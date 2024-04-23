這間才開幕不到半個月的義式餐廳《Born to Eat本質煮藝》剛開店就造成轟動，因為他們的外觀風格真的太有吸引力，經過他們店門口很難不被吸引目光，以『露營風』作為餐廳的外觀設計，顯眼的仙人掌造景、露營專用的桌椅、在戶外用餐也是可以很享受。他們家的餐點水準也很高，很推他們家的葡萄牙濕答答牛肉三明治、還有必點的舒芙蕾吃過會難忘，其他像是義大利麵、燉飯也都表現很亮眼，總之就是一間結合視覺與味覺的雙重饗宴，絕對值得收到口袋。

《本質煮藝》餐廳位置交通方式

▲《Born to Eat本質煮藝》的位址在光復南路420巷的巷弄裡，靠近國父紀念館2號出口，步行到《Born to Eat本質煮藝》大概8-10分鐘就可以抵達。

《本質煮藝》Google商家地圖

▲要到《Born to Eat本質煮藝》如果開車前往附近有國父紀念館、國泰醫院停車場，整體交通相當便利。

《本質煮藝》餐廳風格

▲只要經過《Born to Eat本質煮藝》很難不被這門口的設計給吸引。

▲仙人掌的造景藝術、綠色草地、露營帳篷跟桌椅的搭配，整個氛圍相當Chill，如果天氣好選擇戶外用餐真的很舒服。

▲《Born to Eat本質煮藝》白天與晚上的氛圍大不同，老闆特別用透明遮雨棚這樣可以讓戶外的空間更加明亮採光相當好。

▲綠色的草地、露營帳篷、露營桌椅，能在市區裡有這樣的氛圍真的太棒了。稍稍地遠離喧雜的空間一秒回到大自然的懷抱。

▲整個餐廳裡滿滿都是老闆的巧思，從小地方就可以看出來，非常用心。

▲到了傍晚戶外燈打開後氣氛完全不同了，這個月亮藝術燈超加分。是還要不要讓人回家，乾脆就在這露營吧！

▲很可愛的一句話，完全符合我的需求。

《本質煮藝》室內環境

▲《Born to Eat本質煮藝》的室內環境也超美，每個角落都相當好拍，來這用餐真的會快門按不停。

▲室內同樣也有綠色草地跟露營桌椅搭配，室內也可以很Chill。

▲餐具跟杯水都是採自助式。

《本質煮義》菜單

▲《Born to Eat本質煮藝》的菜單設計相當簡約，餐點的選擇性相當多，從前菜、早午餐、燉飯、義大利麵到排餐這裡通通有，飲品跟甜點也是店裡的強項，建議可以多人來用餐才能一次吃多點品項。

