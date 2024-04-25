泰國芭達雅TERMINAL21 PATTAYA 航站購物中心，吃美食購好物、娛樂休閒一次搞定!

來到泰國芭達雅絕對一定要來 Terminal21 Pattaya航站購物中心 一逛! 這邊以環遊世界為主題，每一個樓層代表著不同的國家，巴黎、倫敦、義大利、東京、舊金山及好萊塢，並設有24小時營業超市、電影院、美食區等500家店，可以說是一邊逛街購物、享受美食、玩樂集結一區的好所在。

泰國Terminal21 Pattaya航站購物中心交通方式

●請飯店幫忙叫車

●手機使用Bolt App叫車或是摩托計程車前往即可。

Terminal21 Pattaya航站購物中心位於芭達雅二路與芭達雅北路的交叉路口，是芭達雅北區最大的購物中心，周邊還有自家樓上的 Grande Centre Point Pattaya飯店 ，斜對面就是，如果有時間就可以順便去看秀唷~

TERMINAL21 PATTAYA樓層簡介

G層-巴黎，時尚產品/服裝/箱包/配件 包括貨幣兌換點和行李寄存處。

M樓-倫敦，時尚產品/運動鞋/超市/以及餐廳、咖啡館、飲料。

1樓-義大利，手機/電子設備/銀行/內衣/按摩店-水療和香水/藥局。

2樓-東京，各種來自泰國的紀念品/服裝/加工食品/泰國村。

3樓-舊金山，所有餐廳。

Terminal21 Pattaya 以環遊世界為主題，購物中心每層樓更是展現了不同國家風情。從G樓大門進來就看到滿滿行李箱及行李輸送帶，一整個模擬機場在領取行李情境，且門口還有停機坪，上面還停了架大飛機，就連搭手扶梯進閘門，也像在機場登機一樣，真的是將航空站搬來Terminal21 Pattaya，這購物中心真的超級浮誇，建議大家一定要安排一天來這逛逛~~

好吧! 我一進來看到這巴黎鐵塔我就瘋了，無法去巴黎的我，就在這邊過過癮拍拍照吧!!

這一次跟姊妹們到Terminal21 Pattaya前，小凉就指定要吃Nara Thai Cuisine，雖然台灣也有分店，但都到泰國來了一定要在當地品嘗最正宗的泰式料理囉!!

Nara Thai Cuisine真的很厲害、連續3年榮獲米其林推薦。

每月都會推出獨家菜單

Nara Thai Cuisine 在Terminal21 Pattaya 2樓層TOKYO主題。店門外都有親切的服務人員在接待，整間餐廳的座位分室內以及戶外，且裝潢與餐桌椅得質感完全比台灣分店要來的浮誇不少。

Nara Thai Cuisine不愧是來泰國必吃最正宗的泰式料理，一開始的開胃菜擺盤設計就令人驚艷，且這是一道結合泰式小吃的特色開胃菜，有豬肉沙嗲、柚子沙拉、魚餅、春捲以及蝦子等來搭配店家的特製醬汁，但小凉個人覺得單吃滋味就非常棒囉!

黃咖哩炒螃蟹，以整隻螃蟹入菜真的很狂又霸氣，螃蟹肉質不只是新鮮又好吃，黃咖哩醬相當濃郁且下飯，不誇張小凉是直接拌飯吃了一大碗呢

蝦醬炒空心菜也是泰式料理必點之一

泰式檸檬魚，魚肉不只是厚實還很軟嫩，搭上頭的蒜頭辣椒一起入嘴，且酸中帶辣香、讓滋味更有層次美味。

泰式河粉，搭配了去殼鮮蝦、蛋酥、豆芽菜、花生等，吃的時候可以擠些檸檬汁一起拌著吃，讓味道更具層次唷!

這一道濃醇的椰子冰淇淋配上八種配料，讓你隨心所欲搭配自己的專屬甜品。再上桌時還會使用乾冰淋上熱水，一整個超夢幻～

芒果糯米飯在正宗的泰式餐廳才吃的到，建議來這一定要點來品嚐看看。新鮮的芒果很甜香搭上有嚼勁的糯米，在炎熱的夏日裡不想吃飯，直接點這道來吃也很開胃唷!

