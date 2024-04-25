永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar─永安市場捷運站美食，聚餐新選擇：三小時16款生啤酒加調酒暢飲只要799元！人氣爆汁紅酒嫩煎骰子牛、超大尾鮮脆Q草蝦、涮嘴炸烤檸檬風味雞翅、噴香迷迭雞肉串、孜然羊肉串、黑胡椒牛肉串是必點，配備200吋超大投影幕│附菜單，台北運動酒吧、Dcard推薦永和美食、Dcard推薦台北餐酒館

目錄索引

1. 關於海神弄局餐酒Bar

2. 交通指引│海神弄局餐酒Bar

3. 海神弄局餐酒Bar環境開箱

3.1 海神弄局餐酒Bar200吋超大投影幕

3.2 海神弄局餐酒Bar半戶外用餐區

3.3 海神弄局餐酒Bar用餐空間

4. 海神弄局餐酒Bar餐點分享

4.1 人氣TOP1 鹽焗草蝦

4.2 人氣TOP2 紅酒嫩煎骰子牛

4.3 人氣TOP3 炸烤檸檬風味雞翅

4.4 人氣TOP4 迷迭雞肉串

4.5 人氣TOP5 孜然羊肉串

4.6 人氣TOP6 黑胡椒牛肉串

4.7 酒食 炸物拼盤

4.8 酒食 和風鱈魚肝

4.9 調酒 蘭柚灣

5. 消費資訊

5.1 海神弄局餐酒Bar餐點評價

5.2 海神弄局餐酒Bar菜單

5.3 優惠資訊

6. 永和餐酒館相關資訊

關於海神弄局餐酒Bar

「永和餐酒館」

「永安市場捷運站美食」

「台北運動酒吧 x Dcard推薦永和美食 x Dcard推薦台北餐酒館」

海神弄局餐酒Bar在哪裡？

海神弄局餐酒Bar位於新北市永和區保平里保平路188號，近永安市場捷運站、樂華夜市、國立台灣圖書館，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，好停車適合聚餐。

海神餐酒館環境 / 餐點特色

「運動酒吧 x 200吋超大投影幕」

「比賽轉播 x 飛鏢」

「現做酒食 x 海鮮料理 x 燒烤 x 炸物」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-永安市場捷運站 (走路8分鐘)、公車-保平路口站 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (保平路)

汽車：附近汽車收費停車格 (保平路)、Times停車場-永貞路 (走路2分鐘)

