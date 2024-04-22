無菜單料理是美食界的縮影寫出廚師對美食的理解，桃園新開一間日式無菜單料理店「宗初食堂桃園店」，藏有不妥協的廚藝技巧與食材的精湛滋味，喜愛無菜單料理的民眾千萬不要錯失慢食風味。

無菜單料理讓食客品嘗到美食先驅特有的元素，原始質樸的水泥牆與柔和燈光的相襯照射出空間區域的簡潔風格，讓食客體驗到溫馨愜意的視角與舒適的用餐環境，樸實自然的木質桌、椅搭配到整體擺設看出宗初食堂對用餐環境的用心打造。

客人踏入宗初食堂的用餐環境，豐富鮮美的龍蝦掀開一場美食殿堂裡的想像力，熱衷無菜單料理的民眾快來一場「色、香、味、觸、覺」的雙重享受。

宗初食堂令人驚豔的沙拉料理「綜合野菜沙拉」是著名的創意菜式，開胃菜的酥脆炸物、鮮嫩海鮮都是津津樂道的招牌菜餚，美食殿堂的想像空間與各種食材的結合讓客人擁有回味無窮的菜色，將「綜合野菜沙拉」創造出完美平衡的新鮮風味。

宗初食堂推出一道令人驚艷的新菜品「稻香鮪魚下巴」美食世界的閃耀明珠，廚師的創新廚藝探索著美味，鮪魚下巴的肉質新鮮含有濃郁的甜味讓客人品嘗出海洋風味，再來就是「稻香鮪魚下巴」它的肉質充滿濃烈的魚香與鮮美油脂，讓客人品嘗出回味無窮的鮮美口感。

魚躍盤中的海洋之美「當季現流生魚片」鮭魚、紅甘、海鱺、海苔鮪魚，薄而均勻的生魚片經過蘸料的豐富多變讓風味與口感蘊含出鮮甜的饗宴，廚師的廚藝與精湛的切片功夫，海洋風味的美麗擺盤突顯「當季現流生魚片」的原始鮮味是宗初食堂讓客人體驗到大自然的回饋與多彩豐富的美味。

海洋之中的美味「蟹肉茶碗蒸」是精緻的中國菜具有鮮美口感，蟹肉茶碗蒸的特點和魅力，不僅充分展現濃郁鮮甜的蟹黃襯托出天然鮮美滋味，廚師的料理功夫對食材的新鮮度嚴格把關，烹飪出客人充滿期待與嚮往的極致菜款。

宗初食堂的可以「波斯頓龍蝦」發現廚師對料理的用心與熱情，鮮美彈牙的龍蝦肉牽引出絕妙饗宴的口感，濃厚高湯有著微妙的松露風味，浸泡整隻波斯頓龍蝦，松露高湯可相襯龍蝦的鮮香濃郁，讓喜愛海洋風味的客人發現到廚師的熱情和用心。

宗初食堂的創意作品「炸蝦小漢堡」金黃酥脆的鮮美炸蝦、鮭魚卵結合餐包的契合味蕾，炸蝦的料理層次保持豐富的鮮甜爽口，替客人帶來海鮮風味的獨到口感，炸蝦小漢堡讓食客的舌尖留下深刻的印象，口口都是令人為之驚艷。

宗初食堂的紅菜單「黑糖豆腐花」展示廚師的刀工技巧，需要掌握好的節奏讓每一片豆腐都均勻吸收黑糖的香甜，黑糖是黑糖豆腐花的靈魂所在，廚師刀刃輕柔的在豆腐表面劃出一道道細膩的花紋，提高黑糖與豆腐花的美味盛宴。

做一名美食編輯能幸運品嘗到廚師精心的海洋美食，每一道都帶來不同的驚喜與感動，桃園民眾快點來尋找「宗初食堂-日式無菜單料理店」⇚ ⇚ ⇚無菜單的料理故事與廚師對廚藝的熱情，深深感動每一位美食客。

無菜單料理的美食先驅「宗初食堂-桃園店」牽引新鮮食材的品質，藏有不妥協的精湛滋味 (youtube.com) 提供YouTube影片給大家參考。