完整菜單請點我

《本質煮義》菜色介紹

▲這天跟朋友一起來，三人一起點必較好點，以份量來說《Born to Eat本質煮藝》的料理份量都偏多，所以大家一起分食會更好，不然很容易一下吃太飽。

布拉塔起司沙拉NT$320

▲來到《Born to Eat本質煮藝》蔬食也是沒有問題，他們的這款沙拉份量頗大，用料也很實在。

▲上面的布拉塔起司經過炙燒後香氣更濃郁，跟著用巴薩米克醋調味的沙拉一起品嚐，意外的爽口。

白酒炒蘑菇NT$260

▲身為蘑菇控，這款一定要點，香氣逼人整個鑊氣很足，調味鹹香帶勁很適合拿當下酒菜。

▲每顆蘑菇的個頭都挺大的，看到這樣多汁的畫面真的很難忍住食慾只想趕快吃啊。

▲蘑菇多汁一次入口享受在嘴裡爆開的快感，這時很想來唱最近很洗腦的蘑菇…蘑菇！！！

夏卡蘇卡NT$280

▲同樣是道開胃前菜，這道來自北非在歐洲、地中海地區相當知名的經典鐵鍋料理，我自己相當喜歡。

▲中間的燉蛋搭配旁邊的紅醬絞肉，口感滑順非常開胃。

▲除了單吃番茄肉醬外，也可以搭配旁邊的麵包，帶點微酸甜的番茄肉醬與半熟蛋黃一起吃，口感相當棒。

葡萄牙濕答答牛肉三明治 NT$330

▲這個是老闆大力推薦的菜色，送上桌的時候大家都看呆了，這一盤未免也太大盤，整個料超滿！同時也是熱量破表的邪惡料理。

▲老闆說這道是他親自去葡萄牙取經才有的料理，目前在台灣還沒有看過其他餐廳有這道料理。

▲牛肉三明治旁擺滿剛炸好的薯條，底下是老闆特製的番茄肉醬，光是這樣搭配就超好吃。

▲為何要叫濕答答三明治，因為他真的會讓你整隻手濕答答。

▲品嚐的時候可以先把裡面的半熟蛋給劃破，讓蛋黃跟肉醬一起結合。

▲品嚐的時候不要客氣直接用手拿最好吃，三明治麵包吸收了紅醬的精華，加上中間的牛肉香氣還有麵包上的起司香氣，讓整個三明治味道層次破表，越咬越停不下來太優秀了。

蒔蘿燻鮭魚可頌 NT$330

▲這道可頌料理也是視覺感爆棚，老闆直接把野餐的籐籃當作餐具，整個很吸睛。

▲這款燻鮭魚可頌的口味我大推，口感外酥內軟整體份量也不小，除了燻鮭魚可頌外，旁邊還有新鮮水果跟優格。

▲燻鮭魚給得大方，中間的奶油醬調味也很討喜，帶點甜度好討喜。

松露白酒蟹肉麵NT$420

▲他們家的義大利麵也是滿滿亮點，這款香氣濃郁的蟹肉麵用料很實在。

▲火候控制的恰到好處，濃郁的香氣真的很誘人食慾，這義大利麵麵體軟硬度剛剛好，主廚功力了得。

▲裡面的菌菇還有蟹肉給得大方。蟹肉的鮮配上菌菇的獨特香氣，真的很難抗拒。

松子青醬燉飯NT$320

▲這個燉飯是青醬控必點，整個燉飯真的好美味，即使是蔬食但口味跟口感都很棒。

▲份量跟用料都很講究，旁邊的美白菇經過火烤，多汁好吃。燉飯米粒帶點米芯口感很豐富。

炙烤戰斧豬排佐酸豆辣醬 NT$620

▲如果人多來用餐，這個大份量的戰斧豬排必點，整支戰斧豬排烤到焦香，雖說要點時間等待帶絕對值得。

▲看看這個油亮亮的豬排，隱約還透出肉汁，完全不用擔心會乾柴。

▲旁邊的酸豆辣醬是老闆自製，味道鹹香帶點後勁，喜歡吃辣的朋友這個必加，讓豬肉味道層次更高。

法式舒芙蕾NT$220

▲很久沒有吃到這麼好吃的舒芙蕾，而且口感跟口味都跟一般的不一樣。

▲剛送上桌滿滿的蛋香，老闆說這個舒芙蕾裡面完全沒有澱粉，只有蛋白在裡面，烤到澎澎的高度看起來好療癒。

▲就這樣用力戳下去就對了。

▲戳下去後直接從底部挖起來，頂部帶點酥脆，中間的蛋白相當綿密，底下還有點彈牙，層次好豐富。

▲除了原味外，旁邊還有香草醬跟百香果可以搭配，這一定要親自品嚐過才知道其中的美味。

水果茶NT$180 / 百香雷夢氣泡水NT$160

▲這個飲品也可以感受到老闆的用心，水果茶裡是完全沒有任何咖啡因，以天然果汁還有桑椹汁做搭配，味道很爽口。

盆栽可可NT$180

▲太佩服老闆的巧思，這個盆栽可可同樣好喝又好拍，上面還放上兒童回憶的小熊餅乾，裡面是濃郁的可可，上面的巧克力碎就像是土壤，口感同樣很有層次。

▲初訪《Born to Eat本質煮藝》餐點真的是完全無雷，道道值得推薦，就連甜點也讓我們驚呼連連，實在太厲害。露營風格的環境佈置也很講究，很難想像這樣有fu的餐廳竟然出現在鬧區的住宅區中，如果你也喜歡這樣風格的義式餐廳，那一定要趕快拿起電話訂位，以免撲空。

《本質煮藝》店家資訊

地址：106台北市大安區光復南路420巷24號（近捷運國父紀念館站2號出口） 電話：02-2755-2005 營業時間：週二～週日11:00~22:00 粉絲專頁： FB 近期活動 來店消費提供貴姓及電話即可加入會員

爾後消費報電話即可集點（500元1點）

6點可換舒芙蕾， 10點可換開胃菜

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