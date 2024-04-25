雅苑粵菜港式飲茶 真的是 大巨蛋美食 唯一一家老字號好吃又適合聚餐的粵菜港式飲茶餐廳 ，

他們從1984年在長春路開店到2015年搬到現在光復南路加起來將近40年了，

而且google 四千多筆評論還保持4.0的高分，

能開那麼久的時間相信不管是口味或是價格應該是可以值得信任的，

連曾經香港電影裡的五億探長和港星曾志偉也都是常客喔，

他們的在台北真的算是港味十足的粵菜餐廳，

可說是引領當時台灣人吃飲茶的潮流喔！

這次幾個朋友一起來吃一致覺得這是可以常來的地方，

因為不管是他們的雅苑蝦餃皇、蘿蔔牛雜盅、芋絲炸春捲、雞茸粟米羹都非常好吃喔，

其他的品項等之後再慢慢來嘗試，

這次先趕快來介紹吧～

內容目錄 Toggle

雅苑粵菜港式飲茶 店家環境

▲ 他們就在大巨蛋對面的二樓，

靠窗的座位還可以欣賞到整棟的101～

從1984到現在快40年了，

是台北現在為數不多的老字號港式飲茶！

▲ 他們竟然全年無休真的是太感人了~

▲ 位子算是蠻多的，

但他們假日時候人也很多最好先預約訂位喔～

▲ 老饕朋友竟然有他們家的貴賓卡，

真不愧是老饕～

雅苑粵菜港式飲茶 菜單價格

▲MENU(拍攝於2023/08/30，一切以店內現場為主喔！)

現在好像只有叉燒飽漲到130，

其他好像變動不大～

雅苑粵菜港式飲茶 餐點推薦

港式點心

蔥花油條腸 NT.110

這個將油條包在腸粉裡的品項在其他的店有些叫做炸兩，

別的店大概就是直接這樣吃或是沾豉油一起吃，

在這竟然多上了兩個醬，

老饕朋友立馬示範要將豉油和芝麻醬一起倒進去，

沒想到混合兩個醬之後的炸兩味道變得多層次，

真的讓我大開眼界好好吃喔～

雅苑蝦餃皇 NT.160

這個聽說就是雅苑的招牌必點，

看裡面的餡料就知道真是料多實在，

光蝦子應該超過兩隻的量吧，

看官網上介紹別人家的蝦餃皇餡料頂多2~3兩，

他們家的竟然足足有4兩，

所以這個真的是必點不可以錯過喔～

蟹子蒸燒賣 NT.150 & 豉汁蒸排骨 NT.120 & 時菜牛肉球 NT.100

他們家的燒賣港點這些應該都是他們自己做的不是從外面工廠訂的，

吃起來感覺真的跟外面的不同，

燒賣吃起來就不會像很多冷凍的太硬咬不動，

豉汁蒸排骨比起別家稍微鹹香一點排骨一吃就脫骨，

牛肉球算是Q彈有勁，

真的都很不錯喔～

蜜汁叉燒飽 NT.130

小時候看港片裡去港式飲茶必點的一定是叉燒包，

這次看到這裡有賣叉燒包肯定要點下去啊！

他們家的叉燒包內餡香甜包含肉汁而外皮綿密很不錯，

唯一的缺點就是…內餡如果再多一點也更好，

或是整個更大顆也會更好～

蘿蔔牛雜盅 NT.360

這是老饕好朋友超級推薦的一道，

也是他們網站也大推的，

牛肚Q軟吸附很多湯汁不會難咬，

牛筋是更軟嫩好吃，

重點是蘿蔔真的是入口即化，

這道真的是必點～

脆皮鹹水角 NT.100

鹹水角是我喜歡的，

外酥內軟內餡多汁，

整個就是我的愛，

這個是我第二推薦的～

芋絲炸春捲 NT.100

芋絲炸春捲這道很特別，

是我第一次看到用芋頭削成絲塞入春捲內，

吃起來內餡還可以吃到芋頭的纖維還有芋頭香，

想嘗鮮的朋友一定要試試這道～

鮮蝦腐皮捲 NT.180

這真的是一道有歷史的菜，

第一次看到腐皮捲中間還有美乃滋當醬，

甚至還有塞一個櫻桃，

整個就很復古的感覺，

用腐皮捲沾他們自製美乃滋真的很特別～

湯羹

雞茸粟米羹 NT.330

這道也是老饕好朋友必點，

朋友說他們家的雞茸粟米羹真的是他的愛，

湯裡面玉米非常多而且勾芡調味都非常剛好，

喜歡喝玉米濃湯的朋友絕對要點這道～

煲仔菜

啫啫滑雞煲 NT.350

這道是食材放於煲中經過極高溫度的燒製時，

煲中的湯汁不斷快速蒸發而發出嗞嗞聲，

嗞嗞而粵語發音為啫啫，

於是就叫做啫啫煲；

裡面的雞肉和香菇真的都裹滿醬汁，

這個啫啫滑雞煲真的超級下飯的～

雅苑粵菜港式飲茶 店家資訊

雅苑粵菜港式飲茶

官方網站：http://www.yayuen.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yayuen.tw

營業時間：11:00 ~ 22:00

店家電話：02 27521112

店家地址：台北市大安區光復南路202號2樓(捷運國父紀念館站5號出口)

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/yayuen-tw/