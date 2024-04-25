喜歡吃現撈海鮮？還是在找聚餐餐廳？放假帶家人來萬里跑點，吃現撈活海鮮，點6人套餐一整桌9道菜，有活龍蝦、石斑魚兩吃、超厚刺身、九孔海鮮沙拉…等，海鮮價格透明又實惠，還能順遊免費景點小洞穴碉堡，一旁就是超美海景～

◎行程推薦1：女王頭>野柳海洋公園>滿樓海鮮料理>駱駝峰碉堡>米琪淋乳凍蛋糕

◎行程推薦2：台電北部展示館>滿樓海鮮料理>女王頭或野柳海洋公園>駱駝峰碉堡

鮮滿樓海鮮料理 在哪？

鮮滿樓海鮮料理地址新北萬里區港東路！可直接導航“野柳女王頭”比較快，緊鄰野柳國民小學，看到這間紅色大招牌鮮滿樓海鮮料理就是，汽車可停放野柳地質公園停車場，吃飽還能去女王頭、野柳海洋世界玩一下～

地址：新北市萬里區港東路153號

聯絡電話：(02)2492-6180

營業時間：11:00~19:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是

服務費：無

平日就滿多遊客前來野柳玩，一次都是好幾輛遊覽車！週末例假日遊客多，建議可以先訂位～

現撈海鮮 價格透明

門口有很多活體海產可點！魚缸外面都有清楚標示，現撈海鮮價格透明，有多少預算就點適合的海鮮，今日海鮮有花蟹、石斑魚、牛奶貝、龍蝦、紅蟳..等，還有當日早上捕撈限量海鮮，今天是黑毛魚一尾880元，來海港吃海鮮就是讚，價格實惠又新鮮～

石斑魚一尾980元！一魚兩吃很划算，店員推薦魚頭煮湯、魚身清蒸最新鮮～

龍蝦殼很有光澤！活動力超旺盛，尾部不停拍跳～

鮮滿樓海鮮料理有一、二樓用餐空間！一樓適合一般散客有小圓桌與大圓桌～

二樓空間明亮 適合包場

二樓空間挺大！比一樓更寬敞，適合多人聚餐或團體包場，除了採光明亮冷氣也夠涼～

現場會提供一大壺冰水！想喝飲料或來一杯，冰箱也有多種選擇。

鮮滿樓海鮮料理 菜單

MENU菜單有單點與多人套餐！像是無菜單料理、預約菜色、手捲、熱炒、冷盤、主食..等，單點將近100種選擇，有選擇障礙朋友或人多點套餐比較划算，四人同行一個人570元就能吃飽飽，比較推薦六人套餐，一個人713元就能吃到活龍蝦、石斑魚兩吃～

這壺冰豆漿免費！到Google評論五星就送冰豆漿，冰豆漿香濃滑順，微甜度老少咸宜！

一、二樓都有大飯鍋！內用提供白飯無限量吃到飽，臺菜海鮮就是下飯，白飯是一定要的。

4280元 精選6人餐

精選6人套餐4280元！9道料理包含其中兩道活體海鮮，有活體海鮮就是加分，套餐吃得到石斑魚與活龍蝦，母親節、父親節或慶生都很適合，重點是一個人713元就能吃很爽～

綜合刺身

和風海鮮沙拉

塔香海瓜子

碧綠三鮮

蒜蒸龍蝦板條

避風塘小捲

石斑魚兩吃：清蒸/鹽烤/薑絲/味增 四選二

季節時蔬

白飯無限吃到飽

Google評論五星就送冰豆漿

綜合刺身

擺盤精美刺身除了生魚片，還有兩盤開胃小菜！今日生魚片是旗魚、鮭魚與海鱺，刺身以當天提供為主，刺身切的厚實很大片，開胃小菜涼拌海蜇皮滿好吃，小魚乾花生夠香，口味挺夠重我喜歡～

不同魚種有不同風味！先從淡生魚片開始吃，海鱺魚肉緊實白透亮，味道細膩又脆口，旗魚帶微量魚筋適合小口吃，夾配蘿蔔絲、沾哇沙米醬油，冰涼新鮮刺身帶點辛嗆辣，好吃～

鮭魚真的好新鮮！口感柔軟又有彈性，油脂豐盈卻不膩口，咀嚼起來是細膩鮭魚香，厚實吃起來就是爽～

和風海鮮沙拉

這道前菜沙拉挺奢侈！上面擺了好幾顆九孔，底部是爽脆生菜、番茄、小黃瓜片與玉子燒，淋上開胃和風醬很清爽，重點是中卷很厚實，一吃就知道有新鮮，吃起來有嚼勁，還吃得到中卷海鮮味～