榴槤糯米飯，店家嚴選泰國品種最好的金枕頭榴槤來搭配糯米飯。對於不敢吃榴槤的小凉來說還真不敢試，但經由泰國達人將榴槤果肉與糯米一同搭配底部的椰奶一口入嘴，滋味有讓我驚艷到；原來這樣的搭配是好吃的耶!

喜歡一群志同道合的姊妹一起旅遊就是如此幸福，點餐可以任意選，逛街也不怕累。

我們當日吃完正宗泰式料理Nara Thai Cuisine後，就直接先往一旁的Terminal 21 Pattaya市集逛去，這邊是以各種泰國美食、紀念品、香氛、伴手禮、服飾、皮件、泰國加工食品、文青手作商品等為主，且在價格上都很便宜、當然就是買越多省越多的概念XDD

各式口味豬皮，這很適合當下買回飯店配酒!

果乾系列

一開始我還真不知道這是啥，還以為是某種果凍類，後來朋友才告知這是泰國常見的軟糖，綠色的是香蘭葉軟糖，咖啡色的是椰漿糖，很推薦大家試試泰國道地的軟糖唷!

逛累了! 現場還有不少的現買現打的果汁唷!

不得不說這邊的衣服好便宜，一不小心我又帶了幾條大象褲回台灣!

這家有不少造型香氛皂，可以買來送親友唷!

你以為我要來看劇場嗎? 哈哈! 這是Terminal21 Pattaya 2樓東京主題廁所~~~ 而且從通道開始一路進到廁所內都有滿滿的日式造景，讓我沿路狂拍照><

就跟著小凉來看看 Terminal21 Pattaya 有多好逛，讓我們從TOKYO樓層的東京步行街開始吧!!

這一樓層有不少泰國設計師的原創店，很多手作包包、飾品、鞋子、服飾等，一整個會讓人失心瘋的買不停，沒帶泰銖無所謂，信用卡直接刷更方便，如果堅持要現金，購物中心入口旁也有一家黃色的T.T. Currency Exchange Pattaya可以換匯唷!

來到泰國一定少不了買些大象相關的包包款~

這家Oh La La的飾品店小凉很推薦，不只是有多種材質製作的項鍊、手環、耳環、戒指，還有太陽眼鏡等相當好選購，我就這邊買了不少~~

走道上也都會有標示商家店名及方向，也有提供很多特色休息區，不只是讓你小坐休息，還能拍上不少美照呢

泰國品牌MERIMIES這款包包很有特色且色彩繽紛，很適合時髦的女孩來購買。

3 BROTHERS是許多人來泰國常購買的伴手禮店。在這邊可以買到不少燕窩、防蚊液、五塔散、泰國蛇牌爽身粉、芒果乾、榴槤乾等，一次買足給親朋好友的禮物唷!

這家品牌服飾”DOLLY BEACH”就很適合現場買，晚點直接換上到達芭達雅海灘或網美酒吧拍上一系列的美照啦!!

這家KUNJARA也是泰國品牌的唷! 不管是衣服或鞋款都很有特色~~

最讓我驚豔的是 Terminal21 Pattaya 內，竟然有美甲店！！！早知道我就不要在台灣用、直接來這邊享受一次不一樣的美甲體驗!!! 偷偷說這邊價格真的很超值，比台灣便宜很多很多，看了下價目表的當下真想吐血，那個價格我幾乎可以雙手、雙腳一次保養加光療!! 所以有再做美甲的朋友，來到泰國一定要試試這邊的花樣唷!!

姊妹做美甲的當下，男生或長輩可以來隔壁SPA按摩唷!!一旁還有美睫、美髮店，真的是讓你從頭漂亮道腳啦!!

