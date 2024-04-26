今天帶你們去吃一間，位在台中西區一間小小間的早午餐店，他是在巷子內非常的好找呦～～

一到門口老闆娘就非常親切的招呼我們裡面坐～～

風格好復古，好喜歡

這是店內的菜單。

店內小小的非常的可愛，是屬於半開放廚房的餐廳，店內是以木質裝潢為主，氛圍令人感覺到非常的舒服。

迷迭香雞腿法式吐司套餐$289

我是吃雞腿法式吐司套餐，第一口的法式吐司真的很鬆軟又綿密

再配上歐姆蛋真的太太太幸福啦o(≧v≦)o

還有煎過的馬鈴薯口感很剛好，不會太硬也不會太軟，配上焦焦的外皮很讚～

雞腿吃起來很剛好不會到太油膩，肉質也很Juice

旁邊還有小沙拉可以交替吃，這個套餐真的是超級划算又很飽！

起司蔬食捲餅套餐(蜂蜜芥末)$219

因為朋朋吃素，他餐點都看起來那麼美味 ♡

點的是蔬食捲餅，滿滿的蔬菜加上起司、番茄片、一樣有煎過的馬鈴薯

吃起來真的不要太滿足欸，而且捲餅又超厚，吃完真的覺得太滿足了 (///▽///)

吃完就立馬把這間收藏起來變愛店了。

而且店內也有寵物可以吃的菜單

超級推薦大家一定要來吃！！

但是店內小小的建議打電話訂位呦～～

【La Lumière 路靡也】

地址：台中市西區中美街311號

電話：04-2301-5487

營業時間：09:00-15:30 (週一休)