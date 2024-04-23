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焦黃吐司位於桃園市中壢區中正路26號旁，是一個吐司的小攤販～

這邊對於中壢人來說算是非常精華的市中心的地段，距離火車近，附近也好停車👍

而這邊也有很多辦公大樓的～很適合上班族或通勤的朋友買來當作早餐

焦黃吐司每一份餐點都會用紙袋包好並貼上小貼紙～

屬於比較簡約的風格，帶去辦公室或火車上品嚐都不會太突兀🥰

焦黃吐司 菜單

焦黃吐司的餐點以韓國的街邊吐司為靈感，減去過多的美乃滋與奶油～

改以滿滿蔬菜蛋為內餡搭配其他肉食和軟嫩的吐司，就像三明治裡夾著大阪燒的感覺😋

吃起來更符合台灣人的口味和比較少負擔，老人和小孩都可以放心吃👍

一拿到吐司的時就可以發現焦黃吐司的內餡真的是很豐富！

份量滿滿，每一口都能同時吃到內餡和吐司，口感很豐富❤️

焦黃吐司 餐點推薦

企鵝這次一共買了三份吐司和一份隱藏版美食回家給家人品嚐～

吐司口味分別是雙醬起司培根、長知識鮪魚和拉絲玉米起司🌽

口感主要以鹹甜的風味為主，很適合搭配他們家的古早味紅茶或紅茶牛乳🥤

鹹香清爽的口感搭配香甜的紅茶最棒了！不甜不膩超好吃

他們家的吐司內餡真的是很誇張！切開一看整個內餡都快要爆出來🤣

有種吐司快壓不住內餡的感覺，那也因為這豐富的內餡，一般人早上吃一個就很有滿足感！

加上它內餡還用了大量的蔬菜蛋，不但好吃還有滿滿的營養❤️

雙醬起司培根

雙醬起司培根是企鵝最喜歡的一個口味！

酥脆焦香的培根加上罪惡的起司片和花生醬，最後還有滿滿的蔬菜蛋🥪

還沒吃就讓人口水直流🤤

這份吃起來口感層次比較豐富，有培根香、起司鹹、花生甜和蔬菜清爽感！

咬一下，每一口都能能吃到三～四種不同的風味！

那也因為有滿滿的蔬菜蛋，所以他們家的吐司吃起來都不會膩口👍

就算搭配著培根、起司和花生醬這種口味比較重的也一樣！早上也可以大口吃😋

長知識鮪魚

長知識鮪魚是企鵝媽媽很喜歡的口味～

鮪魚肉質鮮嫩帶著鹹香的味道，搭配上鬆軟的吐司和蔬菜蛋，口感清爽而細緻☺️

最後吃得到柴魚片和蜂蜜芥末醬的口感～讓整份起司吃起來更加的清爽順口！

長輩和小孩都還滿適合試試看這個口味的！口味不會重又豐富😍

焦黃吐司蔬菜蛋本身的風味也很不錯～

蛋液外皮煎的金黃酥脆，裡面則包裹著高麗菜絲、蘿蔔絲🥙企鵝和家人都非常喜歡

焦黃吐司 隱藏版口味-拉絲玉米起司

這款拉絲玉米起司口味則算是焦黃吐司的隱藏版口味～

在餐單上看不到它，但它卻也是外送及小朋們有最喜歡的口味🤣

之後隨著越來越多人詢問可能就會在菜單上出現了哈 XD

有喜歡焗烤風味和玉米口味的一定要點這個來吃！

拉絲玉米起司的內餡為乳酪絲包裹金黃玉米粒，加上黑胡椒和蔬菜蛋等….

吃起來屬於鹹甜兩種風味相織而成的獨家風味😋

能吃到起司的鹹香和玉米的清甜！有著濃郁而清爽的口感！

也是一款很適合長輩和小孩口味的吐司🌮

焦黃吐司 隱藏版美食-厚醇美式軟餅乾

除了以上吐司外，他們家還有一個隱藏版的美食—厚醇美式軟餅乾🍪

每一塊餅乾都有一個拳頭大，不管是份量還是口感上都屬於很豐富的類型！

吃起來外酥內軟又有著明顯的咀嚼口感，喜歡朋友也可以參考唷❤️

焦黃吐司的厚醇美式軟餅乾目前共有四種口味：

分別是榛果巧克力、經典紅絲絨、燕麥葡萄蔓越莓～

每一種口味會隨著常溫、微波或烤箱加溫的方式，而有不一樣的風味！

可以買回家當作犒賞自己下午茶或是假日悠閒時光的甜點都很不錯😎

焦黃吐司 評價

這間的吐司口味吃起來都屬於不膩口且清爽的類型～

加上營業時間到傍晚，買來當作早餐或下午解饞都適合，怎麼吃都不會有負擔❤️

而且蔬菜蛋的味道也不會太重，就算不敢吃生菜的朋友也可以嘗試！

價格上屬於合理範圍，一份吐司就可以讓人吃很飽！算滿讓人喜歡和覺得實惠

主要是地點很方便！趕火車或上班時，提前打電話或用line訂好～

人到了攤販付完錢就可以直接走，有騎車的甚至不用下車讓老闆們準備好餐點即可！

非常方便和省時間😆

焦黃吐司 詳細資訊

🍽：焦黃吐司

📍：桃園市中壢區中正路26號旁攤位

⏰：07:00-19:30

☎️：0955 119 277

💌：焦黃吐司IG、焦黃吐司粉絲團、焦黃吐司官方LINE

備註：公休日請看IG、可免下車服務