雖然吃完午餐沒有多久，但逛街總是會使人消耗體力，肚皮也需要再補充些能量，我們就來到G樓層吃個下午茶!! 這家 Twinmade 位在Terminal21 PattayaG樓層巴黎鐵塔旁，也是大家逛街後小歇的好去處。

加上在巴黎鐵塔旁，在怎樣也要趕快拍幾張美照上傳打卡，跟朋友炫耀就在這一刻XD

Twinmade以各式口味可頌麵包為主，還有不少蛋糕、加上咖啡、飲料都有提供圖片，就算不懂英文或泰文的我都可以很好點餐唷!

小涼最愛的草莓鬆餅吃起來中間口感較軟糯而Q彈，有點像似包了麻糬般超特別的啦!!

看到杏仁片滿滿就非點來吃的杏仁可頌麵包，意想不到的是麵包體本身好好吃，且裡面還有小心機的加入不少杏仁調製的醬在內，搭上咖啡一起品嚐真的超幸福。

Twinmade店內的飲料不少，想要來杯咖啡搭上甜香的手作蛋糕，或是來杯清爽的氣泡飲料小歇一下通通都任你選唷!!

每逛一處總是會有不少主題造景，就連義大利比薩斜塔都繽紛出沒，不同的角度也能拍出不一樣的美照。

接下來我們就往喜歡1樓義大利樓層的Spa香氛品牌區前進，喜歡香氛的朋友，千萬別錯過這一樓唷!!!

像是 PRALYN 、 BANGKOK SOAP OPERA 、 Yugen 、 HARNN 等各種品牌香氛都有唷!! 而且這邊每一家店的香氛品項都不少，如擴香瓶、香氛噴霧、香氛皂以及居家香氛系列都有，且質感都很到位又好聞，不管是自己用或買來送閨蜜都很適合唷!

這馬卡龍色系的米香氛皂小凉就很推薦可以買來送好友，不只是顏色繽紛討喜，味道也很好聞唷!

幾乎將T21逛的差不多囉!! 時間也來到晚上準備帶著姊妹吃晚餐去!!

Terminal21 Pattaya 雅苑yayuan ，位在2樓舊金山主題樓層的中式料理，厲害吧!! 我們中午吃泰式料理、晚餐又有不同的料理選擇，這也是為啥小凉很推薦來Terminal21 Pattaya玩一天的原因之一，世界各地美食在一個點就能吃齊~

且這家雅苑yayuan中式料理餐廳的生意超級好，用餐時間不單單只有當地人來，還有不少團體客唷!

梅干扣肉附刈包，這一道不只是可以包著梅干扣肉一起吃，亦可以拌飯吃。

這扣肉滷得相當入味，肥肉部分入口即化不膩嘴、瘦肉不乾柴很軟嫩，梅干的鹹度也嘟嘟好呢

中式料理內的招牌水煮魚，這道料理是會有桌邊服務的唷!! 餐點上桌時立馬淋上熱油，川燙一下裡面的水煮魚及其他食材，瞬間香氣四溢且很有視覺感。

看似味道很厚重，但吃起來還好唷!

雅苑yayuan最有名的菜色就是這北京烤鴨，每一片鴨肉都很均勻、且還有附上春捲皮、蔥絲、香菜、黃瓜絲以及甜麵醬，不管是藥單吃軟嫩的烤鴨或是包起來一起吃都隨個人。

這北京烤鴨的鴨皮比較沒有那麼的酥，但肉很嫩不柴。但我個人比較偏好以春捲皮夾入配料再加上烤鴨一起的入嘴的層次口感，那風味真的很棒。

這蟹黃豆腐超下飯，口感綿密又滑溜，加上蟹黃給得不少，那香氣超迷人，也堪稱白飯殺手料理。

不得不說 芭達雅Terminal21 絕對是泰國最有特色及人氣的購物中心，不只是以世界各國為主題、且每一層樓的主題造景又好拍、完全是讓愛拍照的網美、網帥拍不停，加上吃喝玩樂購物一把罩，直接讓我們這姐妹團從中午逛到晚上去，又不停歇的連門口的停機坪內的夜市繼續逛下去，這以航廈為主題的Terminal21 芭達雅購物中心絕對值得你來一趟。