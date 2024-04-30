一個人也可以吃的「赤初小酸菜魚」插旗竹北了

近年來不少以酸菜魚為主的新品牌不斷湧現，這家「赤初小酸菜魚」主打個人式果香酸菜魚，湯底有水果發酵的果酸香風味

有金湯酸菜、檸檬青花椒、金桔青花椒、椒香麻辣、番茄酸湯、塔香壽喜和番茄蔬食共七種湯頭可以選擇。

不吃魚的朋友還有牛肉、豬肉可以選擇~

點套餐享白飯、飲料無限暢飲，很適合小資族或單身族來訪

快跟著小米一起去看看吧。

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👉赤初小酸菜魚位置及停車方式

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赤初小酸菜魚位於光明六路東一段，靠近小米的愛店ABV加勒比海餐酒館。

開車的朋友可以把車停在全聯停車場，再走過來挺方便的

👉赤初小酸菜魚環境介紹

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店內以以2人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題

目前用餐尖峰時段蠻多人排隊的，如果想要嚐鮮又不想等候的朋友，建議下午前來。

店家全天營業、下午沒有休息喔！

牆上的文字很有梗

套餐享有白飯、飲料無限暢飲

店家沒有收服務費，調味料、餐具就自行取用啦！

👉赤初小酸菜魚菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

套餐依肉量不同分為小鳥胃套餐168元起，想要多吃一點肉的話可以點雙倍肉或四倍肉套餐

有金湯酸菜、檸檬青花椒、金桔青花椒、椒香麻辣、番茄酸湯、塔香壽喜和番茄蔬食共七種湯頭可以選擇。

肉品可以選擇魚、牛或豬~

點餐使用自助點餐機，付款方式有Line pay和現金支付~

小資族想簡單吃的話可以點168元起的小鳥胃套餐。

想吃魚又吃牛肉或豬肉的話，可以再加料

想要吃豐盛的話，還有老油條、豆皮等配料可以加購~

點完餐後，拿取一旁的叫號機掃描條碼，就可以回到位置上等待叫號機響喔。

👉赤初小酸菜魚用餐心得分享

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愛吃酸菜魚的小米，看到新店當然要來踩點啦

金湯酸菜魚小鳥胃套餐(60g) 178元+老油條25元+豬肉(60g) 39元。

湯頭帶有果香，酸V帶甜的口感，以100多元這個價格來說湯頭還挺不錯的

如果想要吃比較精緻的話，就要去到大餐廳吃較高單價的酸菜魚啦！

店家首創以鹽滷豆花入菜，鹽滷豆花本身沒什麼甜味，跟酸菜魚湯頭挺搭的，就像在吃滑蛋一樣

店家沒有固定使用的魚種，有可能是巴丁魚、鱸魚喔。

魚肉沒有刺，吃起來嫩嫩的，魚皮有膠質的口感~

加上脆口的酸菜一起吃很下飯

梅花豬肉口感偏硬一些。

湯料還有金針菇、木耳、寬冬粉等食材，這些都是很會吸湯的食材，跟酸菜魚超搭

老油條也是不可少的，吸附湯頭後口感軟酥，可惜只有單點一份，兩個人分享的話不太夠，下次要多點一些。

白飯有加入紅藜麥，粒粒分明的口感，淋上酸菜魚湯汁，小米一個人就吃了兩碗飯

椒香麻辣牛小鳥胃套餐(60g) 188元+魚肉(60g) 49元+鮮腐竹 25元。

愛吃辣的小米跟店家另外要了一匙麻辣醬加進去更過癮

想要更辣一點的話，自助區有調味料可以加辣。

椒麻湯頭帶麻香，辣度介於微辣至小辣之間，即使加了一匙麻辣醬進去，辣度也不會太辣~

魚片吸附椒麻湯頭還挺開胃的。

麻辣湯頭當然要配牛肉片才是黃金組合

牛肉使用的是牛五花，嫩中帶嚼勁的口感，吸附湯頭也很下飯喔！

最後加點了黑糖豆花 30元，黑糖甜香加上傳統豆花，甜而不膩，作為飯後甜點挺不錯的

以上是我們的心得分享，赤初小酸菜魚很適合小資族或單身族來享用，不用花大錢就可以吃到酸菜魚，小米推薦給想要嚐鮮的朋友！

👉赤初小酸菜魚營業時間地址

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🌟店家資訊：赤初小酸菜魚

🏠地址：新竹縣竹北市光明六路東一段237號

☎電話：03 667 2808

⏰營業時間： 11:30–22:00

粉絲團：赤初 小酸菜魚

➡️現金、line pay交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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