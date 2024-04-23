以前貝果還不怎麼流行的時候我想吃都只能選擇超商或是N.Y Bagels

還好近幾年台北愈來愈多貝果專賣的店家出現讓人多了許多美味選擇

Bagel Bagel開幕後馬上就被我列入待吃清單

只是時間湊不上直到最近終於有機會一探究竟

店家就在中山國小捷運站出口走路3分鐘左右位置非常便利

黑白色線條描繪出圓圓胖胖的貝果Logo

黑色冷調時尚門口的深色玻璃更增添了神祕感

下午離峰時間造訪店內仍有不少客人

陳列貝果的展示櫃中空無一物全被掃光

真的是晚來就向隅的高人氣

還好雖然沒機會外帶貝果但還是可以內用盤餐

清水模風格的灰牆與同色系的坐墊超級好拍網美照

低彩度裝潢對比鮮豔的海報更襯托食物的誘人

如果是假日我個人最喜歡的位子絕對是沙發座位

可以慵懶斜靠很Chill享受慢活的早午餐

內部空間比我想得更深廣

透過透明玻璃可以清楚看到廚房內一舉一動

金屬家具的反光光澤很有未來風

店內用餐完畢後採自助回收

店員也會非常迅速消毒收拾把關衛生

早餐時段供應貝果跟漢堡各一款套餐

飲品提供美式咖啡或紅茶拿鐵

也可以補差價換購其他品項

飲品從咖啡到氣泡飲選擇不少

還有好幾種口味難得遇到的甜蜜奶昔

價格大約100元上下比許多咖啡廳都還親民一些

招牌的貝果堡有各種食材搭配

甜鹹口味皆有不論正餐或下午茶甜點都很合適

除了貝果之外就連漢堡的麵包也都是店家每天手工現做

漢堡以牛肉為主搭配不同的配菜

若真的很餓或是假日想犒賞自己的話很推薦豐盛大份的早餐盤

店裡也有提供幾款漢堡的好朋友炸物小點

點主餐跟飲品或附餐搭配都有折扣優惠

一上桌就是用心擺盤精緻繽紛刺激食慾

餐點滿滿我最愛的食材像是酪梨跟燻鮭魚

燻鮭魚酪梨早餐盤 TWD360

早餐盤一整份有完整一大顆貝果與抹醬

附帶新鮮番茄生菜沙拉、金黃炒蛋

亮點更不能錯過粉嫩的燻鮭魚跟果綠色的新鮮酪梨切片

一般在餐廳吃到的燻鮭魚多半是已經醃好的成品切片

但BAGEL BAGEL的燻鮭魚完全是由店家自製調味醃漬

吃起來的味道除了煙燻香氣之外口感更是新鮮滑嫩

沒什麼腥味非常鮮美

店家自製不能錯過的首推培根蒔蘿乳酪抹醬

甜鹹交織的抹醬味道層次馥郁

奶香濃而不膩柔滑入口

還可以吃到烤培根酥脆的口感豐富

在台灣很稀有見到的蒔蘿我個人超愛

香氣清新非常自然

酪梨鮮蝦貝果 TWD220

酪梨跟鮮蝦是不會出錯的絕配搭檔

同樣搭配超大方滿出來的培根蒔蘿乳酪醬風味滿分

新鮮酪梨非常大片量多好吃

如同奶油般綿密的口感跟鮮蝦的Q彈嚼勁很搭

鮮蝦感覺有點像西班牙干燒蝦的香氣調味都很好吃

單吃感覺會是道很棒的下酒菜

完美熟度的煎蛋軟嫩濕潤外側又有點焦脆感

原本從正面看還不覺得貝果份量驚人

疊起來後才發現根本是一座小塔

貝果本身有著小麥香氣口感紮實

完全可以吃得出手工麵糰的嚼勁彈性

吃完後在口中依舊殘存美味的尾韻

咖啡奶昔 TWD120

香濃的咖啡奶昔撒上肉桂粉中和甜感更平衡味道

喝起來不會過甜

加碼肉桂奶酥可以吃到酥脆感

每一口都有著濃郁肉桂辛香滿足肉桂控的嗅覺享受

上層滿滿的奶油比想像中清爽許多

冰涼帶點碎冰口感超級適合艷夏消暑

柚香青梅醋氣泡 TWD120

柚子跟青梅這些酸甜的水果完全正中我的喜好

清爽的酸度非常適合搭配重口味或偏油的食物解膩

氣泡水帶來的泡泡刺激口感喝起來非常暢快

底部還可以真的吃到糖漬柚子皮增加口感變化

原本光看BAGEL BAGEL時尚出彩的裝潢風格還以為可能只是網美店

但實際吃才了解店家真材實料才是真正人氣源源不絕的根本

手工當日現做的貝果好吃到想多帶幾個回家

難怪到打烊之前都還一直有客人來外帶餐點甚至願意現場等候新一批的貝果出爐

非常推薦給大家可以來享受一頓健康美味貝果早午餐讓身心靈獲得能量的補充

*本文為免費與無償體驗「BAGEL BAGEL 貝果貝果」之試吃心得，心得內容為親自試吃之體驗感想

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/03/09

花費: 此次為店家邀約試吃無收費

BAGEL BAGEL 貝果貝果

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08:00-17:00

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: 每人150元

多元支付: 可（信用卡、Apple Pay、Line Pay、街口支付）

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區民權東路一段65號1樓

電話: 02-2595-2870



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