交通指引│海神弄局餐酒Bar

樂華夜市附近 / 永安市場捷運站 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

姊妹們下班後聚會的好地方+1~

在樂華夜市、永安市場捷運站、國立台灣圖書館附近的高評價永和餐酒館─海神弄局餐酒Bar。

附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸網絡、好停車，蠻適合安排聚餐活動的。

海神弄局餐酒Bar環境開箱

招牌顯眼

聚餐當天，搭乘捷運到永安市場捷運站下車後，走路大約10分鐘就看到了相當顯眼的海神弄局餐酒Bar招牌 & 主打的「三小時無限暢飲799元」。

三小時暢飲799元

不分平假日，三小時無限暢飲13款調酒 + 3款啤酒，真的只要799元！

13款調酒 / 3款啤酒暢飲

一杯又一杯的shot放在鑲有繽紛燈串的架子上，超~吸睛！

繽紛無酒精SHOT塔

可以客製化無酒精版本。

無酒精SHOT塔

放大版菜單

餐酒館門口設置放大版菜單，方便路過的朋友們參考。

飛鏢機

調酒Show

單點調酒、調酒無限暢飲都是現點現調的，可以選擇坐在吧檯區欣賞調酒秀。

海神弄局餐酒Bar 200吋超大投影幕

台北運動酒吧

為台北運動酒吧之一的海神弄局餐酒Bar，設置200吋超大投影幕，想熱血一波看球賽可以選擇來這~

200吋超大投影幕-球賽轉播

用餐空間配置200吋超大投影幕 + 大螢幕電視一台，每一個座位都可以看到球賽轉播畫面。

海神弄局餐酒Bar半戶外用餐區

半戶外用餐區

2人桌

海神弄局餐酒Bar用餐空間

內用空間

一個人走進海神弄局餐酒Bar不尷尬，可以選擇在吧台區喝杯調飲、調酒、吃點現烤串燒。

吧台區

吧台區左側為出餐區；右側設置可供5~6人聚餐的舒適沙發區。

沙發區

選用的沙發座椅坐感蠻軟Q、紮實的，可以很放鬆地在充滿慵懶氛圍的空間裡享受美食。

桌面配置

每張桌上都有放置分食盤、筷子、紙巾、濕紙巾、桌面垃圾桶，放便用餐時就近取用。

Line點餐

免等候！

貼心設置QR Code，提供給用餐的朋友們掃描 → 使用LINE點餐。

海神弄局餐酒Bar餐點分享

這餐點了：

鹽焗草蝦

紅酒嫩煎骰子牛

迷迭雞肉串

孜然羊肉串

黑胡椒牛肉串

炸物拼盤

和風鱈魚肝

炸烤檸檬風味雞翅

蘭柚灣

人氣TOP1 鹽焗草蝦

鹽焗草蝦 300元

當天吃到最驚豔的就是這道！

巧妙地運用粗顆粒鹽將草蝦原有的水分、鮮美完美地鎖在蝦肉之中，輕鬆不費力地脫除蝦殼後，嚐嚐Q、彈、脆、鮮的草蝦好味。

人氣TOP2 紅酒嫩煎骰子牛

紅酒嫩煎骰子牛 280元

肉肉控很推這道！

每一塊大小差不多的骰子牛，都可以享用到在料理中添加紅酒提香，軟嫩不硬、牛鮮味飽滿、無腥味的好滋味。

人氣TOP3 炸烤檸檬風味雞翅

炸烤檸檬風味雞翅 250元

清新配方調味的檸檬風味雞翅，經過酥炸、烘烤後，灑上白芝麻、海苔粉點綴 → 出餐。

必須說！

料理雞翅的廚師長很用心，精準控制火侯、時間，讓每一支雞翅都是呈現美麗金黃色、無焦黑的。

先吃到了外層雞皮的微脆口感，接著是內裡滑嫩細緻的雞肉，化在嘴裡的層次香氣，整體鹹度蠻剛好的，讓人吃完一支會想再吃一支。

人氣TOP4 迷迭雞肉串

迷迭香雞肉串 120元

喜歡串燒的朋朋們，有推這道~

經過醃漬的雞肉 → 現點現烤，可以吃到蘊藏在雞肉裡的淡淡清香。

人氣TOP5 孜然羊肉串

孜然羊肉串 180元

這羊肉，讚的~

加入了就像專為羊肉而生的孜然粉，巧妙地平衡了羊肉原有的濃厚味道，美味再升級。

人氣TOP6 黑胡椒牛肉串

黑胡椒牛肉串 180元

經典不敗的黑胡椒牛肉串，可以細細咀嚼完美融合於牛肉中的黑胡椒香氣、些微的辣感。

酒食 炸物拼盤

炸物拼盤 350元

含肉率高、酥嫩多汁雞塊 + 外層酥香內裡吃得到軟綿馬鈴薯的香脆薯條 + 爆汁雞球 + 吃得到小小花枝塊的花枝丸，一次擁有，不沾番茄醬就好吃~

酒食 和風鱈魚肝

和風鱈魚肝 160元

朋友推薦可以搭配調酒一起享用的酒食─和風鱈魚肝。

接近入口即化般的綿滑口感，化在嘴裡的味道有點像鮪魚罐頭開封的香氣，搭配洋蔥絲、白芝麻、和風醬油增添整體風味層次，蠻爽口的。

調酒 蘭柚灣

蘭柚灣 380元

龍舌蘭 / 薄荷 / 馬里布椰子蘭姆酒 / 柚子 / 氣泡水

女生朋朋很推這杯！

以龍舌蘭為基酒，搭配帶有椰子香氣的馬里布椰子蘭姆酒堆疊層次，添加薄荷、柚子提香，成就這杯酒感低的清爽型調酒。

整體甜度低、順口的藍柚灣，很適合夏天夜晚點一杯佐餐。

消費資訊

用餐日期：2024年/04月

付款方式：現金

每人低消300元

海神/弄局餐酒Bar餐點評價

永和餐酒館，選擇到樂華夜市附近的台北運動酒吧─海神弄局餐酒Bar看球賽轉播、聚餐。

在充滿慵懶氛圍的舒適空間裡，分食這餐點的：鹽焗草蝦、紅酒嫩煎骰子牛、迷迭雞肉串、孜然羊肉串、黑胡椒牛肉串、炸物拼盤、和風鱈魚肝、炸烤檸檬風味雞翅，享受美食療癒，每一道餐點在美味上的表現均有在水準線上，是會列入餐酒館回訪名單的~

海神弄局餐酒Bar菜單

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar菜單 (來源：海神弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

優惠資訊

Google五星評論，贈送一份炸物

永和餐酒館-海神弄局餐酒Bar優惠資訊 (來源：海神/弄局餐酒Bar FB粉絲頁，2024/04月)

永和餐酒館相關資訊

海神弄局餐酒Bar

類型：永和餐酒館 / 永安市場捷運站美食 / 台北運動酒吧 / Dcard推薦永和美食 / Dcard推薦台北餐酒館

設施：洗手間 / 飛鏢 / 200吋投影幕

⏰ 營業時間

每天 18：00~清晨04：00

📍 地址：新北市永和區保平里保平路188號

📞 電話：02-2922-8118

海神/弄局餐酒Bar 線上訂位

海神/弄局餐酒Bar FB粉絲頁

海神/弄局餐酒Bar IG



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