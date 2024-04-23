母親節來吃烤鴨，感謝平時辛苦的媽媽❣️

『漢來軒』的一鴨三吃套餐菜色多樣,價格上又不貴,是家人們慰勞辛苦媽媽吃大餐的首選餐廳



『漢來軒』位於台中廣三SOGO百貨13樓,上海甫開幕時就獲得廣大迴響

甚至被評為「上海最受歡迎的前50大餐廳之一」在2017年榮耀回台,在台中廣三SOGO開設全台第一家分店

主廚把台灣、香港、上海三地最經典、有特色的中式菜餚、中國南北特色點心及私房料理,以傳統料理帶入多元創新的變化,帶給喜愛嚐鮮的行家饕客們,能有耳目一新、滿足味蕾的食尚饗宴

座位共有80席之外,還設有六間包廂。

包廂座位有從6人到10至14人,和最大可容納20人的包廂

另打通包廂後,可容納60人左右,是很適合團體行號來聚餐的精緻餐廳



包廂內用餐舒適、自由度高,不用擔心吃飯聊天時會去吵到其他客人



點好餐後,片鴨師傅就推來全隻烤鴨為我們片鴨



嚴選最優質的宜蘭產櫻桃鴨,每隻重2.8公斤



主廚會先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃製入味後,再淋上由麥芽糖及醋調制的鴨水於鴨皮上,吊掛風乾8~10小時等繁複的工序,以傳統港式掛爐法,低溫烘烤1個小時製作出鮮嫰多汁烤鴨！

油亮酥脆的鴨皮,師傅片了很多片鴨皮,單吃or與片鴨一起夾餅吃都香酥可口



6人套餐 $4,688 (價格以現場為主)

‧ 開胃前菜(擇二)

‧ 果木爐烤片皮鴨(全隻)

‧ 片鴨二吃(擇一)

‧ 片鴨三吃(擇一)

‧ 街邊風味小炒(擇一)

‧ 招牌魚料理(擇一)

‧ 季節時蔬(擇一)

‧ 熔岩黑金包

‧ 紅豆木桶豆花

【線上Menu】



片鴨一吃

餅皮有原味／青蔥2種,附上的配料沾醬有三星蔥絲、小黃瓜、哈密瓜、特製甜麵醬、風味跳跳糖





每片片鴨都很大片,還有脆脆的鴨皮可以一起放在餅皮裡



特別的是附的”綿白糖+跳跳糖”,鴨肉單吃時可沾著吃,像我自己是加在餅皮裡

吃起來除了甜麵醬和綿白糖的甜鹹味之外,還有跳跳糖在口中時產生的小氣泡獨特口感

還真是第一次這樣吃!! 是不能錯過的嚐鮮與獵奇的口味~



片鴨二吃

二吃有4種吃法~酸白菜豆腐鴨架湯/酥炸椒鹽炒鴨架/潮式滷水鴨架拼盤/芋香鴨架米粉湯

芋香鴨架米粉湯是之前都沒吃過的烤鴨二吃,家人們喜愛吃芋頭,所以選了芋香鴨架米粉湯



一大鍋的份量很足夠6人食用,每一塊帶骨鴨肉還是肉很多,也適合喜愛吮骨頭的人

芋頭大塊一咬鬆軟綿密即化、米粉滑順、湯頭溫順好喝還有芋頭香氣~





片鴨三吃 酸菜饃餅夾鴨肉絲

『漢來軒』將現下最熱門的人氣陜西潼關肉夾饃做為第三吃~



吃法是直接將拌炒在一起的鴨肉肉絲與酸菜、洋蔥,夾入饃餅中一起吃

金黃的千層酥皮,吸取了鴨肉肉絲的肉汁,再搭上酸菜洋蔥,吃起來鹹香酥脆,還能吃到一絲一絲的酥皮口感

如此豐富口味又多層次的吃法,是全台餐廳裡只有在『漢來軒』的獨創片鴨吃法。

※目前僅有在六人套餐裡才有的餐點



上海燻魚

使用草魚先炸過,再裹醬… 魚肉大片,外酥內軟,吃起來不油膩且有甜甜口感



韭黃陳醋長春捲



這道是漢來的獨特招牌菜色,春捲裡的內饀有韭黃、豬肉末、蝦子、銀芽

捲成長條形狀讓用餐的客人好就口,可沾取胡麻醬一起吃(對花生過敏者不宜食用)

是道貼心又美味可口的餐點



文火炆牛肉



每一塊牛肉都很大塊!! 牛肉是使用牛頰肉部位以紅酒燉煮

臉頰肉的部位因咀嚼時有大量運動,讓肉質軟嫰帶有Q彈的口感



果香生汁蝦球



蝦球是草蝦酥炸的,大隻又肉質富有彈性好吃,搭上青蘋果,清甜又有果味



沸騰香辣水煮魚

水煮魚的湯料有烏鱧魚、鴨血、豆皮



烏鱧魚肉質吃起來細緻有彈性、鴨血滑嫰、豆皮更是吸滿香辣湯汁…

一大碗滿滿地吃起來香辣有勁,愛吃辣的人也不能放過的必點餐點

辣度十足到邊吃邊喊辣,但卻也麻麻辣辣得吃起來好過癮



蒜炒廣東芥蘭

端上時看到廣東芥蘭的菜梗好粗,怕咬不動,結果並不如想像,意外地嫰口好咬也沒有苦味

是吃了甘甜脆口的蔬食





熔岩黑金包、楊枝甘露

家人沒有選木桶豆花,而是加價選了楊枝甘露(加價升級$188)

吃的到芒果柚子果肉和咕溜的西米露,喝起來香甜濃郁,是一道粵菜裡必點甜品





吃港式小點時最喜歡點個流沙包來吃,熔岩黑金包烏金的外皮好吸睛,香濃的黑芝麻內饀,也會洩流出來

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漢來軒 台中店 @han_lai_xuan

FB https://www.facebook.com/HanLaiXuan

【地址】台中市西區臺灣大道二段459號13樓 (廣三SOGO百貨13樓)

【TEL】04-2319-6899

【營業時間】週一~日 11:30~14:00 17:00~21:30 (請參考 Google 店家資訊)

預約: inline.app, eztable.com, opentable.com.tw