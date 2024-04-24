台中人氣燒肉推薦！599元起兩小時燒肉吃到飽，早鳥九折優惠，當月壽星送上等牛舌，Oh!Yaki精緻燒肉吃到飽

台中超人氣燒肉吃到飽，西區這間Oh!Yaki精緻燒肉吃到飽，粉色外觀超萌顯眼又可愛，不但是平價的人氣燒肉吃到飽，中美店現在更推出早鳥九折優惠，晚上九點後享啤酒免費暢飲！早鳥或宵夜咖都各有優惠，愛吃燒肉的燒烤咖們可以準備再衝一波了！



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Oh!Yaki台中中美店門口招牌上，及入口前方就有用餐價格及餐點內容可以參考，燒肉吃到飽599元起，是台中人氣很高的熱門平價燒肉店！平日僅晚上營業，假日全天都有，留意一下營業時間避免撲空喔！



♡用餐空間♡

用餐空間寬敞明亮，整體色調以帶有年輕氣息的萌粉色澤相當夢幻，吊燈、大理石紋的隔屏牆等，也很受喜愛拍照的網帥網美喜歡。左側櫃台內是店家的半開放式廚房，看得到備料及現切肉品的上菜狀況。座位區以半隔間及類包廂式為主，不管是節日慶生、情侶用餐或是人數較多的家庭親友或公司團體聚餐，都有適合安排又有各自空間的座位區！



用餐記得預約訂位，因為正餐時段幾乎都是客滿。不過因為就在廣三SOGO百貨旁，臨時想吃沒位置的話，也能先到百貨公司吹吹冷氣逛街後再來^^。



♡消費方式♡

Oh!Yaki精緻炭火燒肉不分平假日分599、699、899元三種吃到飽價格，服務費10%另計，兒童消費以身高計價，幼兒90公分以下免費、90-110公分兒童100元、110-140公分兒童299元。使用手機掃碼點餐，用餐時間有120分鐘。兩個小時的用餐時間以吃到飽餐廳來說很充裕，可以不趕時間吃得更悠閒輕鬆。



另外也有+77元升級調酒（可調無酒精）和啤酒喝到飽的暢飲選擇。像我們有開車，點了無酒精的青梅、葡萄、水蜜桃沙瓦，炎炎夏日喝起來一樣舒爽暢快！

-未成年禁止飲酒。開車禁止喝酒-



♡優惠活動♡

店家不定時會推出好康優惠，目前有早鳥9折優惠-中美店限定，5/31前，平日晚餐六點前入場九折，每日限定前五組，記得提前預訂（可訂位時間17:30或17:45）。



當月壽星來店消費，就送上等牛舌一份。壽星記得攜帶證件兌換，同桌若有多人同月生日也通通都可以換！



晚上九點後升級啤酒調酒暢飲免加價，根本是宵夜大放送，直接免費暢飲超划算，老饕們記得趁活動時段多利用。-未成年禁止飲酒。開車禁止喝酒-



♡自助吧♡

自助吧共分冰品、飲料、調味料三大區。冰淇淋是泰國明果和北海道十勝乳源的Niseko冰淇淋，共有八種口味，清爽果香或濃郁乳香的冰淇淋風味通通有。



飲料區更豐富，清爽的無糖茶飲、烏梅汁、醋飲，咖啡機有美式、拿鐵、奶茶類，還有冬瓜檸檬及乳酸飲冰沙，以及清涼消暑的可口可樂系列等，都可以無限暢飲！



燒烤食材時可以搭配的烤肉沾醬及辛香料、味噌醬汁等，也可以憑個人口味喜好來添加。



♡肉品♡

我們每次來都是選頂級饗宴699元吃到飽，燒烤肉品選擇多，雞豬牛羊通通有，海鮮類也有更豐富想吃的選項。



厚切16oz安格斯嫩肩牛推薦必點，份量十足又耐烤，剪開後斷面的粉嫩色澤看起來就超好吃，加點鹽巴提升香氣，入口好滿足！



帶有油花的雪花牛及板腱牛肉片也必點，柔嫩的口感及有彈性的肉質都是老饕們的最愛。



戰斧豬排也是頂級饗宴內一款人氣很高的大塊肉品，帶骨直接燒烤，肉質鮮嫩又帶有嚼勁，口感相當豐富。骨邊肉帶點筋膜的滋味我特別喜歡，同桌人喜好相同的話記得多加點幾次，吃到飽就是可以盡情吃不用搶^^。



醃漬肉品的總類也多，我們吃了辣味豬小排、味噌豬小排、厚切豬五花和鹹豬肉，風味各有特色，烤後鮮香入味，是原味肉品外的好選擇。



脆軟口感的椒鹽雞軟骨、經典Ｑ彈的椒鹽肥腸、軟彈好嚼的霜降豬、鮮嫩無騷味的醬燒羊小排、一次就吃得到雙重口感的培根蘆筍捲及剝皮辣椒豬肉捲，也都是許多人喜愛的人氣食材。



♡海鮮♡

頂級饗宴的海鮮種類有12種，我們先上的六種海鮮就超澎派，必點超大鮮魷魚，份量十足有夠大尾，吃起來超過癮！



韓式香辣小花枝我也很喜歡，香辣入味又開胃，每一口都Ｑ彈，越吃會越涮嘴停不下來，馬上就喊這道還要再加點XD。



白醬起司扇貝、椒鹽鳳螺好吃又好烤，看到有冒泡就可以拿起來，是不用太顧火的燒烤好食材呢。



類似干貝口感的特選腰子貝可以多吃點，口感有彈多汁又鮮嫩。肉質細嫩的剝皮辣椒多利魚，有容器煮烤，便利又不怕焦。



讓人滿足的海鮮肉品通通烤起來，才第一輪我們就已經滿滿一桌吃得半飽。來吃到飽每次都可以一餐抵兩餐，假日一家子帶小孩來更划算，媽媽可以享受美食再省煮一餐不用下廚忙，超讚的啦！



♡野菜／冷食♡

青椒、玉米、洋蔥、香菇、玉米筍也都是吃燒烤時的時蔬良伴，邊吃肉邊搭配就又能再多點幾次想吃的肉啦！



泡菜、涼拌洋蔥我每來必點，單吃開胃，搭肉吃也能去油解膩。生菜包肉再加上泡菜、涼拌洋蔥，入口層次多變又清爽，連吃個幾個都沒問題！



當然不只有這些，還有適合澱粉控的米飯類，像是白飯、石鍋拌飯、墨西哥烤餅等我們都沒點呢！接下來續點想吃還沒點、愛吃還吃不夠的的菜色，白蝦、雞心、味噌湯、絲瓜蛤蠣、牛五花、魚下巴、扇貝、甜點日式麻糬等等。



Oh!Yaki燒肉吃到飽當月壽星生日禮送的上等牛舌份量和每片的厚度都好實在，可以感受到店家超有誠意的祝福♡♡！菜色選擇多份量足又澎派，有生日禮不定期還有優惠活動，難怪是許多燒烤控及大胃王們不斷回訪的用餐選擇，也推薦大家來用餐喔！



♡位置＆交通♡

Oh!Yaki精緻燒肉吃到飽-台中中美店位於西區明義街，隔壁轉角是7-11，旁邊就是廣三SOGO百貨。週邊機車好停，開車可找路邊停車格或其它付費停車場。公車依距離步行約1-5分鐘左右即可到達，大眾交通也很方便喔。



【公車路線參考】

公車：科博館(專用道)、廣三SOGO(美村路)