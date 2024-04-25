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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大同區拌伴石頭火鍋 | 台北寧夏夜市美食．爆香鍋底香氣十足．湯頭甘甜順囗．一口接一口吃不停的鍋物美味

台北市大同區拌伴石頭火鍋 | 台北寧夏夜市美食．爆香鍋底香氣十足．湯頭甘甜順囗．一口接一口吃不停的鍋物美味

2024-04-25 14:20:11 寶小銘 人氣：107
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窩客好文

寶小銘

發表篇數：526篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：拌伴石頭火鍋
phone02-25555055
place台北市大同區103台北市大同區寧夏路23-3號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「拌伴石頭火鍋」是台北寧夏夜市裡新開的一間火鍋店，石頭火鍋美味的關鍵就是爆炒香氣搭配上濃郁香甜的高湯，店裡的肉品海鮮和火鍋料食材品質也都相當不錯；另外店裡特製的沙茶醬有著獨特的香氣，讓整體美味更加分。

 

「拌伴石頭火鍋」就位於寧夏夜市的遊戲攤位區旁，可以吃完火鍋再來玩遊戲試手氣。火鍋店的營業時間是配合夜市的，17:00開始，直到凌晨02:00(點餐至00:30止)。

 

「拌伴石頭火鍋」店裡空間呈現簡約時尚的裝潢風格，悠閒不擁擠的用餐環境，搭配現場播放的流行音樂，讓人用餐時能放鬆心情享用美味。

 

店裡的座位有二人座、四人座，也有吧檯區，所以一個人也可以盡情享用火鍋。

 

餐桌上的石頭鍋裡已有香油，另外還有菜盤、一碗沙茶和石頭火鍋爆炒的高湯和食材。

 

自助區有各式沾醬和兩種飲料。

 

菜盤盛裝有大量的高麗菜和其他火鍋料食材。

 

接著服務生就會來進行桌邊現炒爆香，調味食材在經過爆炒後香氣四溢。

 

肉片也會爆炒至半熟，不過部分較高等級的肉品，店家說會影響整體口感，所以不建議爆炒。

 

現炒爆香最後流程就是加入高麗菜爆炒後，再加入由大骨熬煮的高湯，就完成了石頭火鍋的湯底了。

 

爆炒完成後就可以隨心所欲放入其他食材熬煮了。

 

我們已經來訪三次了，每次都點選不同肉品嚐嚐鮮。「拌伴石頭火鍋」的肉品肉質都很不錯喔！

 

喜歡吃海鮮的朋友們，可以點選「豪華五鮮」，五種海鮮食材鵬澎湃上桌，而且每一樣都很肥美厚實、鮮度十足！

 

店裡嚴選的肉品肉質細嫩、油花分布平均，每一肉片都滿大一片的。還有海鮮鍋的鯛魚片也是很大一片！

 

肉片在石頭鍋裡涮煮後，鮮嫩口感搭配著高湯香氣，一口吃下好過癮！

 

各種海鮮食材也讓人一口接一口吃不停，吃得出是來自大海的新鮮食材。

 

鍋物料理的最佳配角非「沙茶」莫屬了，「拌伴石頭火鍋」的沙茶醬是店家特製的，獨特的香氣、鹹香中帶有微辛，一連吃好幾口也不會感到膩口。

 

高麗菜在經過爆炒，以及高湯的熬煮，呈現出脆嫩而清甜的滋味。

 

這裡的脆丸口感特別Q彈爽口，所以我們另外加點一份；還有手工魚鮫也很不錯，肉餡紮實、略有嚼勁，而且煮久了也不容易爛。

 

我們也另外加點了「蝦滑」，蝦滑的表現也很讚，鮮嫩滑順的口感，吃得到鮮甜彈牙的蝦肉。

 

在石頭火鍋熬煮的烏龍麵和冬粉，就是特別不一樣，充滿著迷人的香氣。

 

石頭火鍋的湯頭喝起來特別鮮美甘甜，爽口而不膩。

 

「拌伴石頭火鍋」是我滿喜愛的一間火鍋店，用餐環境佳，肉品海鮮和火鍋食材的品質都很不錯，爆炒後的香氣美味，會讓人食指大動、滿嘴生香。

 

最後來分享一下「拌伴石頭火鍋」的菜單，喜愛鍋物料理的朋友，可以來嚐鮮看看喔！

 

《店家資訊》

「拌伴石頭火鍋

地址：台北市大同區寧夏路23之3號

電話：02-25555055

營業時間：17:00-02:00(最後點餐00:30)

 

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