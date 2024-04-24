



喜歡居酒屋燒烤及餐點的我每次去居酒屋點餐時都要盤算很久，隨便點個幾樣感覺就快破千了，很怕荷包大失血！滑臉書時發現網路評價很好的串燒殿在板橋文化路、每年辦新北耶誕城活動的新板萬坪都會公園對面開新店了！新開幕的串燒殿板橋店很超值，店裡提供四種不同的吃到飽方案，549元起就能串燒、炸物、關東煮、熱食、小菜、甜點吃到飽，讓人不必受限於固定的套餐、點餐時也不必點得小心翼翼，能根據自己的喜好隨心所欲地選擇喜歡的餐點，滿足大家的口味需求。加點價還能享受生啤酒或其他酒水盡情暢飲，不用因顧慮花費而點餐點得小心翼翼，讓人能在舒適的環境中輕鬆的吃吃喝喝，能夠釋放平時累積的壓力，自在地好好享受愉快的用餐時光。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

新北市板橋區文化路一段113號的串燒殿板橋店地利很好，鄰近可通往新北市政府市民廣場的新府路跟跟新站路、位於新板萬坪都會公園對面，旁邊就是可通往板橋捷運站的地下道1C出口。

從板南線捷運板橋車站走路3分鐘、從捷運環狀線(板橋車站)走路7分鐘，附近就有264、310、920、 930多路公車經過的「板橋車站(文化路)」站牌，不遠處也有板橋車站地下停車場可停車，想開車或搭車去都很方便。

跟一般需單點串燒的居酒屋或要自己動手烤肉的燒烤店不同，串燒-殿是全台首創的串燒居酒屋吃到飽，因為新鮮美味且CP值超高，在台北的三家分店常常客滿。為了造福更多喜歡居酒屋料理的朋友，2024年4月又在新北板橋文化路開了串燒殿板橋店，來造福更多愛吃美食的朋友們。

串燒殿板橋店的門口有設置了適合拍照留戀的打卡牆面，玻璃上也有推出營業時間及消費規則提醒，店裡禁菸、歡迎外食、寵物友善。

串燒殿板橋店有549、749、949、1499四種價位的吃到飽，小朋友的部分市100公分以下免費、身高101~140公分則是半價，140公分以上就算成人價了，每個人的消費結帳時都會加一成服務費，付款方式只收現金。(店家在5/1後價錢漲價為599/799/989/1499)

串燒殿板橋店的營業時間平日是下午5點到晚上11點，週五到週日的話會從下午5點營業到凌晨1點。

當月壽星來用餐的話會送日式的氣泡飲或是沙瓦，當日壽星來用餐的話可送手臂蝦跟澳洲的M89和牛(要看店家當日現場剛好有準備什麼食材來決定)。

店裡裝潢走的是現代日式極簡工業風，搭配不會太暗的溫暖燈光，內部空間感覺很通透、整潔。長條形的用餐空間動線跟桌距安排得都很不錯，讓人能在舒適的空間裡愉快的用餐。

為了讓大家能吃得更輕鬆自在，裡面安排的座位數不多、才7張4人桌，因為串燒殿板橋店4月3號才開始試營運、很多舊雨新知都比較不曉得那邊有開了新分店，串燒殿板橋店現階段還蠻好訂位，目前可以打電話(02-29699001)、透過Facebook或者在Inline系統上直接訂位。

桌上放有辣醬、調味粉、面紙、竹籤回收桶、餐具及菜單。

台劇【不夠善良的我們】裡許瑋甯飾演的女強人想去餐廳用餐，卻因單人用餐而遭到重重限制，讓她氣得直呼：這是對單身的歧視！但你放心，如果單人想獨自去串燒殿板橋店吃，店家一個人也會收、而且單人用餐不會加價，只是因為裡面座位數有限，所以要先預約才行。

串燒殿菜單。

吃到飽分成4個價位，最基本549的就有包含各種串燒、牛肉、雞肉、豬肉和各式炸物、青菜、下酒菜、關東煮…數十樣選擇，無酒精飲料也能喝到飽；749價位除了包括549價位的品項外，豬肉也多出多松阪豬，還有炸牡蠣、一夜干、蝦子之類的海鮮還有捲類；949則多出了西班牙伊比利豬、美國黑牛頂級牛小排…等高級食材吃到飽；1499甚至有生食級干貝、青殼龍蝦、阿根廷生食級天使大紅蝦、鹽烤奶油大扇貝、麻辣小龍蝦及蟹膏麻油拌飯。(店家在5/1後價錢漲價為599/799/989/1499)

