耳聞這家芒果冰店很久了，真的是苗栗最強無誤！雖然招牌是芒果牛奶冰，但因為是季節限定還限量，所以我也沒吃到過，今年夏天一定要吃到（握拳）。不過其他冰也超好吃的，而且每一碗都料好實在，份量十足，每一碗都堆高高像小冰丘一樣。

祥賀芒果牛奶冰｜交通位置

雖是竹南但其實還蠻靠近新竹的。

在新竹與竹南交接處，離國道二香山交流道不用2分鐘

其實離香山濕地也不遠，附近挺方便停車的。

因為這家冰太強了！

所以即使芒果季過了，大家還是會衝來吃冰。

而且太晚到也吃不到芒果冰

像我們下午到芒果冰就已經售完了，嗚嗚。

是說其他冰也很強啦！

還有剉冰豆花超酷的，第一次吃到。

在店內點好以後，到戶外用餐區吃冰。

老闆還貼心的放了一個洗手檯，吃完冰可以方便洗個手。

這庭院至少可容納幾十位，很寬敞。

用餐流程須知

意思就是先找到座位然後入內點餐、戶外入座等廣播通知取餐。

如果無空桌的話，記得先拿號碼牌等待叫號讓店家幫你安排座位再點餐。

祥賀芒果牛奶冰｜MENU

必吃的就是芒果牛奶冰

吃不到的話，其他剉冰都很可以點，料多實在堆高高。

最便宜的牛奶冰才45元，最貴110元，還有豆花甜湯可以點。

剉冰豆花

我是點剉冰豆花，有自己選芋圓、紅豆當配料

朋友點的是紅豆牛奶冰，也有加芋圓，每一碗都堆成小冰丘。

冰體就是古早味剉冰組成，這種最消暑解渴，雪花冰好吃是好吃，但比較甜而且不解渴。

豆花就是古早味那種，綿密軟嫩入口即化還有豆香。

搭配紅豆剉冰真的很好吃，這種古早味剉冰還有碎冰口感，喜歡。

冰體本身還有淋上自製糖水。

紅豆牛奶冰

真的建議兩個人點一碗，這份量真不是蓋的。

尤其紅豆牛奶＋芋圓其實挺飽嘴的，都快被我們當正餐吃了。

鬆軟綿密的紅豆淋上煉乳真的是黃金組合。

珍珠牛奶冰

這真的是咀嚼系最愛，

看到這麼多珍珠感到嘴酸是正常的嗎XD。

搭配牛奶真的是很搭。

綠豆薏仁牛奶冰

感覺這一碗最划算，看起來就很飽

不過外觀有點不是那麼美觀就是了，好像淋上一罐八寶粥XD。

最上層是薏仁，中間是綠豆，然後牛奶＋煉乳與剉冰的結合，很美滿。

這可以當正餐吃了，認真

薏仁＋綠豆超飽的啊！兩個人吃應該比較剛好。

到底我們只是來吃甜點，怎麼有又多吃了一頓中餐的感覺？

根本低估了份量，還一人點一碗是怎樣，真心差點被飽死。

不過這份量真的夭壽划算，不愧是苗栗最強。

祥賀芒果牛奶冰

地址：苗栗縣竹南鎮公義路2452號｜地圖

電話：037 583783

時間： 11:00–19:00｜週一公休

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