

和牛牛舌是需要加價的，烤起來鮮甜彈牙，完全不會難嚼！切面還看得到中間是半熟粉嫩的~

伊比利戰斧豬排是替代菜單裡的鐘路豬烤腸，剛好我們不是很敢吃豬腸~伊比利戰斧豬排超厚實！伊比利豬還有個特性是不必像一般豬肉需烤到全熟~所以更能吃到半熟的軟嫩口感~

看看這粉嫩色澤~真得太讚了！

剪下來的骨邊肉也不要浪費~烤到有點焦脆也很美味！

▼王‧牛小排

套餐裡最特別的非這道莫屬，這道是服務人員會至桌邊調配醬汁及醃製，因為醃製需大約20分鐘，所以一開始菜色上桌就可以請服務人員先醃製！

加入秘製醬汁、水梨汁、氣泡水調製醃醬，再淋在牛小排上！

剪成一塊塊再烤，也是不用烤得太熟~

吃起來帶有一點嚼勁，醃醬真的很加分！甜鹹口感超美妙！

▼海味三節坂(草蝦、北寄貝、紋甲花枝)

北寄貝和花枝都是烤半熟就可以吃了，海鮮部分都很新鮮！

草蝦也很不錯~肉質彈牙鮮甜！

▼波浪莓果塔／搖搖奶兔凍

莓果塔有加入乳酪，吃起來綿密，上層還灑上跳跳糖~口感好特別！一旁搭配的是莓果雪酪，超解膩！

奶兔凍超可愛！吃起來滑嫩綿密~搭配莓果醬及可可碎片，口感更豐富！

▼冬瓜荔枝啵啵茶／葡萄柚綠茶

推薦冬瓜荔枝啵啵茶，不只清爽又有水果啵啵球增加口感！葡萄柚綠茶也很不錯~果肉也蠻多的！

▼木槿花燒啤$99／桂花釀燒啤$99

以韓國特色燒酒+Cass啤酒進行調製，木槿花燒啤加入蜂蜜降低酒感~很適合新手試試！桂花釀燒啤加入香甜桂花釀，迷人香氣一直冒！吃燒肉喝燒啤真的是人生一大享受！

整體來說，真的是從裡到外得驚艷，用餐環境高雅氣派，餐點從肉品副食到飲料甜點都讓人回味無窮！尤其還有新推出的燒啤可以點！燒肉配酒誰能拒絕~~~

【 紫木槿韓國烤肉무궁화 台中公益店 】

▸ 店家官網｜ https://www.jhujian.com.tw/zihmujin_koreabbq/tw

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/zihmujin/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/zihmujin_koreabbq/

▸ 地址｜台中市西區公益路296號

▸ 電話｜04-23228777

▸ 營業時間｜11:00-02:30

▸ 線上訂位｜ https://reurl.cc/lgEoAj

▸ 每人低消為$600元，酌收10%服務費，用餐限時120分鐘



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