因為考量到龍蝦、生食級干貝這類高檔食材的新鮮度，想吃1499價位需要先預約店家才會幫忙準備食材喔！

串燒殿板橋店每個用餐是兩個小時，一次點8樣、每隔15分鐘點餐一次，最後40分鐘需完成最後加點的動作。因為料理的份量會隨人數調整、例如4人來用餐的話每樣料理都給4人份量(除非有特別說要少一點，不然就會根據用餐人數出菜)，一坐下來開始點餐、一個小時大概點5次，加上最後40分鐘前再點一次的話，基本上都可以點到6次，像我們剛開始也會擔心會不會吃不飽，但發現我和隔壁桌的都是點到第三張、第四張就吃不太下了，一般人真的不用擔心吃不飽！

若真的是食量較大的朋友點了6次餐若還有吃不飽的狀況，若提前約30分鐘跟他們說：沒有吃飽、想要加點什麼，只要時間內餐點做得出來，店家都會提供給客人享用，

串燒殿酒單。

想小酌一下的可以點整瓶的金牌啤酒生啤、一整杯的台灣生啤酒或乾脆加199升級成台灣生啤酒暢飲，也能跟店家點單杯調酒，調酒而且是80元起的價位很佛心耶！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

除了加199可生啤酒喝到飽之外，也能加399升級成有含生啤酒、清酒、梅酒、寶燒酌…等超過10種酒類的喝到飽。

而且最棒的是，有些餐廳提供的喝到飽是同桌一人點、其他的人就算不喝也要被迫被多收，而串燒殿199、399暢飲部分都是有喝才有算的，例如有4人去用餐卻只有其中一位想要喝暢飲，店家就只針對那一位收他要點的暢飲方案費用。而且店家超NICE，如果生啤酒本來只單點一杯120元、後來卻有喝到第二杯，店家也會幫忙升級為199的啤酒暢飲喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

確定這桌要用餐的方案後，店家會送來一張QR CODE讓人掃描線上點餐，上面的截止點餐時間和截止用餐時間都有清楚註明，不用擔心會搞混。

QR Code掃進去會看到A區跟B區的分類，因為他們每個餐點都是現點現做的，而為了保持每道餐點的品質跟美味、內場廚房有不同的人在料理，建議點餐時盡量A區點個4樣、B區也點個4樣，這樣相對的出菜速度就會快很多。

當然，要點吃到飽時都會希望是以食材不浪費為原則，如果料理剩餘過多，店家就會酌收一些食材的費用喔！

店家還有準備個沙漏當計時工具，沙漏滴完就是15分鐘、就能再點菜，既有趣又能避免因要查看手錶或手機上時間所造成的緊張感。

本來我們是兩人用餐，若沒特別說、餐點都會調整成兩人份，但我們想多體驗幾道菜色，請他每樣都調整成一人份，可以隨著客人需要調整份量的部分我個人也覺得很加分。

店家提供可樂、汽水、果汁、紅茶、綠茶、果茶、果醋飲及冷泡茶給客人無線免費暢飲，超過10種的無酒精飲品都能盡情喝到飽！

不管是需要開車、或是帶小朋友來用餐的家庭，不喝酒的朋友們也能邊吃烤肉邊喝喜歡的飲料。

他們的服務很好耶！點餐時服務人員還會詢問：有沒有需要先幫忙準備三到四樣小菜或日式炒烏龍麵給我們先享用，這樣在等待的過程中就不會挨餓，不過我們的胃口有限、只想吃我們點的餐點所以就婉拒了，之後也趁空去拿我們要的飲料。

日式海帶芽。

涼拌的日式海帶芽吃起來口感通常是爽脆而嚼勁十足，能吃到海帶芽自然鮮甜，吃起來會有輕微的海藻香氣。調味時，經過調味的海帶芽味道鮮美且帶有些許的鹹甜味，清爽又開胃。

關東煮。

關東煮的湯頭很濃郁夠味、感覺有提取出食材的風味，能喝到均衡的甜、鹹、鮮味道。裡面的燕餃、魚餃、豬血糕之類的食材料理得當，料理得很軟嫩入味也很好吃。

我到居酒屋時也很愛點日式天婦羅來吃，我當天選的酥炸雞軟骨、炸櫛瓜、炸牛蒡黑輪片，外皮酥脆、裡面的食材不僅保持了原有的鮮美味道，還帶有一層薄薄的油香。

酥炸雞軟骨外層炸衣很香酥、裡面的雞肉跟軟骨吃起來有不錯的有嚼勁，也能吃到雞肉的濃郁風味。炸櫛瓜吃起來外酥內嫩，並帶有淡淡的瓜香。而炸牛蒡黑輪片則是外層炸到金黃酥脆，裡面緊實而有彈性，吃起來能感受牛蒡的特有香氣和微甜的味道。

