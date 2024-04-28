「福大蒸餃館」是位在捷運中山站附近的熱門排隊美食，最早的名稱其實是叫「福大山東蒸餃大王」，用餐時間到幾乎要等上將近一小時才有辦法吃到，即便等再久大家依然都願意，只為了品嚐招牌蒸餃跟巨無霸紅油抄手，飽滿多汁的內餡讓人一吃就上癮。從新光三越旁邊的巷子走進去轉個彎，遠遠就能看到排隊的人潮，而且店家是不接受訂位全部都是現場排隊，真的會讓人十分好奇究竟是什麼樣的美味可以讓顧客甘願排隊。

餐廳資訊

福大蒸餃館 名稱 : 福大蒸餃館

電話 : 現場排隊，不接受訂位

地址 : 台北市中山區中山北路一段140巷11號 (Google地圖)

營業時間 : 週一公休

營業時間 : 週二~週日 11:30-15:00、16:30-20:30

粉絲專頁 : 福大山東蒸餃大王

從捷運中山站2號出口步行大約2分鐘就可抵達，基本上用餐時間從巷子轉過來就能看到排隊的人潮，也是整條巷子中排隊排的最誇張的一間餐廳

餐廳環境

餐廳已經超過30年的歷史，也是日本人來台灣必吃的美食之一

經過門口的廚房可以看到蒸籠疊得非常高，這樣才能滿足店內顧客的點餐需求

如果想要回家也能吃到同樣的蒸餃，店家也有提供冷凍包可以購買

店內的空間還滿大的，不過為了盡量可以多容納一些顧客，兩側的走道只能一個人行走

醬料區再靠近入口的位置，每一種醬料都有準備好幾罐，方便顧客可以同時使用

菜單

建議可以在排隊時先想好要吃的餐點，等輪到可以進入時就順便跟店員點餐，這樣可以加快上餐的速度

小菜在門口的左側可以自取，店員會依照桌上的小菜盤把費用加在帳單上

小菜的種類滿多樣的，每盤的份量也算滿多的，都是涼拌小菜吃起來十分開胃

餐點介紹

這次一共點了一籠蒸餃、一份紅油抄手、一碗酸辣湯跟兩樣小菜，不過桌子的空間不大這樣完全塞滿整張桌子的空間XD

小菜拿的是「涼拌海帶絲」跟「涼拌豆干」，兩個都是有加辣椒微辣的口味

涼拌海帶吃起來清爽脆口，微辣的口感非常開胃

豆干吃起來軟嫩不過油稍微多一點，但味道吃起來還算滿清爽的

第一樣是「蒸餃」一籠有10顆，每顆都飽滿紮實，在燈光的照射下隱約可以看到裡面的肉餡

一口咬下裡面的湯汁不斷流出，外皮Q彈肉餡香濃，我滿喜歡外皮稍微有點厚度吃起來更有紮實感

第二樣是「酸辣湯」，裡面的配料十分豐富上面有撒上些許的蔥花

湯匙一撈滿滿都是配料，喝起來微酸微辣的口味真的十分過癮

裡面的配料主要有蛋花、豆腐、木耳以及少許的紅蘿蔔絲，整碗喝下去滿有飽足感的

把蒸餃放到酸辣湯裡面一起吃就變成湯餃，吃起來味道會更加香濃因為多了酸辣的味道

第三樣是「紅油抄手」，一碗有五顆蛋每顆都是巨無霸的超大餛飩

上面放滿榨菜吃起來帶有解膩的效果，不會整碗吃完會覺得過於油膩

抄手非常大一顆，要用筷子完整夾起來還滿不容易的，另一個特色就是這裡的紅油抄手是還有加入花生粉，跟醬汁拌在一起就像麻醬一樣

一口咬下裡面的肉餡非常紮實飽滿，外皮的大小幾乎沒辦法一口吃，但能吃到這麼大顆的抄手真的很過癮，搭配香濃的花生粉吃甜鹹交錯的味道非常好，辣油使用的量剛剛好主要是香氣居多，整體吃起來也不會有想像中的油膩感

結語

已經有很長一陣子都沒有為了吃一間餐廳排隊排這麼久，不過排這麼久真的滿值得的，蒸餃看似簡單但外皮的Q彈程度絕對是口感最大的關鍵，裡面的肉餡瘦肉居多還帶有湯汁，這就是吃蒸餃最想看到的畫面。看到紅油抄手的瞬間又不禁讚嘆起來，因為第一次看到這麼大顆的抄手裡面還有加花生粉，飽滿紮實的口感搭配鹹甜交錯的味道讓舌頭的味蕾有不同的體驗。雖然人潮非常多但上餐的速度滿快的，剛點完餐沒多久就全部上齊，這也難怪翻桌率可以這麼高。

餐廳資訊

名稱 : 福大蒸餃館

電話 : 現場排隊，不接受訂位

地址 : 台北市中山區中山北路一段140巷11號 (Google地圖)

營業時間 : 週一公休

營業時間 : 週二~週日 11:30-15:00、16:30-20:30

粉絲專頁 : 福大山東蒸餃大王