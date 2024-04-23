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宜蘭隱藏版美食》「蘇澳無名包子店」，現在被稱為「無牌肉包」它可是飄香約五十年之久了!這間早期位於蘇澳火車站，後來在中山路上，由後代接手在市區開店包子。白泡泡幼綿綿與獨門甜辣醬是完美的結合，再搭配魚丸湯，真是美味啊!讓美味包子繼續飄香，也滿足在地人的味蕾與鄉愁



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蘇澳包子店 店家資訊

地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段93號

電話 :無

營業時間 : 06:00-10:00 蘇澳包子店 交通停車 自行開車： Google導航輸入 無牌肉包 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：路邊可以開車來很方便

蘇澳包子店 空間環境

「無牌肉包」現在的店址在蘇澳台灣銀行旁，對面是中小企銀!，但現在好像還是沒有店招

蘇澳包子店 菜單價位

賣的東西很簡單!! 就是肉包跟饅頭還有魚丸湯貢丸湯，現在又多了芋頭饅頭及綜合湯，價錢都15塊而已!!!

這罐就是他們的獨門醬料，吃起來鹹甜鹹甜不會辣 (比較偏甜的口味)。

所以不吃辣的也可以加看看

如果是外帶的，店家也貼心的準備好了!!

蘇澳包子店 心得評價

無牌肉包

這家的包子皮可說是白泡泡幼綿綿的!!

口感非常軟，但又不是機器包子那種的亳無口感，可能是老麵的部份佔的比較少吧!!

所以一個人吃三個也不嫌多!!

蔥肉內餡! 口味不會太油膩 !!

要吃的時候先剝開包子，再淋上獨門醬料

早期是用湯匙，現在改用這種的方便不少，一小匙一小匙的比例慢慢加!!

真的是好美味啊

魚丸湯、貢丸湯

他們的魚丸湯及貢丸湯也很不錯!! 個人比較偏好魚丸湯!!

從小吃到大，一直到長大到了淡水後，才知道可口魚丸店的包子魚丸湯的吃法，和這裏的很類似!

小鎮還有另一家 「無名肉包蛋餅早餐店」很出名，被暱稱為「美津早餐店」，必點粉漿蛋餅、現蒸肉包秒殺好好吃

蘇澳包子店 附近景點美食

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