九孔夠新鮮才敢用涼拌！九孔肉質鮮嫩又彈牙，沾點底部和風醬吃更開胃～

塔香海瓜子

平常吃熱炒都會來盤炒蛤蠣！來海港當然要吃炒瓜子，海瓜子殼比較薄，肉本身就比較小，用蒜頭、洋蔥與蔥段爆香，最後加一大把九層塔炒香，每一口都吃得到九層塔香，就是涮嘴停不下來～

碧綠三鮮

三鮮有蝦仁、中卷與花膠，每種海鮮個頭都挺大，加上洋蔥、碗豆、彩椒拌炒，旁邊還有青江菜裝飾，這盤份量很大耶！

花膠是大型魚才有的魚鰾，裡面是滿滿膠原蛋白，花膠Q嫩醬燒入味，這口感我喜歡，蝦仁與中卷鹹甜味融合一起很下飯～

龍蝦料理 蒜蓉粄條

這尾就是剛才超有活力的龍蝦，現撈立刻烹煮，粵菜龍蝦粄條這幾年很受國人喜歡，活體紅蝦單點一隻1680元！點6人套餐更划算，還沒靠近就聞到濃郁蒜蓉香～

龍蝦新不新鮮一撥就知道！輕鬆就能殼肉分離，龍蝦肉質鮮甜，口感彈牙又飽滿，一口塞進去真的很滿足～

龍蝦關節附肢一掰一拔！輕輕鬆鬆就把龍蝦肉取出，新鮮龍蝦才有辦法這樣掰折～

蒜蓉龍蝦粄條之前在日料店吃過！一吃就愛上這道，龍蝦肉質Q彈沒話說，下面手工粄條也好軟彈，吸附香濃蒜蓉醬真的很夠味，整個嘴巴佈滿蒜蓉香～

避風塘小卷

台灣造型的瓷盤好搶眼！酥炸小捲挺大一隻，旁邊還有配菜地瓜芋頭籤、四季豆與鱈魚香酥，加上滿滿蒜酥，旁邊還有綠葉小花裝飾，整盤看起來很大器～

這道一吃讓我驚艷！很多避風塘料理吃起來有點乾喉，這酥炸小卷外層好酥脆，肉質Q軟很有水份耶！搭配滿滿蒜酥鹹香真好吃～

清蒸石斑魚

石斑魚可以做二吃！清蒸、鹽烤、薑絲、味噌四選二，活海鮮盡量簡單烹調，石斑魚身我們選清蒸，清蒸最能吃出魚肉本身鮮甜味～

石斑魚隨便一夾都好厚實！新鮮石斑魚肉好細緻，加上底部特調醬汁有點微甜感，也很適合淋在飯上吃～

石斑魚味噌湯

石斑魚頭煮成味噌湯！魚頭肉比較少但肉質更細嫩，整體比較偏台式家常味，可以拌飯一起吃。

炒時蔬依照現場提供為主！今天我們點的是高麗菜，高麗菜爆香入味挺清甜，還吃得到小魚乾～

這餐海鮮料理讓人滿足！很適合帶家人來嚐鮮，還能一遊金山萬里景點，有單點、套餐、無菜單料理也能客製化料理，像是綜合刺身、碧綠三鮮、蒜蒸龍蝦板條、避風塘小捲、石斑魚都是必吃～

結束完鮮滿樓海鮮料理！附近有野柳女王頭、野柳海洋公園可走走，這兩個點家人都去好幾次，免費萬里駱駝峰碉堡有免費停車區，路徑就藏女王峰指標牌後方，一路走進去往上走，就會看到超美海景，還有小洞穴碉堡！母親節不知道去哪，可以考慮來趟萬里吃海鮮～

◎行程推薦1：女王頭>野柳海洋公園>滿樓海鮮料理>駱駝峰碉堡>米琪淋乳凍蛋糕

◎行程推薦2：台電北部展示館>滿樓海鮮料理>女王頭或野柳海洋公園>駱駝峰碉堡

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