來居酒屋的重點當然是吃串燒！串燒殿的串燒種類很多，從749開始串燒的肉品選擇較多還有海鮮，還會升級成有鹽蔥、起司、明太子這類比較高級的調味方式。

我們當天點了鹽蔥豬肉串、炙燒明太子雞肉串、新疆羊肉串、起司牛肉串、培根起司蔥、古早味烤豆干、肥腸中間塞根蔥，每樣串燒都能感受師傅燒烤的火候掌控得不錯。

他們的醬烤串燒醬汁口感微甜，烤到入味的古早味烤豆干口感韌而不硬，還有因燒烤而散發出香甜的豆香，口感香脆外皮與內部的豆干質地形成完美的對比，每一口都能感受到烤醬的深厚風味，讓人回味無窮。

連很常見的鹽蔥豬肉串都能感受豬肉料理得口感嫩滑，搭配蔥香的微鹹風味很迷人。

炙燒明太子雞肉串。

串燒殿的明太子醬是店家自己調配的，這個炙燒明太子雞肉串據說是很多人喜愛的人氣單點。明太子醬料的風味很特別，獨特的辛辣和鹹味完美地融合在嫩滑的雞肉上，經過炙燒後微焦的外皮多了一層香脆度，能品嘗到明太子的獨特風味也能吃到雞肉的鮮嫩口感，超好吃。

新疆羊肉串。

肉質緊實的新疆羊肉烤得外酥內嫩，帶有特有的羊肉香氣吃起來的，口感充滿了羊肉的鮮嫩與彈性，孜然的辛辣與羊肉的自然甜味完美結合，形成一種深沉而多層次的味道，令人回味無窮。

起司牛肉串的牛肉肉質細嫩，烤得恰到好處且加上濃郁的起司香味，口感層次很豐富。培根起司蔥是培根肉包蔥烤後淋起司醬，烤得香脆且淋上起司醬的串燒，能感受鹹香與奶香完美結合。

炸肥腸中間塞根蔥吃起來口感超讚，既能享受外脆內嫩的炸肥腸口感，又能享受蔥的清新與香氣、微辣的辣醬幫腓腸增添了一層辛辣與鹹香的風味，讓人一試難忘。

鹽蔥松阪豬。

鹽蔥松阪豬肉本身帶有豐富的油脂，且有特有的嫩滑和細緻的肉質。烤過後的松阪豬外皮酥脆，內部則保持著肉汁飽滿。鹽的鹹味和蔥的香氣道微妙提升了豬肉的自然鮮甜，讓每一口都濃郁且鮮美，能吃到松阪豬的獨特風味和燒烤的的香氣，絕對是肉食者愛好的極致享受。

泡菜佐牛肉。

牛肉的肉質鮮美緊實且多汁，韓式泡菜則有酸辣及微微的甜味，為牛肉增添了一抹清新的風味，同時也讓口感更加豐富，鮮嫩多汁的牛肉與韓式泡菜結合在一起，讓人吃得既過癮又不覺得膩口。

日式唐揚雞。

日式唐揚雞也是我常點的居酒屋料理，外皮炸得金黃酥脆，裡面的雞肉則鮮嫩多汁，獨特的製作方式和口感也深受許多人喜愛。

香脆的外皮及香嫩的雞肉與形成了完美的對比，還能吃到調味料帶來的深沉醬香和微妙辛辣感，讓整體味道既豐富又平衡，讓這道唐揚雞不僅口感出色，也相當容易讓人上癮。

炒水蓮。

炒水蓮保持了一定的鮮嫩度，也同時帶有一點點的脆度。炒水蓮的風味相對清淡，有著自然的甜味和淡淡的清新香氣，味道鮮美又爽口，也能幫常外食的朋友均衡一下。

頂級帶骨美國牛小排。

頂級美國牛小排的肉質細緻軟嫩，吃起來Q彈鮮美帶有嚼勁，帶骨處富含膠質、油筋的口感豐富，能吃到鮮嫩級略微焦脆的美妙滋味。

花魚一夜干。

花魚一夜干直接吃就有濃郁的魚香和獨特的嚼勁，擠上一些檸檬汁能增添一些清新的酸味，讓口感更為清爽。撒上胡椒鹽後，胡椒的辛辣和鹽的咸味與花魚的鮮美完美結合，也讓人食慾大開。

