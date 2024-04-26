📌新竹熱門露營區

悠野’s露營｜全新景觀屋、一泊三食送體驗

悠野露營區有雪球帳和景觀渡假屋兩種房型，最適合不想動手搭帳篷的年輕人😆有搭配一泊三食的住宿方案，園區還有特別的搗麻吉、竹筒飯可以去現場體驗。

✅帳篷獨立衛浴／附炊事帳／營區體驗活動／電動麻將桌





⭐️ 旅客評價： 4.9/5.0 放鬆的好地方整個超棒的！ 晚餐下午茶和早餐也很棒喔 DIY搗麻糬和竹筒飯也是好棒的體驗 會想再去一次勒

📍附近地標：薰衣草森林 4.38 公里、青蛙石天空步道 4.65 公里

🛎️立即預訂：👉悠野's露營

新豐休閒農場｜平日8折！特色蒙古包露營

新豐休閒農場是這次推薦唯一有蒙古包的新竹露營區，整個露營農場非常大，有可愛動物、超多元有特色的手做DIY體驗，還可以釣魚！喜歡活動體驗的這間絕對最適合。

✅營地、懶人露營全都有／晚餐一雞兩吃orBBQ／寵物友善園區



⭐️ 旅客評價： 4.5/5.0 這次入住的是B區蒙古包 價格實惠CP值高 餐點有火鍋燒烤全自助式

📍附近地標：永安漁港 6.22 公里、小叮噹科學遊樂區 7.54 公里

🛎️立即預訂：👉新豐休閒農場

尖石天空小木屋露營區

最最最美露營區就是尖石天空小木屋露營！這裡沒有什麼豪華設備，卻能住在無敵雲海前，暫時脫離現實享受位在高山處的寧靜。如果你是I人，這裡就是最適合有自己小天地的露營體驗。

✅夜衝預訂／自助無干擾營區／營地、小木屋／寵物友善



⭐️ 旅客評價： 4.6/5.0 視野很棒！！空地也算很棒 可以掛燈條的地方也很好 廁所設備也齊全

📍附近地標：青蛙石天空步道 3.83 公里、薰衣草森林 5.33 公里

🛎️立即預訂：👉尖石天空小木屋露營區

新竹熱門露營地推薦

靜月居｜必去文青森林秘境

靜月居有四種不同的搭帳區，有湖景、樹景、高台區和觀景區，號稱露營界棧板控的最愛。營地有遮雨棚下雨也不怕，休閒設施有桌遊、露天搖椅，還有酒吧和不定期舉辦Livehouse音樂表演。

✅適合露營新手入住／特色餐食／DIY文創體驗



⭐️ 旅客評價： 4.8/5.0 環境很美 很多貓貓超可愛～ 還可以看到螢火蟲～ 下午一點退房 時間很充裕 寵物友善～ 好推～

📍附近地標：十二寮休閒農業區 - 955 公尺、蘇維拉莊園 - 7188 公尺

🛎️立即預訂：👉靜月居

新竹熱門露營屋推薦

拾階莊園

拾階莊園的拾階不是假的，就有10階的房型讓你選，怕高的人別選拾壹階，因為他的景觀視野真的是太美了！可以看見內灣老街或森林山景，揪團來多人包區最好玩！

✅房型多元／豪華露營屋／飯店級獨立衛浴



⭐️ 旅客評價： 4.7/5.0 服務人員很親切、環境很舒適、也很仔細講解介紹園區～下次會繼續回訪住宿

📍附近地標：內灣老街 - 504 公尺、尖石鄉公所 - 2054 公尺

🛎️立即預訂：👉拾階莊園

🔗查看更多新竹露營

看完以上5間新竹露營區有沒有燒到你～沒想到露營區有能變化出這麽多特色，喜歡懶人露營的也很推薦去超熱門的宜蘭懶人露營，更高級的奢華露營超推南投豪華露營喔！快上AsiaYo看更多景點和住宿GOGO

延伸閱讀

👉【Top 9 新竹露營地推薦】超高CP值懶人露營區，優質營位、露營屋在森林中深度露營！ 可租借帳棚

👉AsiaYo獨家優惠【新竹愛上喜翁露營開箱】親子友善豪華露營，櫻花季一泊二食！

👉【2024苗栗豪華露營精選】TOP6絕美苗栗豪華露營地，免裝備露營，欣賞璀璨星空、吸取芬多精