雅苑粵菜港式飲茶 真的是 大巨蛋美食 唯一一家老字號好吃又適合聚餐的粵菜港式飲茶餐廳 ，
他們從1984年在長春路開店到2015年搬到現在光復南路加起來將近40年了，
而且google 四千多筆評論還保持4.0的高分，
能開那麼久的時間相信不管是口味或是價格應該是可以值得信任的，
連曾經香港電影裡的五億探長和港星曾志偉也都是常客喔，
他們的在台北真的算是港味十足的粵菜餐廳，
可說是引領當時台灣人吃飲茶的潮流喔！
這次幾個朋友一起來吃一致覺得這是可以常來的地方，
因為不管是他們的雅苑蝦餃皇、蘿蔔牛雜盅、芋絲炸春捲、雞茸粟米羹都非常好吃喔，
其他的品項等之後再慢慢來嘗試，
這次先趕快來介紹吧～
雅苑粵菜港式飲茶 店家環境
▲ 他們就在大巨蛋對面的二樓，
靠窗的座位還可以欣賞到整棟的101～
從1984到現在快40年了，
是台北現在為數不多的老字號港式飲茶！
▲ 他們竟然全年無休真的是太感人了~
▲ 位子算是蠻多的，
但他們假日時候人也很多最好先預約訂位喔～
▲ 老饕朋友竟然有他們家的貴賓卡，
真不愧是老饕～
雅苑粵菜港式飲茶 菜單價格
▲MENU(拍攝於2023/08/30，一切以店內現場為主喔！)
現在好像只有叉燒飽漲到130，
其他好像變動不大～
雅苑粵菜港式飲茶 餐點推薦
港式點心
蔥花油條腸 NT.110
這個將油條包在腸粉裡的品項在其他的店有些叫做炸兩，
別的店大概就是直接這樣吃或是沾豉油一起吃，
在這竟然多上了兩個醬，
老饕朋友立馬示範要將豉油和芝麻醬一起倒進去，
沒想到混合兩個醬之後的炸兩味道變得多層次，
真的讓我大開眼界好好吃喔～
雅苑蝦餃皇 NT.160
這個聽說就是雅苑的招牌必點，
看裡面的餡料就知道真是料多實在，
光蝦子應該超過兩隻的量吧，
看官網上介紹別人家的蝦餃皇餡料頂多2~3兩，
他們家的竟然足足有4兩，
所以這個真的是必點不可以錯過喔～
蟹子蒸燒賣 NT.150 & 豉汁蒸排骨 NT.120 & 時菜牛肉球 NT.100
他們家的燒賣港點這些應該都是他們自己做的不是從外面工廠訂的，
吃起來感覺真的跟外面的不同，
燒賣吃起來就不會像很多冷凍的太硬咬不動，
豉汁蒸排骨比起別家稍微鹹香一點排骨一吃就脫骨，
牛肉球算是Q彈有勁，
真的都很不錯喔～
蜜汁叉燒飽 NT.130
小時候看港片裡去港式飲茶必點的一定是叉燒包，
這次看到這裡有賣叉燒包肯定要點下去啊！
他們家的叉燒包內餡香甜包含肉汁而外皮綿密很不錯，
唯一的缺點就是…內餡如果再多一點也更好，
或是整個更大顆也會更好～
蘿蔔牛雜盅 NT.360
這是老饕好朋友超級推薦的一道，
也是他們網站也大推的，
牛肚Q軟吸附很多湯汁不會難咬，
牛筋是更軟嫩好吃，
重點是蘿蔔真的是入口即化，
這道真的是必點～
脆皮鹹水角 NT.100
鹹水角是我喜歡的，
外酥內軟內餡多汁，
整個就是我的愛，
這個是我第二推薦的～
芋絲炸春捲 NT.100
芋絲炸春捲這道很特別，
是我第一次看到用芋頭削成絲塞入春捲內，
吃起來內餡還可以吃到芋頭的纖維還有芋頭香，
想嘗鮮的朋友一定要試試這道～
鮮蝦腐皮捲 NT.180
這真的是一道有歷史的菜，
第一次看到腐皮捲中間還有美乃滋當醬，
甚至還有塞一個櫻桃，
整個就很復古的感覺，
用腐皮捲沾他們自製美乃滋真的很特別～
湯羹
雞茸粟米羹 NT.330
這道也是老饕好朋友必點，
朋友說他們家的雞茸粟米羹真的是他的愛，
湯裡面玉米非常多而且勾芡調味都非常剛好，
喜歡喝玉米濃湯的朋友絕對要點這道～
煲仔菜
啫啫滑雞煲 NT.350
這道是食材放於煲中經過極高溫度的燒製時，
煲中的湯汁不斷快速蒸發而發出嗞嗞聲，
嗞嗞而粵語發音為啫啫，
於是就叫做啫啫煲；
裡面的雞肉和香菇真的都裹滿醬汁，
這個啫啫滑雞煲真的超級下飯的～
雅苑粵菜港式飲茶 店家資訊
雅苑粵菜港式飲茶
官方網站：http://www.yayuen.com.tw/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/yayuen.tw
營業時間：11:00 ~ 22:00
店家電話：02 27521112
店家地址：台北市大安區光復南路202號2樓(捷運國父紀念館站5號出口)
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