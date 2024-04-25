

PS.最後有彩蛋驚喜別忘了看到最後唷~

豺狼影音介紹 https://www.youtube.com/shorts/KUrAtQ8IJpA





二月牌沙茶爐最招牌的就是道地的海鮮汕頭火鍋,使用溫體豬跟溫體牛,海鮮都是當日新鮮採買現流的海鮮唷~總店位在台南,今天我們來的是新莊分店,地點非常好找,離捷運幸福站走路約莫10分鐘

在地深耕經營已超過七年了,還有蠻多媒體節目採訪還有很多老饕推薦過!所以今天特別跟豺狼一起來用餐,店面有一樓二樓用餐區座位是大圓桌蠻適合大夥一起吃鍋一起聊天聚會





朋月栻 二月牌沙茶爐菜單及用餐方式

二月牌沙茶爐經典招牌就是海鮮汕頭鍋,而且使用的海鮮都是當日新鮮採買像是透抽.扇貝.蝦.魚.貝類.螃蟹等,這些都可以依照人數自己決定要大份或小份還有要吃哪幾種幾層唷~

當然還有不同人數的優惠套餐可以選擇喔~



現場除了海鮮類還有一個很大的特色,二月牌沙茶爐使用溫體的豬肉.牛肉還有各種肉品可供選擇喔~



一樓還有一個大冰箱裏面有各式的蔬菜.菇類.餃類.而且每個種類的價格都有很明確的標價可供選擇參考唷!尤其推薦的是他們的各種手工特色丸類魚漿和飲料,飯後還可以來支霜淇淋唷!



豺狼和小幫手今天的餐點介紹及實際分享

今天為了能夠吃到特色菜及完整分享給大家,我們選擇是全單點唷~

海鮮汕頭鍋我們選擇了五種不同的海鮮塔，海鮮是由店家事先幫忙蒸煮再搭配汕頭鍋底，鍋底是使用大骨 扁魚與酥炸魷魚，多種海鮮精華熬煮出金黃湯頭，風味甘醇清爽．



蒸小捲絕對不能錯過，肉質Q彈鮮味十足蒜末的加入更是點睛之筆，小份量就整整兩隻而且已經切好食用非常方便



蒜蓉白蝦雖然不是超級大隻的那種但蝦肉飽滿緊實，蒜味濃郁超級新鮮好吃，非常Ｑ彈



今天這份裡面有三種不同的貝類（蛤蠣．竹蛤．海瓜子）每一顆都是飽滿新鮮可以吸到滿滿海鮮的甜味～讚！



大扇貝整整5顆每一顆超級飽滿，都可以吃到鮮甜的味道很過癮



貝類裡面有三種不同的貝類每顆都是飽滿可以吸到滿滿海鮮的甜味，裡面還有竹蛤好特別耶！



鱸魚肉質細緻又大又鮮美，店家已經是先幫忙剔刺，所以方便好吃我一人就可以吃掉一整條

不誇張冰箱裡的每一種看起來都好好吃，我一樣也不能割捨，所以不小心手滑就這麼一大桌了，

其中有幾樣我要特別推薦一下：

蟹肉麻糬：蟹肉大家都吃過我第一次吃到裡面竟然包麻糬，口味超讚超特別

麻香丸：這也是手工製作口味很特別不是狠辣而是有口感又香氣

基隆有名的排骨酥：這口味很道地可以吃到瘦肉的口感

台南黑輪．南門燕餃．魚肉湯包．起司丸．．．．每一款都很有特色且多為手工製作讓我吃得好滿足！



飛魚卵花枝漿跟墨魚漿我要特別推薦一下＂必點＂裡面真材實料超級好吃每一口都可以吃到花枝及墨魚真的好好吃喔！



雜燴粥：最後火鍋的湯底還會加入白飯．蛋．青蔥．算酥等煮成雜燴粥一點都不浪費．．．當然我們是完全吃不完所以最後打包帶回家當明天晚餐囉～



今天整體的用餐我非常滿意，從服務人員帶位送餐．餐點介紹到上菜還有每一種海鮮的口味新鮮度我們給了五星推薦唷！喜歡海鮮的朋友非常推薦要來吃吃看唷！

這裡很適合家庭聚餐或朋友聚會，也蠻適合包場慶生活動唷！

二月牌沙茶爐現在有蠻多優惠活動唷!（活動細節與內容等由二月牌擁有最終解釋權）

#2024超澎派光雕秀活動內用➕1元即贈-新鮮手切溫體豬一盤

當月壽星出示證件贈送無酒精香檳，樣式由店家現場決定（每桌限一次）

來了!來了!彩蛋唷!免費彭湃夾蛤蠣瀑布玩遊戲唷!

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2．出示截圖給店家即可參加活動唷!

朋月栻 二月牌沙茶爐 新莊店地址及相關資訊

地址：新北市新莊區中華路二段103號

電話： 02 29971316

營業時間： 週一 公休

週二~週五 17:00–23:00

週六~週日 12:00–14:30, 16:30–00:00

官網訂位:https://inline.app/booking/-Ldv7E1o28utLTmcK9ja:inline-live-2a466/-Ldv7E5tpGV2T-myf9Jn

FB粉專:https://www.facebook.com/nuz1443e/

IG:https://www.instagram.com/two_seafood/



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