炙燒頂級美國牛小排。

使用的頂級美國黑牛富含均勻細緻的油花卻不會過於油膩，肉質細嫩多汁的頂級牛小排炙燒後更能凸顯豐潤的口感和深厚的牛肉風味，洋蔥的甜味和炙燒後的焦香會增添層次感，撒上的胡椒粉則有微妙的辛香，能感受口感豐富、風味濃郁的美食享受！

炸廣島牡蠣

炸廣島牡蠣有金黃酥脆的外皮，外皮炸得剛剛好、不會過於油膩。裡面包裹著帶有淡淡的甜味的鮮嫩牡蠣肉，每一口都充滿了海洋的鮮味，一口咬下還會有類似爆漿的微妙口感，單吃或配旁邊的日本進口美乃滋都很好吃。

烤明太子山藥。

山藥的質地綿密，烤後變得軟糯且帶有焦香。明太子醬的鹹香和微辣完美融合在山藥的甜美中，也讓這料理增添了一抹特殊的海洋風味。烤明太子山藥具有獨特的口感和味道，能感受山藥的天然甜味和明太子的鹹辣風味完美平衡。

整根直接吃。

看名稱時很好奇串燒殿的整根直接吃是什麼，所以點來試試看，原來是去了蝦頭後串成一根的烤蝦，只要用嘴巴輕輕咬開蝦殼就能整根直接吃、真的還蠻方便的耶！而且蝦子吃起來很新鮮、很甜喔！

949開始就能點被稱作豬肉界愛瑪仕的西班牙伊比利豬，所以我們點了西班牙橡子等級伊比利豬排、醬烤西班牙橡子等級伊比利豬肋條。

烤西班牙橡子等級伊比利豬排的肉質細嫩多汁，油花分佈均勻，帶有天然的甜味和濃郁的豬肉風味、加上胡椒鹽的調味，每一口都能感受到胡椒的微辛和鹽的咸香，提升了豬肉的層次感，吃起來的口感更加豐富。

醬烤西班牙橡子等級伊比利豬肋條口感也很特別，烤出的肋條表面呈現美麗的焦糖色澤，內部肉質鮮嫩多汁。醬汁的滋味深入肋條內部與豬肉完美融合，增添了一抹甜香和醬料的濃郁口感。每一口都像是在享受一場味覺盛宴，讓人滿足且難以忘懷。

之後是老闆招待的1499食材。

阿根廷生食級天使大紅蝦、鹽烤奶油大扇貝，這兩道料理都帶來了極致的口感和風味。

烤阿根廷生食級天使大紅蝦的口感超鮮美Q彈，肉質鮮嫩且多汁。烤過的紅蝦皮帶有淡淡的焦香，內部保持著海洋的天然甜味，每一口都充滿了豐富的海鮮風味。

鹽烤奶油大扇貝則有著濃郁的奶油味和滑嫩的質地。烤過後後大扇貝的鮮甜完美地的跟鹽的微鹹相輔相成，呈現出平衡而美妙的口感，既保留了大扇貝的原始風味，又加入了烤焦的香氣，讓人食慾大開。

生食級干貝。

烤生食級干貝擁有鮮甜且嫩滑的口感，烤過後的干貝肉質更為彈牙，帶有淡淡的焦香。上面的蔥花則增添了清新的香氣和微辣的口感，與干貝的甜美完美融合，也讓整體口感更加多層次和滿足。

青殼龍蝦。

青殼龍蝦只能生長在乾淨水域，龍蝦肉較多、肉質Q，捕撈成本也較高且含有豐富的蛋白質和礦物質、脂肪含量也很低，是海鮮中的高級食材。

烤青殼龍蝦的肉質飽滿，吃起來口感非常嫩滑、但卻不會粉粉爛爛而是緊實Q彈，經過燒烤之後龍蝦的自然甜味更是被突顯出來，再搭配洽到好處的調味，更能增添口感的層次和豐富，每一口能都是頂級的美味享受。

韓式海鮮起司燉飯。

不同於去一般日式料理或居酒屋都只能吃炒飯或烏龍麵，串燒殿還有提供好吃的燉飯，紅通通的韓式海鮮起司燉飯上面撒滿了起司，看起來超邪惡！

這道韓式海鮮起司燉飯的米粒有適中的軟硬度、不會太軟爛。將上面滿佈的起司拌入燉飯後還能達到牽絲的效果，除了視覺享受也能增添口感。

這碗燉飯裡面很有料，除了海鮮跟火腿之外還能吃到整隻的蝦子，這道韓式海鮮起司燉飯口感豐富、味道濃郁，香香辣辣的燉飯讓人吃得念念不忘。

除了壽星優惠之外，串燒殿板橋店可能每個月都會舉辦不一樣的活動，據說台灣生啤199暢飲會不定時的會加到949吃到飽裡。

這次為了歡慶板橋店開幕，現階段有點949吃到飽就加贈酒蒸蛤蜊吃到飽的活動。

蛤蜊含有豐富的蛋白質和礦物質、對健康有益，酒蒸蛤蜊的口感嫩滑、味道鮮甜，且帶有些迷人酒香，吃到飽的酒蒸蛤蜊能讓人隨心所欲地品嚐美味，真的是很佛心耶！

可以台灣生啤酒喝到飽真的是爽到不行！啤酒的香氣和泡沫的滑順，讓人感受到無盡的滿足和快樂，無限暢飲的感覺讓人心情大好。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

店家的特調酒口感獨特，像這款藍色珊瑚礁看起來有類似純淨海水般的剔透淡藍色，以伏特加為基底而帶出清爽和純淨的口感，搭配萊姆汁的酸甜級雪碧的氣泡，為整體口感增添了活潑和清新的層次，而藍柑橘糖漿不僅讓調酒用有深邃的藍色，也為調酒注入了柑橘的甜美和獨特的芬芳。

這樣一杯兼顧視覺享受的好喝調酒喝起來很暢快，而且也只要80元，不用花大錢就能創造微醺好心情。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

都說甜點是有第二個胃了，之前去其他居酒屋用完餐後，我都會刻意在點個小甜點來幫當天整個用餐畫上句號。這樣的結尾讓人有一種滿足的感覺，可以更明顯感受到對自己的犒賞。

串燒殿板橋店549就有冰心地瓜跟期間限定甜點，749以上就有烤冰淇淋，我們問服務人員時，他們有提到當天有提供古早味冰棒，所以就點了鳳梨口味的古早味冰棒跟酥炸冰淇淋來享用。

鳳梨口味古早味冰棒吃起來帶有鳳梨的自然甜度和微酸，口感清爽而不過甜，冰棒的口感有些微的綿密，不只會讓人一口接一口地吃，冰棒在口中融化時配合著鳳梨的香氣，簡單而純淨的美味讓人仿佛重回無憂無慮的童年時光。

酥炸冰淇淋外層的吐司皮炸得很香酥，吐司外皮帶有麵包的香氣，與冰淇淋的冰涼甜美級奶香味互相結合，構成一種香甜且平衡的味覺享受。冷熱交融的酥炸冰淇淋不僅帶給獨特的口感，也讓人吃得幸福感滿滿。

串燒殿板橋店餐點跟一般的燒烤吃到飽不一樣，不是把肉切好送到桌上就讓客人自己烤，每道都是料理好之後由服務人員送到桌上，客人只要負責吃就好了。雖然因為是現點現做的、需要一點時間等待，但從點餐到送餐的上菜速度其實還蠻快的，沒幾分鐘一輪8樣菜就陸續上齊了，像我這種喜歡吃燒烤、卻怕因跟肉不熟或怕被煙味燻而不大想動手烤的人，只要負責吃喝、聊天就好，我個人超愛這種居酒屋料理吃到飽！

而且服務人員上菜時會詢問之前的菜色是否合口味，若太淡、太鹹都能請廚房幫忙將後續的料理做口味調整，服務真的很好耶！

串燒殿板橋店交通方便，燈光美氣氛佳、服務又貼心，餐點選擇多元且有單點級水準，還有飲料吧喝到飽，用固定的價位就能開心吃到飽，喜歡小酌的朋友除了能點好喝的調酒，加點價也能啤酒、日本酒無限量暢飲，不用擔心用餐花費無法掌握，能無放鬆心情、盡情享受美食美酒，很適合約會跟聚餐。想跟家人、朋友聚餐或和情人約會的朋友，很推薦到串燒殿板橋店用餐喔！

串燒殿板橋店

地址：新北市板橋區文化路一段113號

電話：02-29699001

營業時間：週一到四17:00-00:00、週五六日12:00-14:00、17:00-00:00

店家在5/1後價錢漲價為599/799/989/1499

串燒殿還有三間分店

大安店：大安區敦化南路一段160巷24號

中山店：台北市中山區民權東路二段13號

天母店：台北市士林區天母西路53號1樓

FB：https://www.facebook.com/bbqcollege/

IG：https://www.instagram.com/bbq_dian/

文章轉自 板橋串燒吃到飽居酒屋-串燒殿板橋店，板橋串烤啤酒喝到飽，板橋車站附近聚餐約會餐廳，549元起串燒、炸物、關東煮、熱食吃到飽(串燒殿板橋店菜單、生日優惠) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